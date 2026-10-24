Canada Nickel: Crawford gewinnt mit Komatsu an Kontur

Die Auswahl von Komatsu und SMS Equipment konkretisiert die Planung des Maschinenparks für Crawford. Nach dem bundesrechtlichen Umweltprüfungsentscheid rücken…

…Finanzierung und Projektumsetzung in den Mittelpunkt.

Drittempfehlung (Art. 8 DelVO 2016/958): Unveränderte Weitergabe eines von Dritten erstellten Werbeartikels · Original-Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung (Original): 24.10.2026, 11:09 Uhr Berlin/Zürich · Link zur Originalveröffentlichung ·

Anzeige/Werbung – Im Auftrag von Canada Nickel Company Inc. SRC swiss resource capital AG unterhält mit Canada Nickel Company Inc. einen entgeltlichen, erfolgsunabhängigen IR-Beratervertrag. Verfasser: freier Journalist. Erstveröffentlichung: 24.10.2026, 11:09 Uhr Berlin/Zürich.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der Nickelmarkt wird derzeit von hohen Produktionsmengen insbesondere aus Indonesien geprägt. Gleichzeitig bleibt die Frage strategisch relevant, woher westliche Industrieunternehmen künftig verlässlich Nickel beziehen können. Canada Nickel Company Inc. (WKN: A2P0XC) entwickelt im kanadischen Ontario das Crawford-Projekt, dessen Größe und geplante industrielle Ausrichtung das Unternehmen in den Blickpunkt rücken.

Die Meldung vom 14. September 2026 markiert einen konkreten Planungsschritt: Canada Nickel hat Komatsu und SMS Equipment als bevorzugte Partner für die Bergbauflotte…

Lesen Sie hier gerne weiter.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz,

Ihr

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Die Swiss Resource Capital AG auf einen Blick:

? Unsere Homepage: https://www.resource-capital.ch/de/

? Interessante und exklusive Videos und Interviews: https://www.rohstoff-tv.com/, https://www.commodity-tv.com/ und https://www.youtube.com/@SwissResourceCapitalAG

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? Anmeldung zu unseren Roadshows: https://www.european-roadshows.com/de/

? SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Quellen: Canada Nickel, Machbarkeitsstudie, 12.10.2023 · Canada Nickel, SB1-Mandat, 24.06.2026 · Impact Assessment Agency of Canada, 31.07.2026 · Canada Nickel, Privatplatzierung, 28.08.2026 · Canada Nickel, Deloro und Nesbitt, 09.09.2026 · Canada Nickel, Komatsu und SMS Equipment, 14.09.2026

Transparenz und Interessenkonflikte

Ersteller und Herausgeber: SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz. Verfasser: freier Journalist. Verantwortlich im Sinne des § 18 Abs. 2 MStV: Marc Ollinger, CEO der Swiss Resource Capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz. Fertigstellung: 22.10.2026, [UHRZEIT] Uhr Berlin/Zürich. Erstveröffentlichung: 24.10.2026, 05:30 Uhr Berlin/Zürich. Emittent: Canada Nickel Company Inc. (TSXV: CNC; OTCQB: CNIKF; ISIN: CA13515Q1037; WKN: A2P0XC). Dieser Beitrag wird im Auftrag von Canada Nickel Company Inc. veröffentlicht. Canada Nickel Company Inc. vergütet die SRC swiss resource capital AG im Rahmen eines entgeltlichen, erfolgsunabhängigen IR-Beratervertrags; der Beitrag erscheint im Rahmen dieses Vertrags. Der Verfasser wird für diesen Beitrag von der SRC swiss resource capital AG vergütet. Diese Vergütungen begründen Interessenkonflikte und ein wirtschaftliches Interesse an positiver Darstellung. Stand 22.10.2026: Weder der Verfasser noch die SRC swiss resource capital AG oder mit ihr verbundene Unternehmen halten Aktien, Optionen, Warrants, Zertifikate, Derivate oder sonstige Long-/Short-Positionen in Wertpapieren des Emittenten. Künftige Käufe oder Verkäufe sind möglich. Der Emittent ist nicht mit 5 % oder mehr an der SRC swiss resource capital AG beteiligt. Der Emittent hat den Beitrag vor Veröffentlichung nicht erhalten.

Methodik und Risiken

Redaktionsstand: 22.10.2026, 15:15 Uhr. Grundlage sind die verlinkten Unternehmens- und Behördenmeldungen; Unternehmensangaben sind nicht unabhängig geprüft. Tatsachenangaben sind von Einschätzungen getrennt; Einschätzungen und Ziele sind als solche bzw. als Unternehmensangaben gekennzeichnet. Grafiken und Logo: Canada Nickel Company Inc. Keine eigene Bohrdatenprüfung, Ressourcenschätzung, Machbarkeitsstudie oder Unternehmensbewertung. Soweit Angaben aus technischen Berichten nach NI 43-101 stammen, sind deren Definitionen, Annahmen und Risikohinweise maßgeblich. QP der Meldung vom 09.09.2026: Stephen J. Balch, P.Geo., VP Exploration der Canada Nickel Company Inc., nicht unabhängig; Machbarkeitsstudie 2023. Daraus folgt keine Freigabe dieses Artikels. Studien und Zeitpläne setzen unter anderem Finanzierung, Genehmigungen und den Abschluss noch nicht verbindlicher Verträge voraus. Nickelpreis-, Wechselkurs-, Kosten-, Bau-, Technik-, Metallurgie-, Genehmigungs-, Umwelt-, Lieferketten-, Partner-, Finanzierungs- und Verwässerungsrisiken können Ergebnisse wesentlich verändern. Der Aktienkurs kann stark schwanken; ein Totalverlust ist möglich. Keine routinemäßige Aktualisierung vorgesehen; gesetzliche Pflichten bleiben unberührt.

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