Urlaub in Irland clever planen

Irland-Reiseführer: Packliste, Reisezeit, kulturelle Tipps und Planungsschritte – mit irischem Flair von Finnegan Events.

Wie soll Ihr Urlaub werden? Irland lässt sich auf verschiedenste Weise erleben, zum Beispiel mit Wanderungen durch die Natur, Städtetrips, Entspannung & Wellness oder Outdoor-Abenteuern in den Bergen bzw. an einem Lough. Planen Sie die anstehende Irlandreise entlang Ihres persönlichen roten – oder besser irisch grünen! – Fadens. So können Sie die Zeit bestens nutzen und verpassen keine Attraktion.

Bevor wir ans Eingemachte gehen, nehmen wir uns die Packliste vor und überlegen, was wir bei einer Reise auf die grüne Insel generell beachten müssen. Im Vorfeld einstimmen können Sie sich beispielsweise mit einem Whisky Tasting mit Finnegan Events, um sich auf die original irische Trinkkultur vorzubereiten. Ein echt irischer Abend ist natürlich noch besser geeignet, er dient als perfekter Ausblick auf viele weitere irische Abende am Traumziel.

Was einpacken für die Irland Reise?

Irland bietet legendäres Wetter, dazu brauchen wir hier nichts mehr zu sagen. Bei der Kleidung hilft der Zwiebellook weiter, sodass im Ernstfall alle vier Jahreszeiten auf einen Tag treffen können und Sie trotzdem im Wohlfühlmodus bleiben. Wichtig: Typisch deutsche Sommerkleidung reicht für das Wetter in Irland so gut wie nie aus. Leider.

Die universelle Packliste für irisch gute Klamotten:

? Winddichte, atmungsaktive Regenjacke mit Kapuze

? Leichte Regenhose

? Fleece- oder Softshell-Jacke

? Thermo- oder Funktionsunterwäsche

? Warme und leichte Socken

? Schnelltrocknende Shirts

? Warme, schnell trocknende Pullover

? Bequeme Jeans und Trekkinghosen

? Komfortable, wasserfeste Wanderschuhe

? Leichte Turnschuhe oder Sandalen

? Mütze, Schal, Handschuhe von Oktober bis April

? Badekleidung für den Pool – oder fürs Kaltbaden

? Angenehme Schlafkleidung

? Evtl. was Schickeres zum Ausgehen

So gut wie unverzichtbar sind auch ein kleiner, wasserfester Tagesrucksack, eine Trinkflasche für die vielen öffentlichen Trinkwasserbrunnen, eine Powerbank für unterwegs, ein kleiner Regenschirm oder Poncho, Sonnencreme und Sonnenbrille, Insektenschutz, ein Erste-Hilfe-Set mit Pflastern und Co. sowie persönliche Medikamente. Für einen Roadtrip mit dem Mietwagen sollten wiederverwendbare Kaffeebecher, Lunchboxen und eine kleine Kühlbox im Koffer stecken.

Tipps für die Reiseplanung: Was ist in Irland anders als in Deutschland?

Straßenverkehr

Die meisten Urlauber stolpern erst einmal über den Linksverkehr, spätestens dann, wenn sie am Steuer sitzen. Die gesamte Insel fährt links, also die Irische Republik genauso wie Nordirland. Beide Irlands unterscheiden sich aber in den Geschwindigkeitsangaben: Die Republik rechnet in km/h, während Nordirland als Teil des Vereinigten Königreichs das Tempo mit mp/h angibt. Eine Erleichterung: Die Iren neigen zum höflichen und defensiven Fahren; die Aggressivität deutscher Autobahnen ist hier weitgehend unbekannt.

Unterkunft und Frühstück

Irische Double Beds sind meistens 190 cm kurz und nur 135 bis 140 cm breit: Gut für alle Paare, die gern kuscheln. Dazu passt auch die gemeinsame Bettdecke (Double Duvet), die eine enge Bindung fördert. Wer das nicht so gern mag, sollte seine Unterkunft entsprechend informieren. Im B&B (Bed & Breakfast) gibt es fast immer ein richtig tolles, irisches Frühstück inklusive. Die Iren essen morgens deutlich deftiger als wir, mit Baked Beans, Black and White Pudding (Achtung, das sind Würste!) und Fried Bread.

Pub-Kultur

Das Wohnzimmer ist der zentrale Lebensmittelpunkt? Pustekuchen! Für viele Iren ist das ihr geliebter Pub. Das Guinness schmeckt besonders cremig-frisch, das Kilkenny keineswegs schlechter, dort sitzen schon alle Freunde und Nachbarn – wenn sie nicht im nächsten Moment zur Tür hereinspazieren – und, naja, alles kostet ein wenig mehr als in Deutschland. Aber das weiß zum Glück kaum ein Ire. Trinkgeld wird nicht erwartet, darf bei netter und fleißiger Bedienung aber gern sein.

Mehr Wissenswertes

? Meist geben sich Iren gesprächig und offen, Small Talks gehören zum Alltagsleben

? Steckdosen in Irland sind dreipolig (Typ G: britischer Stecker) – Reiseadapter!

? Englisch mit irischem Akzent ist die dominante Alltagssprache

? Irland ist bezüglich Zeitverschiebung immer eine Stunde hinter Deutschland

? Das Leitungswasser hat in Irland dieselbe hohe Qualität wie bei uns

? Öffentliche Toiletten sind seltener, dafür reagiert die Gastronomie oft kulant

Was ist die beste Reisezeit für Irland?

Pauschal gesehen gibt es keine „beste Reisezeit“ für Irland: Diese Insel ist immer einen (längeren) Abstecher wert! Je nach Ihren persönlichen Interessen sind aber Jahreszeit, Wetter, Preise und Touristenmengen ausschlaggebend, ob Ihr Urlaub ein absoluter Volltreffer wird.

Irland im Mai / Juni

Von Mai bis Juni herrscht kühles Frühsommerwetter. Der touristische Andrang liegt im mittleren Bereich, die Tage sind schön lang, die Landschaft zeigt sich wunderbar grün: klasse für Sightseeing und die Erkundung malerischer Wanderwege. Gegenüber Deutschland ist Irland meist teurer, aber jetzt hält es sich noch gegenüber der Hochsaison in Grenzen

Irland im Juli / August

Im Juli und August pendeln sich die Temperaturen etwa um 20 Grad Celsius ein. Der Tourismus boomt vor allem an den begehrten Reisezielen wie den Städten Dublin, Killarney, Belfast, Cork und Galway. Aber auch an den Cliffs of Moher, den Mourne Mountains, der atemberaubenden Küste Ring of Kerry, in der Karstlandschaft Burren, im Killarney Nationalpark, der Connemara, am Giant’s Causeway und den Wicklow Mountains geht es jetzt ziemlich heiß her. Die Preise sind entsprechend saftig, viel Regen ist dennoch möglich.

Irland im September / Anfang Oktober

Milde Temperaturen, kürzere Tage, mehr Regen: Altweibersommer ist in Irland höchst selten. Die Insel bezaubert aber gerade dann durch ihre warmen Herbstfarben und es tummeln sich deutlich weniger Menschen an den Hotspots. Die Preisniveaus sinken: Eine ausgiebige Irland Rundreise, zum Beispiel entlang der Westküste mit ihren spektakulären Klippen, wird damit deutlich günstiger, ebenso wie ein Stadtaufenthalt.

Irland von November bis März

Winterzeit! Das Wetter zeigt sich von der rauen Seite: windig, kalt und nass. Die kurzen Tage lassen wenig Zeit, die idyllische Landschaft zu genießen. Größter Vorteil: Der Tourismus bricht förmlich weg, die Preise fallen. Die Pubs gewinnen an Anziehungskraft und städtisches Sightseeing ohne Warteschlangen kann zum unvergesslichen Erlebnis werden. Warum also nicht? Der größte Haken: Viele Attraktionen, vor allem auf dem Land, können geschlossen sein.

Irland im April und Ende Oktober

Meist akzeptables Wetter bei wenig Touristen und vergleichsweise günstigen Preisen: Diese Bedingungen locken vor allem Menschen an, die es maximal ruhig und gleichzeitig preiswert mögen. Kühle Temperaturen sind nichts für Sonnenanbeter und Warmduscher, außerdem befinden sich einige Attraktionen noch oder schon in Winterpause. Gute Bedingungen zum Beispiel für einen Romantik-Urlaub in Dublin.

Wie organisiere ich meine Reise nach Irland „wasserfest“?

Tatsächlich sollten Sie von Natur aus recht wasserfest sein, um sich auf einer Irland-Reise pudelwohl zu fühlen. Für die Organisation Ihrer Reise empfehlen wir folgende Schritte:

? Flüge buchen – je früher, desto günstiger

Flughafen Dublin für maximal preiswerte Anreise

Flughafen Shannon für den berühmten Wild Atlantic Way

Flughafen Cork, um den irischen Süden ins Visier zu nehmen

? Mietwagen reservieren – außerhalb Dublins unverzichtbar

Empfehlung: Vollkasko mit Glas- und Reifenschutz

Kleinwagen auf engen Landstraßen von Vorteil

? Unterkunft buchen – 3 bis 12 Monate im Voraus

Urlaub in der Hauptsaison: 6 bis 12 Monate vorher

Urlaub in der Nebensaison: 3 bis 5 Monate vorher

Ring of Kerry & Dingle Halbinsel besonders schnell ausgebucht!

B&Bs besonders charmant und familiär

? Highlights frühzeitig priorisieren

Rundreise durch Irland gründlich planen

Wo nötig: Tickets reservieren (z.B. fürs Trinity College oder ein berühmtes Irish Castle)

Route planen, Fahrzeiten abschätzen

Verkehrsmittel zu den Sehenswürdigkeiten in Irland buchen

Irland ist für uns Herzenssache

