Zefiro meldet Abschluss der nicht vermittelten Privatplatzierung mit einem Bruttoerlös von rund 5,0 Millionen C$

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TORONTO, ONTARIO / 23. Oktober 2026 / IRW-Press / ZEFIRO METHANE CORP. (Cboe Canada: ZEFI) (Frankfurt: Y6B) (OTCQB: ZEFIF) (das Unternehmen, Zefiro oder ZEFI) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine nicht vermittelte Privatplatzierung mit einem Bruttoerlös von rund 5,0 Millionen C$ abgeschlossen hat (die Privatplatzierung).

Im Rahmen der Privatplatzierung begab das Unternehmen insgesamt 7.575.758 Einheiten des Unternehmens (die Einheiten) zu einem Preis von 0,66 C$ pro Einheit und nahm damit einen Bruttoerlös von 5.000.000,28 C$ ein. Jede Einheit besteht aus einer stimmberechtigten Stammaktie des Unternehmens (eine Stammaktie) und einer Hälfte eines Stammaktienkaufwarrants (jeder ganze Warrant ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt den jeweiligen Inhaber, innerhalb eines Zeitraums von 30 Monaten ab dem Ausgabedatum eine Stammaktie (eine Warrant-Aktie) zum Ausübungspreis von 0,80 C$ pro Warrant-Aktie zu erwerben.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Privatplatzierung für allgemeine Betriebskapital- und Unternehmenszwecke zu verwenden. Das Unternehmen könnte einen Teil des Nettoerlöses auch für strategische Akquisitionschancen aufwenden.

In Verbindung mit der Privatplatzierung zahlte das Unternehmen an Vermittler eine Barprovision von 300.000 C$, was 6 % des eingenommenen Bruttoerlöses entspricht, und begab insgesamt 454.545 Broker-Warrants. Jeder Broker-Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten nach dem Abschluss der Privatplatzierung ausgeübt und zum Preis von je 0,66 C$ gegen eine Stammaktie eingelöst werden. Die Broker-Warrants und etwaige Stammaktien, die bei ihrer Ausübung begeben werden, sind im Einklang mit den einschlägigen kanadischen Wertpapiergesetzen an eine gesetzlich vorgeschriebene Haltedauer von vier Monaten und einem Tag gebunden.

Die im Rahmen der Privatplatzierung begebenen Einheiten wurden Käufern außerhalb von Kanada unter Berufung auf eine Ausnahmeregelung von den Prospektanforderungen gemäß Abschnitt 2.3 der Ontario Securities Commission Rule 72-503 angeboten. Die Einheiten sind daher nicht an Weiterverkaufsbeschränkungen gebunden.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar, noch darf ein Verkauf der Wertpapiere in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre. Die im Rahmen der Privatplatzierung begebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (das Gesetz von 1933) oder gemäß den Wertpapiergesetzen einzelner US-Bundesstaaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, sofern keine Registrierung oder eine entsprechende Befreiung von den Registrierungsanforderungen des Gesetzes von 1933 in der jeweils gültigen Fassung sowie der geltenden Wertpapiergesetze der einzelnen Bundesstaaten vorliegt.

Über Zefiro Methane Corp.

Zefiro Methane Corp. (CBOE CA: ZEFI) (FWB: Y6B) (OTCQB: ZEFIF) ist ein nordamerikanisches Umweltdienstleistungsunternehmen, das sich auf die Minderung von Methanemissionen und den fachgerechten Verschluss von verwaisten sowie ausgedienten Öl- und Gasbohrlöchern spezialisiert hat. Über seine operative Tochtergesellschaft Plants & Goodwin, Inc., ein Unternehmen für Bohrdienstleistungen in dritter Generation mit einer mehr als 50-jährigen Unternehmensgeschichte, ist Zefiro entlang des gesamten Lebenszyklus von Bohrlöchern vertikal integriert – von der Messung und Überwachung über die Verfüllung und Stilllegung von Bohrlöchern sowie die Sanierung von Standorten bis hin zur Generierung von CO-Zertifikaten. Das Unternehmen bedient staatliche und privatwirtschaftliche Kunden in 15 US-Bundesstaaten. Weitere Informationen finden Sie unter zefiroglobal.com.

Im Namen des Board of Directors des Unternehmens

ZEFIRO METHANE CORP.

Catherine Flax, Interims-Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie unter:

Zefiro Investor Relations

1 (800) 274-ZEFI (274-9334)

investor@zefiroglobal.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden US-Wertpapiergesetze (zusammen zukunftsgerichtete Informationen). Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen bezüglich: der beabsichtigten Verwendung des Nettoerlöses aus der Privatplatzierung durch das Unternehmen, der Bewertung potenzieller strategischer Akquisitionsmöglichkeiten durch das Unternehmen sowie des Zeitpunkts, der Bedingungen oder des Abschlusses solcher Transaktionen; und des Erhalts erforderlicher behördlicher oder börsenrechtlicher Genehmigungen.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf bestimmten Annahmen und Schätzungen des Managements des Unternehmens, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Informationen als angemessen erachtet werden, darunter unter anderem: dass das Unternehmen den Nettoerlös aus der Privatplatzierung wie derzeit vorgesehen verwenden wird; dass das Unternehmen in der Lage sein wird, Akquisitionen zu akzeptablen Bedingungen zu identifizieren, zu verhandeln und (falls verfolgt) abzuschließen; und dass alle erforderlichen behördlichen oder börsenrechtlichen Genehmigungen rechtzeitig und zu für das Unternehmen akzeptablen Bedingungen eingeholt werden.

Zukunftsgerichtete Informationen stellen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse dar und beinhalten erhebliche Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen. Wesentliche Risikofaktoren, die eine Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse erwirken könnten, umfassen unter anderem: Änderungen der Pläne des Unternehmens hinsichtlich der Verwendung des Erlöses; die Unfähigkeit des Unternehmens, strategische Akquisitionen zu identifizieren, abzuschließen oder erfolgreich zu integrieren; [die Entscheidung von XMST, seine Bezugsrechte nicht oder nur teilweise auszuüben;] Änderungen der geltenden Gesetze, Vorschriften oder staatlichen Richtlinien, einschließlich Umweltvorschriften und Programme für verlassene Bohrlöcher; die allgemeine Wirtschafts-, Markt- und Branchenlage, einschließlich Rohstoffpreisschwankungen und des Zugangs zu Kapital; sowie die Fähigkeit des Unternehmens, die erforderlichen behördlichen oder börsenrechtlichen Genehmigungen einzuholen.

Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Erklärung in Bezug auf unabhängige Investor-Relations-Unternehmen

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