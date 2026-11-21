AMEX meldet 200 Meter Rampenvortrieb, startet den Bau der Stromleitung und installiert die Bewetterung. Wie diese Fortschritte Perrons nächste Entwicklungsphase vorbereiten.

ANZEIGE/WERBUNG – Entgeltliche Marketingmitteilung zu Amex Gold Mining Inc. Auftraggeberin und Vergütungsschuldnerin der JS Research GmbH ist die SRC swiss resource capital AG, die einen entgeltlichen IR-Vertrag mit dem Emittenten unterhält · Erstellerin, Herausgeberin und Verbreiterin: JS Research GmbH, Olsberg · Zusätzliche Verbreitung: SRC · Autor: Jörg Schulte · Vorgesehene Erstveröffentlichung: 21. November 2026, 9:30 Uhr Europa/Berlin ·

+++ Gold unter Druck, Zentralbanken bleiben Käufer +++

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der Goldmarkt verlangt Anlegern derzeit einiges ab. Reuters meldete am 20. November 2026 um 08:30 Uhr deutscher Zeit einen Gold-Spotpreis von rund 3.552 US-Dollar je Feinunze. Zuvor war das Edelmetall auf den niedrigsten Stand seit September 2025 gefallen. Ein starker US-Dollar und Erwartungen einer weiteren US-Zinserhöhung im Dezember belasten den Goldpreis. Für Projektentwickler rücken damit Kostenannahmen und belastbare Fortschritte besonders in den Blick.1

Auf der Nachfrageseite bleibt ein kräftiger Impuls sichtbar: Nach Schätzung des World Gold Council kauften Zentralbanken von Januar bis September 675 Tonnen Gold netto – 6 % mehr als im Vorjahreszeitraum. Allein im dritten Quartal waren es 321,2 Tonnen gegenüber 226,3 Tonnen ein Jahr zuvor.

Die Zahlen schließen Schätzungen nicht gemeldeter Käufe ein. Für Anleger lohnt deshalb der Blick auf Unternehmen, die ihre Projekte auch in einem anspruchsvollen Markt voranbringen. Amex Gold Mining (WKN: A42G55) verbindet beim vollständig unternehmenseigenen ,Perron‘-Goldprojekt in Québec hochgradige Bohrtreffer mit konkreten Baufortschritten. Die Meldung vom 19. November 2026 zeigt, wie…

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Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen und redaktionelle Grundlage

1. Reuters: US dollar hits 19-month peak, Aussie drops after soft jobs data, 19. November 2026.

2. World Gold Council: Gold Demand Trends: Q3 2026 – Central Banks, 3. November 2026.

3. Börse Düsseldorf: Amex Gold Mining Inc. – Stammdaten, abgerufen am 19. November 2026.

4. Amex Gold Mining Inc.: Amex Gold Mining Advances Ramp Development, Commences Power Line Construction and Completes the Mechanical Garage and Ventilation Installations at Perron Gold Project, 19. November 2026. Abgeglichen mit der beigefügten Originalmeldung PR2026-11-19.

5. Amex Gold Mining Inc.: Amex Drills 227.46 g/t Au over 0.50 m in Initial Holes from Resource Conversion Program and Expands Denise Zone Eastward, 29. Oktober 2026.

6. Amex Exploration Inc.: RETRANSMISSION: Amex Delivers a Positive Feasibility Study for Development of the Perron Gold Mine, 13. April 2026.

7. Unabhängige Berichtsersteller für Amex Exploration Inc.: NI 43-101 Technical Report – Feasibility Study – Perron Mine, Québec, Canada, 28. Mai 2026; Stichtag 31. März 2026; insbesondere Tabelle 1-2 und Abschnitte 1.19-1.22.

8. Amex Exploration Inc.: Amex Announces Filing of Feasibility Phase 1 Technical Report for the Perron Gold Mine, 28. Mai 2026.

9. Amex Gold Mining Inc.: Amex Gold Mining Files Project Notice for the Perron Gold Mine, 13. August 2026.

Grafik- und Bildnachweise

Zentralbank-Chart: eigene grafische Aufbereitung für JS Research auf Basis des World Gold Council, Quelle 2; Datenstand 30. September 2026. Bohrergebnis-Chart: eigene grafische Aufbereitung auf Basis der Unternehmensmeldung vom 29. Oktober 2026, Quelle 5. Diese beiden Datencharts wurden mit KI-Unterstützung programmiert. AMEX-Logo und geologische Karte der Eastern Gold Zone: Amex Gold Mining, Karte vom Oktober 2026, Quelle 5. Die beiden neu eingebundenen Fotocollagen zur Stromversorgung sowie zu Werkstatt und Bewetterung stammen aus dem vom Auftraggeber bereitgestellten Material zur Meldung vom 19. November 2026, Quelle 4. Die Unternehmensfotos wurden unverändert übernommen; es handelt sich nicht um KI-generierte Aufnahmen. Rechte an Unternehmenslogo, Karte und Fotos verbleiben bei den jeweiligen Rechteinhabern.

Methodik und Prüfungstiefe

Redaktionsstand: 19. November 2026. Abgeglichen wurden Marktangaben, Unternehmensnachrichten, Bohrergebnisse, Studienkennzahlen, WKN und Quellenzuordnungen. Grundlage waren die genannten Unternehmensmeldungen, die zugänglichen Textpassagen des technischen Berichts, Börsenstammdaten und Veröffentlichungen von Reuters und World Gold Council. Die Bau- und Infrastrukturmeldung vom 19. November 2026 wurde anhand der beigefügten englischen Originalmeldung PR2026-11-19 eingearbeitet und mit dem aktuellen Unternehmensarchiv abgeglichen. Sie ersetzt im Haupttext die älteren Zwischenstände vom 21. September und 6. November 2026. Es wurden keine eigenen Ressourcen- oder Reservenschätzungen, metallurgischen Prüfungen oder Kursmodelle erstellt. Eine unabhängige technische Prüfung durch eine von JS Research beauftragte Qualified Person erfolgte nicht. Eine laufende Aktualisierung ist nicht vorgesehen; gesetzliche Berichtigungs- und Informationspflichten bleiben unberührt.

Disclaimer und Pflichtangaben

Anzeige und Charakter des Beitrags

Dieser Beitrag ist eine entgeltliche Werbung beziehungsweise Marketingmitteilung zu Amex Gold Mining Inc. Er ist keine unabhängige Finanzanalyse, keine Anlageberatung und keine auf persönliche Verhältnisse zugeschnittene Anlageempfehlung. Er stellt kein Angebot zum Erwerb von Wertpapieren dar. Eine Anlageentscheidung darf nicht allein auf diesen Beitrag gestützt werden. Die rechtliche Einordnung richtet sich nach dem tatsächlichen Inhalt, unabhängig von der Bezeichnung als Werbung.

Erstellerin, Herausgeberin, Autor und Verbreitung

Erstellerin, Herausgeberin und Verbreiterin ist die JS Research GmbH, Bergmannsweg 7a, 59939 Olsberg, Deutschland, vertreten durch den Geschäftsführer Jörg Schulte. Autor sowie Verantwortlicher im Sinne des § 18 Abs. 2 MStV ist Jörg Schulte, gleiche Anschrift. Zusätzlich verbreitet die SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz, den Beitrag über das Portal der Wirtschaft und PresseBox.

Auftrag und Vergütung

Auftraggeberin der JS Research GmbH für Erstellung und Veröffentlichung ist die SRC swiss resource capital AG. SRC unterhält einen entgeltlichen Investor-Relations-Vertrag mit Amex Gold Mining Inc. und vergütet JS Research für diesen Beitrag erfolgsunabhängig. Zwischen JS Research beziehungsweise Jörg Schulte und Amex Gold Mining Inc. besteht für diesen Beitrag kein unmittelbarer Vergütungsweg. Die entgeltlichen Beziehungen begründen einen wesentlichen Interessenkonflikt und können eine positive Auswahl und Darstellung des Unternehmens begünstigen.

Interessen und Positionen

Jörg Schulte hält Aktien von Amex Gold Mining Inc., allerdings deutlich unter 0,5% des ausstehenden Kapitals. Die JS Research GmbH hält keine Aktien von Amex Gold Mining Inc. Die entgeltliche Beauftragung durch SRC besteht unabhängig davon.

Quellen und technische Prüfung

Die technischen Angaben beruhen auf den bezeichneten Unternehmensunterlagen. Für die Bohrmeldung vom 29. Oktober 2026 werden Aaron Stone, P.Geo., und Jérôme Augustin, Ph.D., P.Geo., als prüfende Qualified Persons genannt; für die Reservenschätzung nennt der technische Bericht Alexandre Burelle, P.Eng. Für die Bau- und Infrastrukturmeldung vom 19. November 2026 hat Aaron Stone, P.Geo., Vice President Exploration, die technischen Angaben geprüft und genehmigt. Diese Funktionen beziehen sich auf die Ausgangsunterlagen, nicht auf eine Freigabe dieses Artikels. JS Research hat weder Bohrdaten noch Studienannahmen oder Unternehmensprognosen unabhängig technisch verifiziert. Die redaktionelle Prüfung ersetzt keine unabhängige technische, rechtliche, steuerliche oder finanzielle Prüfung.

Ressourcen, Studien und zukunftsgerichtete Aussagen

Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und besitzen nicht zwingend nachgewiesene wirtschaftliche Abbauwürdigkeit. Abgeleitete Ressourcen weisen eine geringere geologische Sicherheit auf als angezeigte oder gemessene Ressourcen. Bohrergebnisse belegen für sich allein weder eine neue Ressource noch wirtschaftliche Abbaubarkeit. Die Machbarkeitsstudie für Phase 1 von Perron beruht auf Annahmen zu Goldpreis, Wechselkurs, Kosten, Ausbringung und Betriebsablauf. Die Ergebnisse sind Modellwerte und keine Zusicherung zukünftiger Ergebnisse; die Projektrendite ist nicht mit einer Rendite der Aktie gleichzusetzen.

Zukunftsgerichtete Aussagen betreffen insbesondere die Ressourcenumwandlung, das Großprobenprogramm, den weiteren Rampenvortrieb, die Fertigstellung und Inbetriebnahme der Stromleitung, deren Leistung und Versorgung der geplanten Phase 1, die Weiternutzung der Infrastruktur, die Nutzung externer Aufbereitungsanlagen, Investitionen, Kosten, Produktion und erste Erlöse. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen. Ursachen sind unter anderem Geologie, Metallurgie, Genehmigungen, Umwelt- und Sozialauflagen in Kanada, Finanzierung und Verwässerung, Bau- und Inbetriebnahmeprobleme, Vertragspartner, Rohstoffpreise und Wechselkurse. Produktion, Cashflow oder Projektentwicklung können sich verzögern, geringer ausfallen oder vollständig ausbleiben.

Regulatorische Einordnung

Die Tätigkeit der JS Research GmbH ist nach § 86 WpHG bei der BaFin angezeigt. Diese Anzeige ist weder eine Erlaubnis noch eine Prüfung oder Billigung dieses Beitrags oder der genannten Wertpapiere. Soweit Art. 20 der Marktmissbrauchsverordnung, die Delegierte Verordnung (EU) 2016/958 oder § 85 WpHG einschlägig sind, dienen die Angaben zu Identität, Quellen, Methodik, Vergütung und Interessen der Transparenz. Weder BaFin noch BCSC, SEC oder eine Börse haben diesen Beitrag gebilligt oder seine Richtigkeit bestätigt.

Anlagerisiken

Aktien von Explorations- und Projektentwicklungsgesellschaften können erheblich schwanken, eingeschränkt handelbar sein und zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Geringe Liquidität, weite Geld-Brief-Spannen, Finanzierungsbedarf und Verwässerung können die Entwicklung beeinflussen. Fremdwährungsrisiken können die Rendite zusätzlich verändern. Frühere Entwicklungen, Studienkennzahlen und Unternehmensziele sind keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Ergebnisse.

Haftung

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Zielgruppe und Jurisdiktionen

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KI-Hinweis

Bei Recherche, Auswertung, Strukturierung, grafischer Aufbereitung und sprachlicher Bearbeitung wurden KI-gestützte Systeme als redaktionelle Hilfsmittel eingesetzt. Die Verantwortung für den Beitrag liegt bei der Herausgeberin. KI-Systeme ersetzen weder die Prüfung der Primärquellen noch eine unabhängige technische, rechtliche oder finanzielle Prüfung. Die beiden eigenen Datencharts wurden mit KI-Unterstützung programmiert und anhand der zugrunde liegenden Daten kontrolliert. Die Unternehmensfotos in den ergänzten Collagen wurden unverändert aus den bereitgestellten Unterlagen übernommen.

Urheberrecht und Aktualisierung

Rechte am redaktionellen Beitrag liegen bei der JS Research GmbH, soweit nicht Rechte Dritter bestehen. Nachdruck, Bearbeitung, Aufnahme in Datenbanken und kommerzielle Weiterverbreitung bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung der jeweiligen Rechteinhaber. SRC ist zur vereinbarten Verbreitung berechtigt. Eine laufende Aktualisierung nach Veröffentlichung ist nicht vorgesehen; gesetzliche Berichtigungs- und Informationspflichten bleiben unberührt.

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