Steigende Kosten, weniger Laufkundschaft und Onlinekonkurrenz setzen den Einzelhandel unter Druck. Wie Fachgeschäfte mit besserer Beratung Kunden binden und ihre Marge stärken können.

Tägliche Szenarien

Ein Kunde steht im Elektronikfachgeschäft vor zwei Notebooks. Die Preise hat er schon auf dem Smartphone verglichen. Offen ist für ihn, welches Gerät für seine Arbeit und für unterwegs taugt. Wer ihm jetzt nur die technischen Daten vorliest, lässt ihn mit seiner eigentlichen Frage allein. Wer nachfragt, wie oft er unterwegs ist und welche Programme er nutzt, hilft ihm bei einer Entscheidung, die der Preisvergleich offenlässt.

Für kleine und mittlere Einzelhändler gewinnt genau dieser Moment an Bedeutung. Höhere Personal-, Miet- und Einkaufskosten drücken auf die Marge. Wo weniger Laufkundschaft in die Geschäfte kommt, wiegt jede verpasste Verkaufschance schwerer. Rabatte können kurzfristig einen Kauf auslösen. Wenn sie zur Standardantwort auf jeden Preiseinwand werden, schrumpft der Spielraum für Investitionen in Personal, Sortiment und Service.

Gute Beratung macht den Mehrwert konkret

Ein Kunde im Baumarkt, der sein Gartenhaus neu streichen möchte, braucht eine Lösung für die Arbeit, die vor ihm liegt. Wer nach dem Zustand des Holzes und dem bisherigen Anstrich fragt, kann die passende Lasur empfehlen und erklären, welches Werkzeug die Arbeit erleichtert. So entsteht ein sinnvoller Zusatzverkauf. Zugleich sinkt das Risiko, dass der Kunde sein Projekt unterbrechen muss, weil ihm etwas fehlt.

Auch der Onlinekanal kann diese Beratung vorbereiten. Zeigt ein Fachgeschäft auf seiner Website, welche Produkte vor Ort verfügbar sind und welche Leistungen es anbietet, haben Kunden einen konkreten Grund für den Besuch. Im Laden entscheidet sich dann, ob das Team diesen Vorteil einlösen kann.

Verkaufsqualität gehört auf die Führungsagenda

Gerade bei knapper Personaldecke helfen klare Standards. Teams können typische Beratungssituationen in kurzen Übungen durchspielen, häufige Preiseinwände besprechen und trainieren, wie sie nach einer Empfehlung verbindlich zum Abschluss überleiten. Ob sich das im Alltag auszahlt, lässt sich unter anderem an der Abschlussquote und am Rohertrag pro Verkauf erkennen. Auf Mieten, Kauflaune und die Preise großer Plattformen haben einzelne Händler wenig Einfluss. Wie gut ein Kunde beraten wird, sobald er durch die Tür kommt, können sie jeden Tag mitgestalten.

Warum Verkaufstrainings wichtig sind

Verkaufstrainings helfen dabei, die Fähigkeiten und Techniken der Verkäufer zu verbessern. Sie bieten eine strukturierte Methode, um Verkaufsgespräche zu führen, Abschlusstechniken zu verfeinern und die Kundenbindung zu stärken. Ein gut ausgebildeter Verkäufer kann nicht nur mehr Abschlüsse erzielen, sondern auch die Zufriedenheit der Kunden erhöhen. Professionelle Verkaufstrainings vermitteln Ihnen genau das: eine klare Gesprächsführung, souveränen Umgang mit Einwänden und das Werkzeug für nachhaltigen Erfolg.

Fazit

Verkaufstrainings sind unerlässlich, um im Vertrieb erfolgreich zu sein. Das Training nach der INtem®-Methode bietet mit ihrer praxiserprobten, prämierten und innovativen Methode eine effektive Möglichkeit, die Verkaufsfähigkeiten zu verbessern und den Umsatz zu steigern. Der erfahrene Verkaufsexperte Thomas Wüst ist überzeugt: „Wenn wir unsere Verkäufer wieder befähigen, mit Begeisterung und Motivation dem Kunden helfen seine Herausforderungen zu lösen, wird jeder – nämlich der Kunde, der Verkäufer und sein Unternehmen – langfristig profitieren. Denn dann werden Kunden zu Stammkunden die ihre positiven Erfahrungen gerne weiterempfehlen.

Zur Person

Als selbstständig tätiger Verkaufstrainer, Berater und Coach unterstützt Thomas Wüst Unternehmen bei der Optimierung ihrer Vertriebsprozesse und bei der Erreichung ihrer Vertriebsziele. Seine Zielgruppe sind alle Unternehmen, die vom Verkauf ihrer Produkte und Dienstleistungen profitieren, ihre Marktposition behaupten oder ausbauen möchten. Das bedeutet: Kleinfirmen, Mittelständler und Großunternehmen, Handwerksbetriebe und Dienstleister.

Sein Kredo lautet: „Ich will mit meiner Leidenschaft für Verkauf und meiner mittlerweile über 25 Jahre langen praktischen Erfahrung in Verkauf und Führung in verschiedenen Branchen Menschen helfen ihre Leistung zu verbessern, um sich beruflich und persönlich weiter zu entwickeln. Unter-nehmen verhelfe ich dadurch zu mehr Umsatz, mehr Erfolg, motivierten Mitarbeitern und zufriedenen Stammkunden.“

Kontakt & weitere Informationen

Interessierte Geschäftsführer und Firmeninhaber sind eingeladen, unverbindlich Kontakt aufzunehmen und mehr über die maßgeschneiderten Angebote zu erfahren. Besuchen Sie die Website oder kontaktieren Sie uns direkt zur Vereinbarung eines individuellen Beratungsgesprächs.

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Ihr Umsatzarchitekt

Herr Thomas Wüst

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Deutschland

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Thomas Wüst – Ihr Umsatzarchitekt

Mehr Umsatz durch emotionale Kundenbeziehungen und motivierte Verkäufer

Als Verkaufstrainer, Berater und Coach unterstütze ich Ihr Unternehmen und Sie bei der Optimierung Ihrer Vertriebsprozesse und bei der Erreichung Ihrer Vertriebsziele. Mit meiner Leidenschaft für Verkauf und meiner über 25 Jahre langen praktischen Erfahrung in verschiedenen Branchen helfe ich Ihren Verkäufern, ihre Potenziale zu entfalten, ihre Leistungen zu verbessern und sich beruflich und persönlich weiterzuentwickeln. Das Ziel dabei: mehr Umsatz und Ertrag, mehr Gewinn und Verkaufserfolg. Nutzen Sie dazu meine Expertise als Umsatzarchitekt.

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Thomas Wüst – Ihr Umsatzarchitekt

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