Eiersuche im Kinosaal: KINOFANS präsentiert das ultimative Film-Osternest 2026

Ostern 2026 wird wild: KINOFANS präsentiert die Highlights vom Super Mario Kinostart bis zur Streaming-Premiere von Zoomania 2 auf Disney+. Der ultimative Guide für Kino, Stream und Free-TV.

Düsseldorf, 06. März 2026 – Während der Frühling erwacht, bereitet sich die Filmwelt auf eines der spannendsten Osterwochenenden der letzten Jahre vor. Das Filmportal KINOFANS hat pünktlich zum Fest (03. bis 06. April 2026) das Programm seziert und zeigt: Dieses Jahr müssen sich Filmfans nicht zwischen Arthouse-Drama, Blockbuster-Kino und gemütlichem Streaming entscheiden – Ostern 2026 bietet alles auf einmal.

Judy Hopps vs. Super Mario: Das Duell der Giganten Das diesjährige Highlight ist ein tierisches Comeback: Judy Hopps, die wohl mutigste Häsin der Filmgeschichte, kehrt in „Zoomania 2“ zurück – und landet pünktlich zum Osterfrühstück als Streaming-Premiere auf Disney+. Parallel dazu schickt Universal mit dem „Super Mario Galaxy Film“ den nächsten potenziellen Rekordbrecher ins Rennen, der die Kinosäle in bunte Pixel-Welten verwandelt.

_“Ostern 2026 ist das Jahr der großen Rückkehrer“_, so Ralf Bergmann von KINOFANS. _“Wir erleben eine seltene Synergie: Während im Kino galaktische Abenteuer für Staunen sorgen, feiert das Heimkino mit Zoomania 2 ein Fest der Emotionen. Es ist ein Programm, das keine Generation ausschließt.“_

Großes Kino für das kleine Budget: Die Mediathek-Offensive Doch gute Unterhaltung muss nicht immer ein Ticket kosten. KINOFANS hebt in seinem Special besonders die starke Präsenz der öffentlich-rechtlichen Mediatheken hervor. Mit charmanten Titeln wie „Die Häschenschule 2“ oder modernen Abenteuern von „Checker Tobi“ wird das Wohnzimmer zur kostenfreien Loge. Für Nostalgiker bleiben zudem Monumental-Epen wie „Ben Hur“ der unangefochtene Anker im Feiertagsprogramm.

Zendaya und R-Patz: Romantik abseits der Animation Wer eine Pause vom Familien-Trubel sucht, findet in „Das Drama“ (Kinostart: 02. April) die hochemotionale Antwort. Das Zusammenspiel von Zendaya und Robert Pattinson verspricht das cineastische Ausrufezeichen für alle zu werden, die am Osterwochenende Tiefgang suchen.

Den vollständigen Guide mit allen Sendezeiten, Streaming-Links und Kino-Fakten finden Sie ab sofort unter: https://kinofans.com/beste-familienfilme-ostern-2026-zoomania-2-mario/

