Nvidias Zahlen und Anthropics Börsengang stoppen den Ausverkauf nicht. Der Nasdaq Composite verliert 10 %, während Anleger Staatsanleihen suchen und Gold, Silber sowie Kupfer deutlich nachgeben.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die KI-Korrektur ist zur Belastung für den gesamten Markt geworden. Anleger zweifeln zunehmend daran, dass die gewaltigen Investitionen schnell genug Erträge liefern. Werden Projekte verschoben, trifft das auch Bauunternehmen, Stromversorger und Metalllieferanten.

Bemerkenswert ist die Suche nach Sicherheit: US-Staatsanleihen legten zu, während selbst Gold kräftig verlor. Der Markt beginnt, schwächeres Wachstum einzupreisen, muss aber gleichzeitig mit weiterem Zinsdruck rechnen.

Rekordzahlen reichen nicht mehr

Nvidia meldete für sein drittes Geschäftsquartal 115,8 Mrd. USD Umsatz, 103 % mehr als im Vorjahr. Nach dem Führungswechsel lieferte der Chipkonzern damit einen starken operativen Beleg. Hohe Umsätze beim Zulieferer beantworten jedoch noch nicht die Frage nach der Rentabilität seiner Kunden.

Auch Claude-Entwickler Anthropic konnte die Stimmung nicht dauerhaft drehen. Die Aktie startete am 19. November an der Nasdaq, der Börsengang brachte einschließlich Mehrzuteilung rund 93,5 Mrd. USD brutto ein. Das zeigt, dass Kapital für KI verfügbar bleibt. Ob es ausreichend Gewinne erwirtschaftet, ist die offene Frage.1,2,3

Der Ausverkauf wird breiter

Der Nasdaq Composite verlor vergangene Woche rund…

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Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen und redaktionelle Hinweise

Quellen: Nvidia, Anthropic, AP, Reuters, Activest, Cboe/Yahoo Finance, US Treasury, IMF/BofA, GoldSilver, Westmetall/LME, Bloomberg/Rigzone, S&P Global, BEA, NYSE und Unternehmenskalender. Grafiken: eigene Darstellung und Berechnung.

1 Nvidia: Q3 des Geschäftsjahres 2027, veröffentlicht am 17.11.2026. Unternehmensmeldung

2 Anthropic: IPO-Abschluss, Ausgabepreis und Emissionserlös, 20.11.2026. Unternehmensmeldung

3 Reuters: Europas Schlusskurse und KI-Verkäufe am 20.11.; Activest: Nikkei-Wochenbilanz (Japan bereits geschlossen). Reuters · Activest

4 AP: US-Indexschlüsse und Wochenänderungen, 20.11.2026. Marktübersicht

5 Cboe-Daten via Yahoo Finance: VIX-Schluss 35,89 am 20.11.2026. Historische Daten

6 US Treasury: zehnjährige Par-Rendite, 13.11. 5,15 % / 20.11. 4,92 %. Tagesdaten 2026

7 IMF Global Markets Monitor, 20.11., S. 2-3: BofA-Umfrage und Zinserwartungen. Umfrageergebnisse sind keine Eintrittswahrscheinlichkeiten. Bericht

8 GoldSilver: Londoner USD-Referenzpreise, Gold PM und Silber Mittag; 13.-20.11.2026. Historische Preistabelle

9 Reuters, 20.11.: Dollar, Gold, Kupfer und Risikoneigung. Intraday-Kurse daraus nicht als Wochenendstände übernommen. Markteinordnung

10 Westmetall/LME: offizielles Kupfer Cash Settlement und Lagerbestände, 13.-20.11.2026. Preistabelle

11 Bloomberg via Rigzone, 20.11.: Brent Januar-Settlement und Wochenbilanz. Ölbericht

12 Termine: S&P Global Flash-PMIs; BEA-Kalender für PCE und BIP Q3. PMI-Kalender · BEA

13 Unternehmenstermine: HPE 23.11.; Dell, Analog Devices und Compass 24.11.; Prosus 25.11. HPE · Dell · Analog Devices · Compass · Prosus

14 NYSE: Thanksgiving am 26.11.; regulärer Handel am 27.11. bis 13 Uhr EST / 19 Uhr MEZ. Börsenkalender

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