Messen in Deutschland 2026: Von der ITB bis zur Gamescom – mit Finnegan Events wird jede Veranstaltung zum Genuss.

Mal wieder auf eine Messe gehen? Großhandelsplatz, Jahrmarkt und Volksfest in einem, das sind diese Events seit jeher gewesen. Längst finden sich dort nicht nur Fachbesucher und Nerds zum Stelldichein zusammen, sondern auch allerlei Neugierige und Unternehmungslustige, die mit dem Messethema nicht unbedingt was am Hut haben müssen.

Die wichtigsten Messen in Deutschland 2026 lohnen sich entsprechend als Ausflugsziel für jeden, der Lust auf Unterhaltung, spannende Neuigkeiten und ja, auch auf leckeres Essen hat. Das Catering ist von den modernen Messen kaum noch wegzudenken – und Finnegan Events bringt als Eventservice nicht nur die leckeren Speisen und Drinks, sondern auch eine kräftige Portion guter Laune mit.

Das sind die wichtigsten Vorteile der Event-Profis:

* Professioneller Getränkeservice: Frisch gezapfte Biere an eigener Theke, Cocktails an der mobilen Cocktailbar, auch alkoholfreie Getränke inklusive Kühlwagen und Ausschank durch engagiertes Mietpersonal – gern mit unvergesslichem Whisky-Tasting

* Individuelles Catering: maßgeschneiderte Snacks und Spezialitäten, gern irische Köstlichkeiten wie Irish Stew und Shepherd’s Pie für ein Messe-Erlebnis, das den Gaumen erfreut

* Umfangreiches Equipment: Von dem Ausschankwagen und der Zapfanlage über Tischgarnituren und Hussenverleih bis hin zur Veranstaltungstechnik dient Finnegan Events mit einem enorm breiten Fundus

* (Irische) Partystimmung: Das Party-Flair ist immer mit dabei, auf Wunsch unterstützt durch eine Soundanlage oder Live-Musiker, aber immer mit durch kreative Ideen wie den kleinsten mobilen Irish Pub oder einen echten Hot Rod aus den 50ern

* Jahrzehntelange Erfahrung: seit 1997 mit Elan am Ball, auch auf Messen wie der IMEX Frankfurt, ebenso wie bei Hochzeiten, Stadtfesten, Jubiläen, Firmenfeiern, Festivals u.v.m.

Kurz gesagt: Das passt für jede Messe – und ist ein echter Gewinn sowohl für die Aussteller als auch fürs Publikum.

Jetzt aber! Die 7 größten und wichtigsten Messen in Deutschland 2026

Deutschland ist einer der weltweit führenden Messestandorte – oft lohnt sich auch eine längere Anreise, um mit dabei zu sein. Einen ganzen Tag, oder sogar mehr, füllen die folgenden Großmessen locker aus, ohne eine Minute der Langeweile:

* HANNOVER MESSE (20. bis 24. April 2026) – Weltmesse für die produzierende Industrie mit Schwerpunkten auf Energie, Digitalisierung, Robotik und AI: Wer will nicht gern heute schon die Zukunft sehen?

* ITB Berlin Kongress (3. bis 5. März 2026) – Führende Tourismusmesse der Welt für zukunftsfähige Geschäftsmodelle und die Bewahrung unseres Lebensraums; spannende Urlaubsinspirationen inbegriffen: Warum nicht vor der nächsten Reise auf diese Messe gehen?

* IFAT Munich (4. bis 7. Mai 2026) – Leitmesse für Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Kreislaufwirtschaft und Digitalisierung, lädt zum praxisorientierten Austausch und zu Live-Demonstrationen ein: Welche Projekte helfen uns, die Welt zu retten?

* ILA Berlin (10. bis 14. Juni 2026) – Internationale Fachmesse für Luft- und Raumfahrt, mit Fokus auf Aerospace, Verteidigung und Mobilität: Wann gibt es sonst die Chance, Pioniere des Weltalls ganz nah zu sehen?

* spogagafa in Köln (22. bis 24. Juni 2026) – Weltleitmesse für Gartenlifestyle, Sport, Camping und Barbecue. Und für die Sehnsucht nach dem Leben im Freien: Wer möchte nicht da sein, wo der ultimative Spaß wartet?

* Frankfurter Buchmesse (7. bis 11. Oktober 2026) – Deutschlands größte Messe für gedruckte Seiten und allerlei andere Medien, mit internationaler Reichweite, als fest etabliertes Kulturereignis: Was geht über ein richtig gutes Buch – oder auch zwei, oder drei?

* Electronica München (10. bis 13. November): Mehr als 3.000 Aussteller aus 50 verschiedenen Ländern decken sämtliche Elektronik-Themen ab. Halbleiter, Sensoren und vieles mehr … Da kribbelt der Strom schon vom Hörensagen in den Füßen: Warum nicht die große, weite Welt der Möglichkeiten erforschen?

Just go crazy! Die 3 verrücktesten Messen in Deutschland 2026

Moderne Messen sind Großevents mit Charakter, einige davon fallen durch besonders viel Humor und Kreativität auf. Ob skurrile Aktionen, exzentrische Besucher oder wilde Ideen: Die folgenden 3 verrückten Messen machen noch mehr Spaß als der ganze Rest:

* Gamescon Köln (26. bis 30. August 2026) – Die weltgrößte

Gaming-Messe findet ausgerechnet hier bei uns in Deutschland statt! Riesige Displays, Fans im Ausrastermodus, absurde Indie-Games und eine generell verrückte Atmosphäre, die sich abends bis in die Stadt ausbreitet:

Dabei sein ist alles, oder?

* Tollwood Festival München (19. Juni bis 19. Juli 2026) – Ein Festival mit Messe-Anteilen oder eine Messe mit Festival? Darüber sind sich Gelehrten nicht einig. Fest steht: Wer sich diesen Sommer in den Olympiapark wagt, taucht ab in eine Welt voll Musik, Kunst und Fantasie: Wer möchte nicht mal die Hippie-Alternative zum Oktoberfest erleben?

* Whiskey-Messen (März bis November) – Das ganze Jahr über findet eine Whiskymesse nach der nächsten in Deutschland statt. Die Tasting Days Götzis machen vom 6. bis 7. März den Anfang, auf Fehmarn gibt es später im Monat ein Whisky- und Rum-Festival und den Jahresabschluss bildet die InterWhisky 2026 in Wiesbaden vom 20. bis 22. November: Alles Whisky, oder was?

Messen, Messen, Messen … und danach ordentlich feiern gehen!

Nein, wir haben in der Aufzählung keine Messe vergessen, wir können nur nicht alle aufzählen, die einen Besuch wert wären. Mit dabei könnte zum Beispiel auch die EXPO Real, sein, eine internationale Fachmesse für Immobilien und Investitionen in München im Oktober. Oder die Hardware Fair Cologne, die Kölner Eisenwarenmesse im März, die Werkzeuge, Eisenwaren und stahlharte DIY-Produkte präsentiert. Oder die IAA Transportation in Hannover als globale Leitmesse für Logistik, Nutzfahrzeuge und nachhaltige Mobilität, die dieses Jahr im September stattfindet.

Hier tobt die Party und tanzt der Boerboel

Wem dabei schon der Kopf schwirrt, darf liebend gern mit Finnegan Events seine nächste Party planen, wo es um nichts anderes geht als pure Lebensfreude. Alternativ klappt der Themenwechsel mit einem neuen vierbeinigen Freund fürs Leben, zum Beispiel einem Boerboel von Boerboelz, der dafür sorgt, dass Sie endlich viel mehr an die frische Luft kommen und kiloschwere Hundeliebe tanken dürfen. Füttern Sie das kräftig-charmante Tier mit dem nährstoffreichen Futter von Puro, um möglichst viele gesunde und glückliche gemeinsame Jahre einzuheimsen.

Ja, erwischt! Ob Finnegan Events, Boerboelz oder Puro: Das sind alles Projekte vom selben Team. Wir können uns also auf verschiedensten Fachmessen jederzeit begegnen, plaudern und dabei gemütlich einen Kaffee trinken. Oder Sie wenden sich direkt an uns, für Fragen, Infos und ein freundliches Kennenlernen.

