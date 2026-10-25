Wochenrückblick KW 43-2026 – Fallende Renditen, wachsende Zweifel!

Brent steigt auf über 116 USD, Gold fällt unter 4.000 USD. Zugleich suchen Anleger Schutz in US-Anleihen. Warum die widersprüchlichen Signale vor Fed, EZB und den nächsten Tech-Zahlen zählen.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

fallende US-Anleiherenditen konnten die Zweifel an teuren KI-Aktien nicht vertreiben. Zugleich verschärfte der Ölpreisanstieg die Sorge um Inflation und Unternehmensgewinne. Sinkende Staatsanleiherenditen helfen wenig, wenn das Vertrauen in künftige Erträge schwindet. Genau darin liegt die Spannung dieser Börsenwoche.

Bemerkenswert ist, wohin das Geld floss: US-Staatsanleihen waren gesucht, während Gold deutlich verlor und Frankreich höhere Risikoprämien zahlen musste. Sicherheit hat an den Märkten unterschiedliche Gesichter. Für Sie zählt deshalb, welche Risiken ein Vermögenswert tatsächlich abfedert. 2,3,5 6

Die Wochenbilanz verdeckt die Turbulenzen!

Vom Schlusskurs am 16. bis zum 23. Oktober verlor der S&P 500 0,5 % auf 7.623,68 Punkte, die Nasdaq Composite 0,7 % auf 25.955,34 Punkte. Dagegen gewannen Dow Jones 0,4 % und Russell 2000 2,0 %. Europas STOXX 600 gab rund 1,4 % nach. Ein pauschaler Ausverkauf aller Aktien lässt sich daraus also nicht ableiten.

Härter traf es die Halbleiter: Der iShares Semiconductor ETF (SOXX) verlor auf Schlusskursbasis 3,1 % in der Woche und 15,9 % seit Ende September. Allein am Donnerstag betrug das Minus 6,8 %. Bei KI-Unternehmen rückt damit die Frage in den Vordergrund, ob…

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Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: AP, Reuters, WSJ, FT, Fed, EZB, iShares, Stock Analysis, Saxo Bank, Trading Economics, Westmetall, Investing.com, The Edge, Mining.com.au/Republic of Mining, MarketScreener und die Unternehmenstermine. Abruf: 24.10.2026. Grafikquellen: AP und Westmetall; eigene Berechnung und Darstellung vorgesehen.

Quellennachweise zur Arbeitsfassung

1. Aktienindizes und Wochenbilanz am 23. Oktober: AP · US-Indizes · AP via The Hour · vollständige Kurstabelle · Reuters · Europa

2. SOXX und KI-Finanzierung: iShares · ETF-Profil · Stock Analysis · historische Kurse · Saxo Bank · Markteinordnung vom 23.10.

3. Brent, Wochenveränderung und Lieferängste: Reuters · 23.10. · WSJ · Schlusskurs und Wochenbilanz · The Edge · Dezemberkontrakt

4. US-Erdgas, Novemberkontrakt und Wettererwartungen: Investing.com · Kursreihe, 16.-23.10. · WSJ · Settlement und Marktlage, 23.10.

5. US- und französische Staatsanleihen: AP · US-Rendite, 23.10. · Reuters · französische Risikoprämie, 22.10. · Trading Economics · Frankreich, 23.10. · FT · Moody’s-Entscheidung

6. Gold, Silber und US-Dollar: Reuters via Kitco · 23.10., Goldstand 15:20 UTC · WSJ · Dollar am Freitag

7. Nickel, Kupfer und erfasste LME-Bestände: Westmetall · Nickel · Westmetall · Kupfer · Mining.com.au via Republic of Mining · Kürzungspläne

8. Zinsentscheidungen und Markterwartungen: Fed · Sitzungskalender · EZB · Sitzungskalender · Zinserwartungen · Reuters und AP, siehe [1], [5], [6]

9. Unternehmenstermine vom 27. bis 30. Oktober: Boeing · 27.10. · Coca-Cola · 27.10. · Microsoft · 28.10. · Alphabet · 28.10. · Airbus · 28.10. · Unilever · 28.10. · Amazon · 29.10. · Air Liquide · 29.10. · Linde · 29.10. · Eli Lilly · 29.10. · Sanofi · 30.10.

10. Ausgangsmaterial und abweichende Bezugsgrößen: MarketScreener · Wochenrückblick vom 23.10.

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