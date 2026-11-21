Der WPIC erwartet für Platin 2027 ein Defizit. Canada Nickel verlängert Kredit, Sibanye-Stillwater leitet den Abbau von 500 Mio. USD Schulden ein. Was folgt jetzt?

ANZEIGE/WERBUNG – Entgeltliche Marketingmitteilung zu Canada Nickel Company Inc. und Sibanye Stillwater Limited. Auftraggeberin und Vergütungsschuldnerin: SRC swiss resource capital AG · Erstellerin, Herausgeberin und Verbreiterin: JS Research GmbH · Autor: Jörg Schulte · Zusätzliche Verbreitung durch SRC · Geplante Erstveröffentlichung: 21. November 2026, 9:45 Uhr, Europe/Berlin ·

+++ Platin und Nickel liefern neue Perspektiven +++

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

bei Platin richtet sich der Blick bereits auf 2027: Der World Platinum Investment Council erwartet dann ein Marktdefizit von 279.000 Unzen, nach einem für 2026 prognostizierten Überschuss von 468.000 Unzen.

Die neue Einschätzung vom 18. November eröffnet eine interessante Perspektive für Produzenten. Entscheidend ist dabei vor allem die erwartete Rückkehr zusätzlicher Investmentnachfrage. Auch die industrielle Platinnachfrage soll 2027 weiter steigen, auf 2,66 Millionen Unzen. KI-Anwendungen unterstützen bereits den Bedarf.1

Bei Nickel wächst der Bedarf ebenfalls. Die International Nickel Study Group prognostiziert 3,849 Millionen Tonnen Primärnickelverbrauch für 2026 und 4,002 Millionen Tonnen für 2027. Zugleich erwartet sie noch Angebotsüberschüsse von 19.000 beziehungsweise rund 70.000 Tonnen. Edelstahl bleibt ein wichtiger Nachfragetreiber, bei Batterien konkurriert Nickel mit nickelfreien LFP-Technologien.

Indonesien ist der weltweit größte Nickelproduzent. Neue Projekte in anderen Regionen können die Versorgung breiter aufstellen. Die USA führen Nickel bereits seit 2022 als kritischen Rohstoff. Für nordamerikanische Entwickler entsteht daraus eine strategische Chance, deren wirtschaftliche Nutzung wettbewerbsfähige Kosten und tragfähige Finanzierung voraussetzt.2,3

Genau hier setzen zwei unterschiedliche Geschäftsmodelle an: Canada Nickel Company (WKN: A2P0XC) entwickelt das Nickelprojekt ,Crawford‘ in Ontario. Sibanye-Stillwater (WKN: A2PWVQ) verfügt bereits über produzierende Betriebe im Bereich Gold, PGM, Lithium und treibt zugleich Veränderungen bei Finanzierung und Betrieb voran. Für Anleger zählen…

Lesen Sie hier gerne weiter.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen und redaktionelle Grundlage

1. World Platinum Investment Council: Platinum market to return to deficit in 2027 with a 279 koz shortfall, as investment demand rebounds and industrial growth continues, 18. November 2026.

2. International Nickel Study Group: INSG October 2026 Meetings, 13. Oktober 2026.

3. U.S. Geological Survey: U.S. Geological Survey Releases 2022 List of Critical Minerals, 22. Februar 2022.

4. Deutsche Börse: CANADA NICKEL CO. INC., abgerufen am 19. November 2026.

5. Börse Stuttgart: Sibanye Stillwater Ltd. Aktie, abgerufen am 19. November 2026.

6. Canada Nickel Company Inc.: Canada Nickel Provides Corporate Update, 9. November 2026.

7. Sibanye Stillwater Limited: Optional redemption notice issued to the holders of Stillwater Mining Company’s USD500 million convertible bonds due 2028 and a Section 45 Notice, 18. November 2026.

8. Sibanye Stillwater Limited / SEC: Operating update for the quarter ended 30 September 2026, 5. November 2026.

9. TSX Venture Exchange / Stockwatch: Canada Nickel Company note extension, bonus warrants, 16. November 2026.

10. Impact Assessment Agency of Canada: The federal government announces major milestone for the Crawford Nickel Project, 31. Juli 2026.

11. Canada Nickel Company Inc.: Investor Presentation October 2026, Oktober 2026.

12. Swiss Steel Group / Canada Nickel Company Inc.: Swiss Steel Group and Canada Nickel Company Announce Intention to Establish an Exclusive Long-term Low-CO2 Steel Partnership, 26. Oktober 2026.

13. Canada Nickel Company Inc.: Canada Nickel and NetCarb Advance Strategic Partnership to Unlock Zero Carbon Industrial Cluster in Northeastern Ontario, 22. Oktober 2025.

14. Sibanye Stillwater Limited: Notification of an acquisition of beneficial interest in securities by JPMorgan Chase & Co., 16. November 2026.

Grafik- und Bildnachweise

Abbildung 1: Globale Platinmarktbilanz für 2026 und 2027. Eigene programmierte Darstellung auf Basis der WPIC-/Metals-Focus-Prognose vom 18. November 2026. Abbildung 2: Produktion und AISC der südafrikanischen PGM-Aktivitäten von Sibanye-Stillwater im Vergleich Q2/Q3 2026, mit unterschiedlichen Abgrenzungen der Kennzahlen. Eigene programmierte Darstellung nach dem operativen Update vom 5. November 2026. Beide Grafiken wurden mit KI-Unterstützung erstellt; sie sind keine KI-generierten Fotografien. Es werden keine fremden Logos, Fotografien oder Präsentationsgrafiken übernommen. Intro-Bild: stock.adobe.com; team-reviewing-global-market-forecast-and-ai-investment-analysis

Methodik und Prüfungstiefe

Redaktionsstand: 19. November 2026, 15:12 Uhr, Europe/Berlin. Geprüft wurden die dargestellten Marktprognosen, Finanzierungsbedingungen, Unternehmensmeldungen, operativen Kennzahlen, Projektziele und WKN anhand der verlinkten Unternehmens-, Behörden-, Branchen- und Börsenquellen. Für die Annahme der Auramet-Vereinbarung wurde das bei Stockwatch veröffentlichte TSXV-Bulletin herangezogen. Prozentveränderungen und Grafikwerte wurden rechnerisch abgeglichen. Die Aussagen wurden nicht vor Ort überprüft; es wurden keine eigenen Ressourcen- oder Reservenschätzungen, metallurgischen Prüfungen oder Kursmodelle erstellt. Technische Angaben wurden nicht durch eine von JS Research beauftragte Qualified Person unabhängig verifiziert. Eine laufende Aktualisierung nach Veröffentlichung ist nicht vorgesehen; gesetzliche Berichtigungs- und Informationspflichten bleiben unberührt.

Disclaimer und Pflichtangaben

Anzeige und Charakter des Beitrags

Dieser Beitrag ist eine entgeltliche Werbung beziehungsweise Marketingmitteilung zu Canada Nickel Company Inc. und Sibanye Stillwater Limited. Er ist keine unabhängige Finanzanalyse, keine Anlageberatung und keine auf persönliche Verhältnisse zugeschnittene Anlageempfehlung. Er stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Eine Anlageentscheidung darf nicht allein auf diesen Beitrag gestützt werden.

Erstellerin, Herausgeberin, Autor und Verbreitung

Erstellerin, Herausgeberin und Verbreiterin ist die JS Research GmbH, Bergmannsweg 7a, 59939 Olsberg, Deutschland, vertreten durch den Geschäftsführer Jörg Schulte. Autor sowie Verantwortlicher im Sinne des § 18 Abs. 2 MStV ist Jörg Schulte, gleiche Anschrift. Zusätzlich verbreitet die SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz, den Beitrag über PresseBox.

Auftrag und Vergütung

Auftraggeberin der JS Research GmbH für diesen Beitrag ist die SRC swiss resource capital AG. SRC beauftragt und vergütet JS Research für die Artikelerstellung. Die Vergütung von JS Research ist erfolgsunabhängig. Zwischen JS Research beziehungsweise Jörg Schulte und den behandelten Emittenten besteht für diesen Beitrag kein unmittelbarer Vergütungsweg. Die entgeltliche Beauftragung begründet einen wesentlichen Interessenkonflikt und kann eine positive Auswahl und Darstellung der Unternehmen begünstigen.

Quellen und Prüfung

Die Angaben beruhen insbesondere auf Unternehmensmeldungen, SEC-Unterlagen, Veröffentlichungen des WPIC und der INSG, amtlichen Quellen und Börseninformationen. Die Quellen sind mit Datum und Direktlink aufgeführt. JS Research hat keine eigene Ressourcenschätzung vorgenommen und weder Betriebsdaten noch Studienannahmen oder Unternehmensprognosen unabhängig technisch geprüft. Die in Ausgangsquellen genannten Qualified Persons handeln für die jeweiligen Emittenten beziehungsweise Berichtsersteller, nicht für JS Research. Die redaktionelle Quellenprüfung ersetzt keine unabhängige technische, rechtliche, steuerliche oder finanzielle Prüfung.

Kennzahlen und zukunftsgerichtete Aussagen

AISC und bereinigtes EBITDA sind unternehmensspezifische alternative Leistungskennzahlen und können von Definitionen anderer Unternehmen abweichen. AISC sind keine vollständige Gesamtkostenrechnung; die Darstellung von Steuergutschriften und einbezogenen Betrieben beeinflusst die Vergleichbarkeit. Maßgeblich sind die Definitionen, Überleitungen und Abgrenzungen im verlinkten Sibanye-Stillwater-Bericht. Produktionsmengen, Verkäufe, Umsätze, EBITDA und freier Cashflow sind unterschiedliche Größen.

Zukunftsgerichtete Aussagen betreffen insbesondere Marktbedarf und Marktbilanz für Nickel und Platin, die Finanzierung und den Zeitplan von Crawford, mögliche Lieferungen an Swiss Steel, die Kommerzialisierung der NetCarb-Verfahren, die Rückzahlung oder Wandlung der Anleihe, die US-Mechanisierung sowie den Keliber-Hochlauf. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen. Mögliche Ursachen sind Genehmigungs-, Umwelt- und Sozialauflagen, Finanzierung und Verwässerung, technische Umsetzung, Bau und Inbetriebnahme, Vertragspartnerabhängigkeit, Energieversorgung, Arbeits- und Sicherheitsrisiken, Rohstoffpreise und Wechselkurse sowie politische, rechtliche und steuerliche Veränderungen insbesondere in Kanada, Südafrika, den USA und Finnland. Produktion, Cashflow oder Projektentwicklung können sich verzögern, geringer ausfallen oder vollständig ausbleiben.

Regulatorische Einordnung

Die Tätigkeit der JS Research GmbH ist nach § 86 WpHG bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht angezeigt. Diese Anzeige ist weder eine Erlaubnis noch eine Prüfung oder Billigung der JS Research GmbH, dieses Beitrags, der Emittenten oder der genannten Wertpapiere durch die BaFin. Die Kennzeichnung als Werbung beseitigt keine gegebenenfalls anwendbaren Pflichten für Anlageempfehlungen. Maßgeblich können insbesondere Art. 20 der Marktmissbrauchsverordnung, die Delegierte Verordnung (EU) 2016/958 und § 85 WpHG sein. Eine Billigung oder Bestätigung der Richtigkeit durch BaFin, BCSC, SEC oder Börsen wird nicht behauptet.

Anlagerisiken

Aktien von Rohstoffproduzenten und Projektentwicklungsgesellschaften können erheblich schwanken, nur eingeschränkt handelbar sein und bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Kleine Unternehmen weisen häufig geringe Handelsliquidität, weite Geld-Brief-Spannen, erhöhten Finanzierungsbedarf und Verwässerungsrisiken auf. Fremdwährungsrisiken können die Rendite für Anleger im Euroraum zusätzlich verändern. Frühere Wertentwicklungen, Unternehmensziele und Szenarien sind keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Ergebnisse.

Interessenkonflikte und Bestände

Weder die JS Research GmbH noch der Autor halten Long- oder Short-Zertifikate, Optionen, Optionsscheine oder sonstige Derivate oder Wertpapierpositionen in Bezug auf die Emittenten. Es bestehen keine wechselseitigen gesellschaftsrechtlichen Beteiligungen zwischen der JS Research GmbH und den Emittenten. Die Emittentin hat den Artikel vor der Veröffentlichung nicht erhalten.

Haftung

Die Inhalte beruhen auf einer redaktionellen Quellenauswertung. Eine Gewähr für Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder dauerhafte Verfügbarkeit externer Quellen wird nicht übernommen. Soweit gesetzlich zulässig, ist die Haftung von JS Research, SRC und den jeweils handelnden Personen für einfache Fahrlässigkeit ausgeschlossen, sofern keine wesentliche Vertragspflicht verletzt wird. Bei leicht fahrlässiger Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht ist die Haftung auf den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden begrenzt. Diese Beschränkungen gelten nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, bei Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, bei zwingender gesetzlicher Haftung oder soweit eine Haftung aus sonstigen Gründen rechtlich nicht ausgeschlossen oder beschränkt werden darf.

Zielgruppe und Jurisdiktionen

Der Beitrag ist für den deutschsprachigen, frei zugänglichen Onlinevertrieb in Deutschland, Österreich und der Schweiz vorgesehen. Ein Zugriff aus anderen Staaten kann technisch nicht ausgeschlossen werden. Eine gezielte Ansprache von Personen in Jurisdiktionen, in denen Verbreitung oder Nutzung rechtswidrig wäre, ist nicht beabsichtigt. Insbesondere handelt es sich nicht um ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten oder Kanada. Zwingende örtliche Vorschriften bleiben unberührt.

KI-Hinweis

Bei Recherche, Auswertung, Strukturierung, grafischer Aufbereitung und sprachlicher Bearbeitung wurden KI-gestützte Systeme als redaktionelle Hilfsmittel eingesetzt. Die redaktionelle Verantwortung verbleibt bei der Herausgeberin. KI-Systeme ersetzen weder die Prüfung der Primärquellen noch eine unabhängige technische, rechtliche oder finanzielle Prüfung. Die beiden Datencharts wurden mit KI-Unterstützung programmiert; sie bilden die angegebenen Quelldaten ab und sind keine bildgenerierten Darstellungen von Betriebsstätten.

Urheberrecht und Aktualisierung

Rechte am redaktionellen Beitrag stehen der JS Research GmbH zu, soweit nicht Rechte Dritter an Marken oder Quelldaten bestehen. Nachdruck, Bearbeitung, Aufnahme in Datenbanken und kommerzielle Weiterverbreitung bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung, soweit gesetzlich erforderlich. SRC ist zur vereinbarten Verbreitung des Beitrags berechtigt. Eine laufende Aktualisierung nach Veröffentlichung ist nicht vorgesehen; gesetzliche Berichtigungs- und Informationspflichten bleiben unberührt.

Regulatorische Grundlagen

§ 85 WpHG

§ 86 WpHG

Delegierte Verordnung (EU) 2016/958

BCSC: Promotional Communications about Companies

§ 309 BGB

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de