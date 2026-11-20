Vancouver, British Columbia, 20. November 2026 / IRW-Press / HYTN Innovations Inc. (CSE: HYTN) (OTC Pink: HYTNF) (FWB: 85W0) (HYTN) und Peptide Development Labs Inc. (CSE: PEPT) (PEPT) freuen sich, im Anschluss an ihre Pressemitteilung vom 19. November 2026 bekannt zu geben, dass PEPT gemäß einer am 19. November 2026 von der Canadian Securities Exchange (die CSE) veröffentlichten Mitteilung nun alle endgültigen Zulassungsvoraussetzungen der CSE erfüllt hat. Die Stammaktien von PEPT (PEPT-Stammaktien) werden ab Handelsbeginn am 20. November 2026 an der CSE gehandelt.

Transaktion

Im Rahmen des gesetzlich geregelten Transaktionsplans zwischen HYTN und PEPT (die Transaktion) erhielten die Aktionäre von HYTN im Wege eines Aktientauschs PEPT-Stammaktien. Dabei wurde jede bestehende Aktie von HYTN, die am 17. November 2026 um 00:01 Uhr gehalten wurde (eine HYTN-Stammaktie), gegen eine neue Aktie von HYTN (eine neue HYTN-Stammaktie) und 0,0555555555555556 PEPT-Stammaktien eingetauscht.

Die CSE erteilte am 19. November 2026 ihre endgültige Genehmigung für die Transaktion. Die PEPT-Stammaktien werden ab Handelsbeginn am 20. November 2026 an der CSE gehandelt.

Neuklassifizierung der Aktien

Im Rahmen der Transaktion strukturierte HYTN seine genehmigte Aktienstruktur mit Wirkung zum 17. November 2026 um 00:01 Uhr neu (die Neuklassifizierung). Im Zuge der Neuklassifizierung wurden die bestehenden Stammaktien von HYTN in Stammaktien der Klasse A umbenannt und eine neue Aktienklasse mit der Bezeichnung Stammaktien der Klasse B geschaffen, die mit denselben Rechten, Vorrechten, Beschränkungen und Bedingungen ausgestattet ist wie die Stammaktien von HYTN unmittelbar vor der Neuklassifizierung. Anschließend wurde jede ausstehende Stammaktie der Klasse A gegen eine Stammaktie der Klasse B eingetauscht. Die Stammaktien der Klasse A wurden annulliert und aus der genehmigten Aktienstruktur von HYTN gestrichen, während die Stammaktien der Klasse B in Stammaktien umbenannt wurden und somit die neuen HYTN-Stammaktien darstellen. Nach der Neuklassifizierung halten die HYTN-Aktionäre dieselbe Anzahl an Stammaktien von HYTN und dieselben prozentualen Beteiligungen wie unmittelbar vor der Neuklassifizierung.

Die Transaktion, die auch die Neuklassifizierung umfasste, wurde von den HYTN-Aktionären auf der ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlung von HYTN am 12. November 2026 genehmigt. Der Stichtag für die Neuklassifizierung ist der 17. November 2026. Die neuen HYTN-Stammaktien werden seit dem 17. November 2026 weiterhin an der CSE unter dem Kürzel HYTN mit der CUSIP-Nummer 40443L203 und der ISIN CA40443L2030 gehandelt.

Börsenkürzel

Die neuen HYTN-Stammaktien werden an der CSE weiterhin unter dem bisherigen Börsenkürzel HYTN gehandelt. Die den neuen HYTN-Stammaktien zugewiesene CUSIP-Nummer lautet 40443L203 (ISIN: CA40443L2030).

Die PEPT-Stammaktien werden an der CSE unter dem Börsenkürzel PEPT gehandelt. Die den PEPT-Stammaktien zugewiesene CUSIP-Nummer lautet 713467108 (ISIN: CA7134671089).

Über HYTN Innovations Inc.

HYTN entwickelt Rezepturen für Premiumprodukte, die psychoaktive und psychotrope Verbindungen, einschließlich aus Cannabis gewonnener Cannabinoide, enthalten, stellt diese her, vermarktet und vertreibt sie. Das Ziel von HYTN ist es, zum führenden Anbieter dieser Produkte in allen bundesweit regulierten Märkten zu werden. Um dieses Ziel zu erreichen, konzentriert sich HYTN darauf, Marktchancen zu identifizieren und seine innovativen Produkte mithilfe seiner fortschrittlichen Entwicklungsplattform rasch auf den Markt zu bringen.

Über Peptide Development Labs Inc.

PEPT ist ein kanadisches Pharmaentwicklungsunternehmen, das sich darauf konzentriert, die Entwicklung von peptidbasierten Arzneimittelkandidaten, die sich in der Erprobung befinden, über etablierte regulatorische Verfahren voranzutreiben. Das Ziel von PEPT ist die Entwicklung von Peptidkandidaten, die im Rahmen der konventionellen Arzneimittelentwicklung einen klar definierten, bislang ungedeckten klinischen Bedarf decken könnten. Um dieses Ziel zu erreichen, konzentriert sich PEPT darauf, die Entwicklung seines in der Erprobung befindlichen, subkutan zu verabreichenden Arzneimittelkandidaten BPC-157 zur Behandlung therapieresistenter Banderkrankungen durch eine GMP-kontrollierte Versorgung, pharmazeutische Qualitätssicherungssysteme, einen ärztlich begleiteten Zugang, eine strukturierte Datenerhebung und eine formelle klinische Entwicklung voranzutreiben.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

Elliot McKerr

Chief Executive Officer

HYTN Innovations Inc.

oder

Fabian Monaco

Chief Executive Officer

Peptide Development Labs Inc.

HYTN Investor Relations:

1.866.590.9289

investments@hytn.life

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend zukunftsgerichtete Informationen). Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem der voraussichtliche Beginn des Handels mit PEPT-Stammaktien an der CSE.

Zukunftsgerichtete Informationen sind in der Regel an der Verwendung von Wörtern wie erwartet, beabsichtigt, plant, rechnet mit, glaubt, schlägt vor, schätzt, kann, wird, sollte, könnte oder ähnlichen Ausdrücken, einschließlich deren Verneinungen, oder an Aussagen zu erkennen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden, können, würden oder sollten.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf einer Reihe wesentlicher Faktoren und Annahmen, darunter unter anderem die Annahme, dass der Handel mit den PEPT-Stammaktien an der CSE innerhalb des derzeit erwarteten Zeitrahmens aufgenommen wird.

Obwohl HYTN und PEPT der Ansicht sind, dass die diesen zukunftsgerichteten Informationen zugrunde liegenden Erwartungen und Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments angemessen sind, können sich diese Erwartungen und Annahmen als unrichtig erweisen, und es kann keine Gewähr dafür gegeben werden, dass die in diesen zukunftsgerichteten Informationen erwarteten Ereignisse überhaupt oder innerhalb der erwarteten Zeiträume eintreten werden.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen erwarteten abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: das Risiko, dass der Handel mit PEPT-Stammaktien nicht wie erwartet an der CSE aufgenommen wird; Risiken im Zusammenhang mit der Arzneimittelentwicklung im Frühstadium; regulatorische Risiken, einschließlich solcher im Zusammenhang mit klinischen Entwicklungswegen, Zulassungen und Compliance-Anforderungen; Risiken im Zusammenhang mit der Abhängigkeit von Drittproduzenten, Dienstleistern und Lieferketten; operative und Umsetzungsrisiken; Risiken im Zusammenhang mit geistigem Eigentum; sowie allgemeine Wirtschafts-, Markt- und Finanzierungsbedingungen.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Auflistung von Faktoren, Annahmen und Risiken nicht vollständig ist. Weitere Informationen zu den Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit HYTN und PEPT sind in der Informationsbroschüre von HYTN vom 16. Oktober 2026 sowie in anderen öffentlich zugänglichen Dokumenten enthalten, die im Emittentenprofil von HYTN und PEPT auf SEDAR+ verfügbar sind.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und HYTN sowie PEPT übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

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