www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/86707/APEX_1254338_gbl_dePRcom.001.png

Von der Bordsteinkante bis in die Kabine: Keynotes von CEOs und kulinarische Präsentationen münden in Auszeichnungen für Fluggesellschaften und das Asien-Debüt des Crystal Cabin Award

SINGAPUR, SG / ACCESS Newswire / 20. November 2026 / Die APEX FTE EXPO 2026 brachte fast 2.000 registrierte Führungskräfte von Fluggesellschaften, Flughäfen und der Branche im Marina Bay Sands Expo & Convention Centre zusammen und führte damit die Flaggschiff-Messe von APEX zum ersten Mal seit einem Jahrzehnt wieder nach Singapur zurück – als größte End-to-End-Messe für Passagiererlebnis und Innovation, die alle Phasen der Passagierreise abdeckt. Die von der Airline Passenger Experience Association (APEX), Future Travel Experience (FTE) und der International Flight Services Association (IFSA) ausgerichtete EXPO vereinte über 300 Vertreter von mehr als 60 Fluggesellschaften weltweit, Flughafenbetreiber und mehr als 100 Aussteller unter einem Dach und knüpfte damit an die 15-jährige Tradition der APEX FTE-Veranstaltung in Asien an. Höhepunkt der beiden Tage war die APEX-Preisverleihung, bei der die Branche die Führungskräfte, Fluggesellschaften und Innovatoren ehrte, deren Arbeit den Passagieren noch lange nach der Landung in Erinnerung bleibt.

An zwei Tagen mit Keynotes von Airline-CEOs, exklusiven Ankündigungen, kulinarischen Live-Vorführungen und drei Preisverleihungen begleitete die EXPO den Passagier von der Bordsteinkante bis in die Kabine – von Flughafentechnologie und digitaler Identität bis hin zu Internetanbindung an Bord, Kabinendesign und Gastfreundschaft an Bord. Die Changi Airport Group, Betreiberin eines der weltweit renommiertesten Flughäfen, trat als Headline-Partner auf. Jayson Goh, Executive Vice President of Airport Management, hielt die Eröffnungsrede im Anschluss an die Begrüßungsansprachen von Dr. Joe Leader, CEO der APEX Group, und Max Gosney, Managing Director von Future Travel Experience.

Passagiere erinnern sich an eine Reise aufgrund ihrer Eindrücke – vom ersten Schritt ins Terminal bis zum letzten Bissen einer Mahlzeit in der Luft. Die Fluggesellschaften, Flughäfen und Partner, die jeden Schritt der Reise mit Sorgfalt gestalten, verdienen sich die daraus resultierende Treue, betonte Dr. Joe Leader, CEO der APEX Group. Da die Flaggschiff-Messe von APEX zum ersten Mal seit einem Jahrzehnt wieder in Singapur stattfand, kamen die Menschen hinter dem Terminal, der Kabine, der Konnektivität und dem Essen in Singapur zusammen, um die Reise von Anfang bis Ende zu gestalten. Die Branche, die wir alle gemeinsam gestalten, versteht die gesamte Reise des Passagiers als schlüsselfertiges Produkt und misst sich daran, wie sie den Weg von der Bordsteinkante bis in die Kabine und wieder nach Hause gestaltet.

Führungskräfte aus dem gesamten Bereich des Passagiererlebnisses

Das Rednerprogramm vereinte Führungskräfte von Fluggesellschaften und Flughäfen, digitale Innovatoren, führende Persönlichkeiten aus Technologie und Medien sowie Unternehmensgründer und Geschäftsführer:

Führungskräfte der Fluggesellschaften

Dr. Andrés Conesa Labastida, CEO von Aeroméxico; Paul Scurrah AM, Managing Director und CEO von Fiji Airways; Colonel Norsuriati binti Haji Sharbini, CEO von Royal Brunei Airlines INT.; Nasser Al Sharji, CEO von Oman Air; Richard Nuttall, President von Philippine Airlines; Joshua Kok Hwa Law, Chief Commercial Officer von Royal Brunei Airlines; Fabien Pelous, Executive Vice President of Customer Experience bei Air France; Rhonda Crawford, Senior Vice President of Customer Experience Design and Strategy bei American Airlines; Takuya Matsuo, Executive Officer und Chief Marketing Officer for Strategy bei ZIPAIR.

Führungskräfte in den Bereichen Digitalisierung, KI und Innovation

Andrés Castañeda, Chief Digital and Customer Experience Officer bei Aeroméxico; Jeffrey Loke, Senior Vice President of DIVA Digital Factory bei der Changi Airport Group; Shubhodeep Pal, Chief Product Officer bei SimpliFlying; Ralph Wagner, CEO von Axinom; Kellen Schroeter, CEO und Mitbegründer von Pattern Labs; Mark Ross-Smith, CEO von Loyalty Status Co; Brandon Capps, Gründer und CEO von VIBEQUEST; Javed Malik, Gründer von Bytes not Bricks.

Führungskräfte aus dem Flughafenbereich

Jayson Goh, Executive Vice President of Airport Management bei der Changi Airport Group; Adam Rowe, Chief of Aviation bei Queensland Airports Ltd.

Führungskräfte aus den Bereichen Bordtechnologie, Unterhaltung und Medien

Reza Rasoulian, Senior Vice President und General Manager bei Hughes; Zina Neophytou, Senior Vice President of Out of Home and BBC News Commercial Development for Global Markets bei BBC Studios; Dimitrios Tsirangelos, Senior Vice President of Global Business Development bei Spafax; Sam Chui, Gründer und Principal von Sam Chui Aviation Media Consultancy.

Führungskräfte aus den Bereichen Design, Gastgewerbe und Branchendienstleistungen

Martin Darbyshire, Gründer und Chairman von Tangerine; Sagar Sanjay Dighe, Catering Operations CEO bei der Malaysia Aviation Group; Mark Stubbings, Chief Commercial Officer für Australien und Südostasien bei dnata Catering & Retail; Shashank Nigam, Gründer und CEO von SimpliFlying; Jeremy Clark, CEO von JCConsulting; Peter Bellew, Gründer und Managing Partner von Dooks Capital; Eric Leopold, Gründer und Managing Director von Threedot; James Samperi, Managing Partner von Engine; Vassilios Georgakopoulos, Gründer und Principal von Hôte Advisory.

CEOs und Präsidenten von Fluggesellschaften betraten die Bühne

CEOs und Präsidenten von Fluggesellschaften betraten die APEX Premium Conference Stage, um ihre Visionen für das Passagiererlebnis zu teilen. Moderiert wurde die Veranstaltung von BBC-News-Moderator Ben Thompson:

· Dr. Andrés Conesa Labastida, CEO von Aeroméxico und Chairman von SkyTeam

· Paul Scurrah AM, Managing Director und CEO von Fiji Airways

· Nasser Al Sharji, CEO von Oman Air

· Richard Nuttall, President von Philippine Airlines

Die Eröffnungsdiskussion zum Thema State of the Industry mit Vertretern der Changi Airport Group, der Royal Brunei Airlines, der National University of Singapore und dem führenden Luftfahrtjournalisten Sam Chui gab den Ton an und beleuchtete Themen wie autonome Flughafentechnologie, LEO-Konnektivität und Unterhaltung über mitgebrachte Endgeräte.

Die APEX Premium Conference Stage machte die Kabine zum Wachstumsmotor

In den APEX-Teilveranstaltungen wurde untersucht, wie sich die Kabine zu einem intelligenten, vernetzten und wirtschaftlich leistungsstarken Raum entwickelt. Zu den Höhepunkten gehörten:

· Inflight Focus: From Inflight Entertainment to Intelligent Engagement, einschließlich einer APEX-Exklusivpräsentation zur Streaming-Plattform von BBC Studios mit BBC Studios, Panasonic Avionics und Delta Air Lines

· The Cabin as a Growth Engine mit Delta Air Lines, Spafax und Thales Inflyt Experience

· Winning the Network Advantage über Multi-Orbit-Konnektivität mit Aeroméxico, Royal Brunei Airlines, Telesat und Viasat

Auf der EXPO Stage versammelten sich bei der Blueprint for Next-Gen Cabin Design-Veranstaltung Vertreter von Airbus, Tangerine, Garuda Indonesia, AirBorneo Airways und Delta Air Lines, während From AI to ROI und der CX Leaders Summit Vertreter von Etihad Airways, Star Alliance, Azerbaijan Airlines und Aeroméxico sowie eine ehemalige Führungskraft von Air Canada zusammenbrachten, um künstliche Intelligenz und menschlichen Service mit messbaren Ergebnissen zu verbinden.

FTE Advanced: Intelligentere, nahtlosere Flughäfen

Auf der FTE Premium Conference Stage wurden die Innovationen vorgestellt, die die Reise am Boden im asiatisch-pazifischen Raum und darüber hinaus neu gestalten. Die Changi Airport Group stellte ihre Arbeit an autonomen Fahrzeugen und dem Terminal X vor, die Airport Authority Hong Kong berichtete, wie der Hong Kong International Airport als erster Flughafen die IATA-One-ID-Zertifizierung erhielt, und Cathay Pacific erläuterte Innovationen in den Bereichen Kundenerlebnis, Flughafenbetrieb und Mitarbeiterförderung. Außerdem ehrte FTE im Rahmen der FTE APAC Pioneer Awards & Hall of Fame 2026-Preisverleihnung Innovatoren aus der Luftfahrt- und Flughafenbranche.

IFSA präsentierte die Kunst des außergewöhnlichen Service

Das IFSA-Programm stellte die Gastfreundschaft in den Mittelpunkt des Passagiererlebnisses. Bei The Value of Hospitality: Aviations Greatest Asset? untersuchten JCConsulting, dnata, Air New Zealand und Loyalty Status Co, wie Fluggesellschaften den wahren Wert von Service messen können. Does Ownership Matter? brachte die Malaysia Aviation Group und American Airlines zusammen, um eigene, Partner- und Hybridmodelle für den Service an Bord abzuwägen.

Die Teilnehmer genossen die Aromen Singapurs, als das kulinarische Team von dnata während des IFSA dnata Singapore Chef Showcase Dry Laksa und Ondeh Ondeh zubereitete, während die AMI Group eine IFSA-Weinverkostung leitete, bei der die Kunst der Kombination von Wein und Bordverpflegung erkundet wurde.

Verbindungen, die das Geschäft vorantreiben

Abseits der Bühnen brachte das Speed Networking Forum Lieferanten mit Einkäufern von Fluggesellschaften und Flughäfen zusammen, während geführte Tech & Innovation Tours Aussteller aus den Bereichen Borddienstleistungen, Flughafentechnologie, Konnektivität und Kabinendesign in den Mittelpunkt rückten.

Die APEX Best Regional Awards ehrten Fluggesellschaften in ganz Asien und im Südpazifik

Im Vorfeld der Hauptzeremonie am Abend wurden im Rahmen der APEX Best Awards-Zeremonie für regionale Auszeichnungen Fluggesellschaften aus Nordostasien, Südostasien, Zentral-/Südasien, Großchina und dem Südpazifik auf der Grundlage zertifizierter Passagierbewertungen geehrt. Die vollständige Liste der regionalen Gewinner finden Sie hier.

Ein grandioses Finale in Singapur: Die APEX-Preisverleihung

Die EXPO endete mit der APEX-Preisverleihung im Swissôtel The Stamford, gesponsert von Thales und Spafax. CEOs von Fluggesellschaften, Verantwortliche für das Passagiererlebnis und Branchenpartner aus aller Welt kamen zu einem Abend zusammen, an dem Lebenswerke, von Passagieren bewertete Fluggesellschaften und Ideen gewürdigt wurden, die die Kabine mit der gesamten Reise verbinden.

Jede Auszeichnung, die heute Abend in Singapur verliehen wird, lässt sich auf eine einzige Frage zurückführen: Was macht eine Reise für die Menschen an Bord besser? Die heute Abend gewürdigten Fluggesellschaften und Führungskräfte haben diese Frage mit Weitsicht, Disziplin und aufrichtiger Fürsorge beantwortet, und die Passagiere haben das bemerkt, lobte Dr. Joe Leader, CEO der APEX Group. Von den Führungskräften, deren Karrieren unsere Branche geprägt haben, bis hin zu den Fluggesellschaften, die Reisende durch ihre Bewertungen selbst in den Vordergrund gerückt haben – die Preisträger des heutigen Abends zeigen, wie eine bessere Reise aussieht. Hier auf dem wachsenden asiatischen Luftfahrtmarkt kommt die globale Luftfahrtgemeinschaft zusammen, um sie zu feiern.

Bei der Zeremonie wurden folgende Preisträger und Gewinner gewürdigt:

APEX CEO Lifetime Achievement Award 2026

Dr. Andrés Conesa Labastida, CEO von Aeroméxico, erhielt den APEX CEO Lifetime Achievement Award 2026 und ist damit der erste lateinamerikanische Airline-CEO, dem diese Ehre in der fünf Jahrzehnte langen Geschichte von APEX zuteilwurde. Seit seinem Amtsantritt als CEO im Jahr 2005 hat Dr. Conesa Aeroméxico durch branchenweite Umbrüche, eine globale Pandemie und eine erfolgreiche finanzielle Umstrukturierung geführt und die mexikanische Fluggesellschaft zu einem Maßstab für Zuverlässigkeit und einen unverwechselbaren mexikanischen Servicegeist gemacht. Unter seiner Führung wurde Aeroméxico von Cirium in den Jahren 2024 und 2025 zur pünktlichsten globalen Fluggesellschaft der Welt gekürt. Er reiht sich damit in einen erlesenen Kreis von Preisträgern ein, zu dem unter anderem Benjamin Smith, CEO der Air France-KLM Group, und Scott Kirby, CEO von United Airlines, gehören. Lesen Sie hier die vollständige Pressemitteilung.

APEX Lifetime Achievement Awards 2026

APEX verlieh zwei APEX Lifetime Achievement Awards 2026 an Führungskräfte, deren Karrieren das Flugerlebnis der Passagiere geprägt haben:

· Niall McBain, Chief Executive Officer von Spafax: In fast drei Jahrzehnten als CEO verwandelte McBain Spafax von einem traditionellen Anbieter von Bordunterhaltung in eine globale Agentur für Unterhaltung, Kreativität und Medien, die fast eine Milliarde Passagiere erreicht. Als langjähriger Förderer von APEX trug er dazu bei, den Verband durch die dunkelsten Tage der Pandemie zu tragen. Lesen Sie hier die vollständige Pressemitteilung.

· Terry Steiner, Gründer und President von Terry Steiner International: Seit mehr als drei Jahrzehnten baut Steiner eine vertrauensvolle Brücke zwischen Hollywood, der unabhängigen Filmbranche und den Fluggesellschaften weltweit. Er setzt sich für unabhängiges Kino an Bord ein und unterstützt Fluggesellschaften dabei, ein Unterhaltungsangebot zusammenzustellen, das ihre Marken widerspiegelt. Lesen Sie hier die vollständige Pressemitteilung.

APEX Five Star und APEX Four Star Airline Awards 2027

Die APEX Official Airline Ratings sind das erste Bewertungsprogramm für Fluggesellschaften, das ausschließlich auf zertifiziertem Passagierfeedback basiert. Die Bewertungen werden über TripIt® von SAP Concur aus mehr als einer Million von Passagieren bewerteter Flüge erhoben. In diesem Jahr erhielten Fluggesellschaften weltweit die Auszeichnungen APEX Five Star 2027 und APEX Four Star 2027. Jede dieser Auszeichnungen wurde ausschließlich durch die Bewertungen der eigenen Passagiere der Fluggesellschaften erreicht.

Klicken Sie hier für die vollständige Liste der Preisträger der APEX Five Star und APEX Four Star Airline Awards.

APEX Best Global Awards 2027

Seit mehr als einem Jahrzehnt würdigen die APEX Passenger Choice Awards® die Leistung von Fluggesellschaften ausschließlich auf der Basis verifizierter Passagierbewertungen. Die APEX Best Global Awards 2027 basieren auf zertifizierten Passagierbewertungen, die über TripIt® von SAP Concur erfasst wurden, und zeichnen die Fluggesellschaften aus, die von Reisenden weltweit in fünf Kategorien am besten bewertet wurden:

· Bester Kabinenservice: Cathay Pacific

· Beste Unterhaltung: Emirates

· Beste Verpflegung*: Turkish Airlines

· Bester Sitzkomfort: Korean Air

· Bestes WLAN: Qatar Airways

*Die Best Food & Beverage Awards werden in Zusammenarbeit mit der International Flight Services Association (IFSA) verliehen.

Klicken Sie hier für die vollständige Liste der Gewinner der APEX Best Awards 2027.

APEX Innovation Awards

Die APEX Innovation Awards, die in diesem Jahr erstmals verliehen wurden, würdigen Ideen, die das Reisen einfacher, vernetzter und menschlicher machen, und ehren die Fluggesellschaften und Partner, die den Passagieren am Boden und in der Luft neue Lösungen an die Hand geben. Zu den diesjährigen Auszeichnungen gehört der APEX Cabin Innovation Award, der Leistungen würdigt, die Design, Technologie und Gastfreundschaft im Bordumfeld miteinander verbinden. Zu den Gewinnern der APEX Innovation Awards 2027 gehören:

· Inflight Connectivity: Emirates

· Inflight Entertainment: Thales

· Safety Video: Philippine Airlines

· APEX/IFSA Cabin Innovation Award: Air France

APEX World Class

APEX World Class steht für die höchste Auszeichnung im Luftfahrtbereich und würdigt Fluggesellschaften, die in den Bereichen Sicherheit und Wohlbefinden, Nachhaltigkeit, Gästeservice sowie Verpflegung herausragende Leistungen erbringen. Diese Fluggesellschaften wurden für ein Passagiererlebnis ausgezeichnet, das dem APEX World Class-Standard entspricht: ANA, Emirates, Fiji Airways, Japan Airlines, Oman Air, Qatar Airways, SAUDIA, Singapore Airlines, Turkish Airlines und Xiamen Airlines.

APEX/Crystal Cabin Award Seamless Journey

APEX und die Crystal Cabin Award Association haben zwei der renommiertesten Auszeichnungsprogramme der Luftfahrt vereint und den ersten APEX/Crystal Cabin Award Seamless Journey verliehen, womit der Crystal Cabin Award zum ersten Mal nach Asien kam. Der Preis würdigt visionäre Konzepte, die die Grenzen zwischen der Flugzeugkabine und dem gesamten Reiseerlebnis aufheben und die Zeit an Bord mit dem Flughafen, dem Transfer, dem Reiseziel und darüber hinaus verbinden. Die erste Auszeichnung ging an Air India für ihre Vista Digital Platform.

Der erste APEX/Crystal Cabin Award Seamless Journey brachte gleich zwei Reputationen nach Asien: Hamburgs Strenge in Bezug auf die Kabine und den Blick von APEX auf alles drumherum, erklärte Dr. Joe Leader, CEO der APEX Group. Der Sieg von Air India zeigt, dass die besten Ideen heute von der gesamten Reise des Passagiers ausgehen und sich dann bis zum Sitzplatz zurückverfolgen lassen. Um diese Idee zu bewerten, bedurfte es zweier Organisationen, die bereit waren, über ihre eigenen Grenzen hinauszuschauen, und Singapur war dafür der richtige Schauplatz.

Gemeinsam haben die Gespräche und Feierlichkeiten der APEX FTE EXPO 2026 eine Branche hinterlassen, die sich hinter einem einzigen Ziel vereint: jede Reise für jeden Passagier besser zu machen. Die Branche trifft sich das nächste Mal vom 3. bis 4. November 2027 in Seoul. Weitere Informationen zur APEX-Preisverleihung und Fotos aller verliehenen Auszeichnungen finden Sie unter apex.aero.

Eine vollständige Liste der bevorstehenden APEX-, IFSA- und FTE-Veranstaltungen finden Sie unter APEX Events. Weitere Informationen zu APEX erhalten Sie auf apex.aero, abonnieren Sie den E-Newsletter APEX Daily Experience oder folgen Sie APEX auf X, Facebook, Instagram und LinkedIn.

Über die Airline Passenger Experience Association (APEX)

Als globale gemeinnützige Organisation und einer der weltweit größten internationalen Luftfahrtverbände treibt APEX die Branche mit der Unterstützung fast aller großen Fluggesellschaften und geschätzter Zulieferer voran. APEX investiert alle seine Ressourcen in den Dienst seiner Mitglieder, die Stärkung der weltweiten Luftfahrtbranche, die Förderung von Vordenkerrollen, die Schaffung von Geschäftsmöglichkeiten durch Veranstaltungen, die Entwicklung globaler Initiativen, die Festlegung wichtiger Standards für Fluggesellschaften und die Hervorhebung wohlverdienter Anerkennung in unserer gesamten Branche. Seit 2010 werden mit den APEX Passenger Choice Awards® Fluggesellschaften ausschließlich auf der Grundlage verifizierter Passagierbewertungen ausgezeichnet, wodurch eine transparente Anerkennung geschaffen wird, der Reisende vertrauen können. In Zusammenarbeit mit der International Flight Services Association (IFSA) und Future Travel Experience (FTE) deckt APEX das gesamte Spektrum des durchgängigen Reiseerlebnisses ab.

Über die International Flight Services Association (IFSA)

Die International Flight Services Association (IFSA) ist ein globaler Berufsverband, der sich für die Bedürfnisse und Interessen von Mitarbeitern von Fluggesellschaften und Eisenbahnunternehmen, Catering-Anbietern und Zulieferern einsetzt, die Borddienstleistungen auf Linienflugstrecken erbringen. Unter dem Dach von APEX, die alle großen Fluggesellschaften weltweit vertritt, widmet sich die IFSA der Förderung der milliardenschweren Flugdienstleistungsbranche. Weitere Informationen finden Sie unter ifsa.apex.aero oder folgen Sie der IFSA auf X, Facebook und LinkedIn.

Über Future Travel Experience (FTE)

Future Travel Experience ist ein führendes Unternehmen in den Bereichen Online-Medien, Veranstaltungen, Kreativdienstleistungen und Branchenentwicklung, das sich der Zusammenarbeit mit Flughäfen, Fluggesellschaften und Branchenakteuren verschrieben hat, um das Passagiererlebnis von Anfang bis Ende sowie die Geschäftsleistung zu verbessern. Durch seine Präsenz- und Digitalveranstaltungen, Medienangebote, Arbeitsgruppen und Initiativen für den Branchenwandel hat sich das Unternehmen zu einer renommierten Drehscheibe entwickelt, auf der die weltweit fortschrittlichsten Fluggesellschaften, Flughäfen, Anbieter, Regierungsbehörden, Kreuzfahrt- und Bahnbetreiber, Destination-Partner sowie verschiedene andere Akteure der Reisebranche ihre neuesten Pläne und Visionen für das Passagiererlebnis und die Geschäftsleistung austauschen, um gemeinsam die Zukunft dieses Sektors zu gestalten.

Kontakt:

Kevin Mendoza

KMendoza@kellencompany.com

+12122972102

QUELLE: APEX (Airline Passenger Experience Association)

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ACCESS Newswire

Mediarelations

500 Perimeter Park Drive, Suite D

NC 27560 Morrisville

USA

email : mediarelations@accesswire.com

Pressekontakt:

ACCESS Newswire

Mediarelations

500 Perimeter Park Drive, Suite D

NC 27560 Morrisville

email : mediarelations@accesswire.com