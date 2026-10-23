Millennial Potash bohrt bei Banio rund 120 Meter Kali und treibt die Mach-barkeitsstudie voran!

Während drei Länder 70,5 % der weltweiten Kaliproduktion stellen, erweitert Millennial Potash die Mineralisierung in Gabun. Bis Ende 2026 sollen neue Ressource und Machbarkeitsstudie folgen.

ANZEIGE/WERBUNG – Entgeltliche Marketingmitteilung zu Millennial Potash Corp. · Auftraggeberin: SRC swiss resource capital AG, die einen entgeltlichen IR-Vertrag mit Millennial Potash Corp. unterhält · Vergü-tung der JS Research GmbH durch SRC · Erstellerin, Herausgeberin und Verbrei-terin: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte · Erstveröffentlichung: 23.10.2026, 5:34 Uhr Berlin/Europa ·

Kaliversorgung zwischen Konzentration und neuen Quellen!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die weltweite Kaliversorgung ruht auf wenigen Schultern. Nach Angaben von Natural Resources Canada stammten 2024 zusammen 70,5 % der globalen Kaliproduktion aus Kanada, Russland und Belarus. Allein auf Kanada entfie-len 32,8 %, auf Russland 21,8 % und auf Belarus 15,9 %.1 Für importabhängige Agrarländer wird die Herkunft des Düngers damit zu einer strategischen Frage. Das gilt auch für die USA: Kali steht auf der am 7. November 2025 veröffent-lichten endgültigen US-Liste kritischer Mineralien.

Der Bedarf ist strukturell verankert. Kalium zählt zu den drei…

Lesen Sie hier gerne weiter.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen und redaktionelle Grundlage

1. Natural Resources Canada: Potash facts, 29. Januar 2026. Datum der letzten Seitenaktualisierung; Bezugsjahr der Produktionsanteile 2024.

2. U.S. Department of the Interior/U.S. Geological Survey, Federal Register: Final 2025 List of Critical Minerals, 7. November 2025.

3. U.S. International Development Finance Corporation: DFC Announces Strategic Investment to Stabilize and Expand Food Security in Africa, 9. Juli 2025.

4. FAO: Land statistics 2001-2024. Global, regional and country trends, 17. Juli 2026.

5. Meticulous Research: Muriate of Potash Market, Januar 2026. Prognosezeit-raum 2026 bis 2036, Basisjahr 2025.

6. Millennial Potash Corp.: Millennial Potash Extends Potash Mineralization to 120 Meters Thick at Its Banio Potash Project in Gabon as Drillhole BA-006 Is Pushed Deeper, 20. Oktober 2026.

7. Millennial Potash Corp.: Millennial Potash Reports Robust Potash Mineralizati-on in BA-006 Proximal to the Coast, Intersecting New Potash Cycles and Ex-panding Potash Mineralization to the Southwest at Its Banio Potash Project in Gabon, 26. August 2026.

8. Millennial Potash Corp.: Millennial Potash Reports Significant Increase In Re-source Estimates: Measured + Indicated Resource is up by 275% and Inferred Resource is increased by 210% at its Flagship Banio Potash Project, 17. No-vember 2025. Stichtag der Mineralressourcenschätzung 11. November 2025.

9. Millennial Potash Corp.: Millennial Completes Milestone Payment and In-creases Ownership of Its Banio Potash Project to 80%, 15. April 2026.

10. Millennial Potash Corp.: Millennial Welcomes the U.S. Embassy Acting Chargé d’Affaires for Gabon to the Banio Potash Project Site, 15. September 2026.

11. Millennial Potash Corp.: Millennial Potash Announces U.S. International Deve-lopment Finance Corporation’s Strategic Project Development Support for Its Banio Potash Project in Gabon, 9. Juli 2025.

12. Millennial Potash Corp.: Millennial Closes „Bought Deal“ LIFE Offering of $17,537,500 and Concurrent Non-Brokered Private Placement for Total Proceeds of $18,287,500, 29. Januar 2026.

13. Global Business Reports: Farhad Abasov, September 2026. Interview mit dem Chairman; Aussagen des Managements, ohne Tagesdatum veröffentlicht.

14. Mordor Intelligence: Africa Potash Fertilizer Market, 20. März 2025. Prognose-zeitraum 2025 bis 2030; umfasst MOP, SOP und weitere Kalidünger.

Grafik- und Bildnachweise

Abbildung 1 (Marktgrafik „2024: Drei Länder stellen 70,5 % der weltweiten Ka-liproduktion“): Eigene Darstellung der JS Research GmbH, KI-gestützt mit Dia-grammcode aus den Daten von Natural Resources Canada, Potash facts (Stand 29. Januar 2026, Bezugsjahr 2024) erstellt; keine Bildgenerierung.

Abbildung 2 (Bohrkern aus BA-006): Millennial Potash Corp., Unternehmensmel-dung vom 20. Oktober 2026.

Abbildung 3 (Besuch der US-Delegation am 10. September 2026): Millennial Po-tash Corp., Unternehmensmeldung vom 15. September 2026.

Intro-Bild: stock.adobe.com; organic corn cob at agriculture farm; von ANEK

Methodik und Prüfungstiefe

Redaktionsstand: 20. Oktober 2026. Geprüft wurden sämtliche Zahlen, Daten und Tatsachenangaben des Basisartikels sowie die ergänzten Angaben zu Res-source, Projektanteil, Platzierung und Bohrprogramm anhand der Unterneh-mensmeldungen von Millennial Potash Corp., der Mitteilungen der DFC, des Fe-deral Register, der Länderdaten von Natural Resources Canada und der FAO; die Marktstudien von Meticulous Research und Mordor Intelligence wurden für Marktprognosen, das Interview bei Global Business Reports für Aussagen des Managements herangezogen. Es wurden keine eigenen Ressourcen- oder Re-servenschätzungen, metallurgischen Prüfungen oder Kursmodelle erstellt. Tech-nische Angaben wurden nicht durch eine von JS Research beauftragte Qualified Person unabhängig verifiziert. Eine laufende Aktualisierung nach Veröffentli-chung ist nicht vorgesehen; gesetzliche Berichtigungs- und Informationspflichten bleiben unberührt.

Disclaimer und Pflichtangaben

Anzeige und Charakter des Beitrags

Dieser Beitrag ist eine entgeltliche Werbung beziehungsweise Marketingmittei-lung zu Millennial Potash Corp. Er ist keine unabhängige Finanzanalyse, keine Anlageberatung und keine auf persönliche Verhältnisse zugeschnittene Anlage-empfehlung. Er stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf, Hal-ten oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Eine Anlageentscheidung darf nicht allein auf diesen Beitrag gestützt werden.

Erstellerin, Herausgeberin, Autor und Verbreitung

Erstellerin, Herausgeberin und Verbreiterin ist die JS Research GmbH, Berg-mannsweg 7a, 59939 Olsberg, Deutschland, vertreten durch den Geschäftsführer Jörg Schulte. Autor sowie Verantwortlicher im Sinne des § 18 Abs. 2 MStV ist Jörg Schulte, gleiche Anschrift. Zusätzlich verbreitet die SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz, den Beitrag über PresseBox.

Auftrag und Vergütung

Auftraggeberin der JS Research GmbH für Erstellung und Veröffentlichung ist die SRC swiss resource capital AG. SRC unterhält einen entgeltlichen Investor-Relations-Vertrag mit Millennial Potash Corp. und vergütet JS Research für die-sen Beitrag. JS Research wird erfolgsunabhängig vergütet. Zwischen JS Rese-arch beziehungsweise Jörg Schulte und Millennial Potash Corp. besteht für die-sen Beitrag kein unmittelbarer Vergütungsweg. Die entgeltlichen Beziehungen begründen einen wesentlichen Interessenkonflikt und können eine positive Aus-wahl und Darstellung des Unternehmens begünstigen.

Interessen und Positionen

Millennial Potash Corp.: Jörg Schulte hält Netto-Long-Positionen von unter 0,5 % des ausgegebenen Aktienkapitals. Die JS Research GmbH hält keine Aktien des Emittenten und keine Netto-Long- oder Netto-Short-Position. Zwischen JS Rese-arch beziehungsweise Jörg Schulte und dem Emittenten bestehen keine Market-Making- oder Investmentbanking-Beziehungen. Der Emittent ist nicht mit 5 % oder mehr an JS Research oder SRC beteiligt.

Quellen und Prüfung

Die Angaben beruhen insbesondere auf Unternehmensmeldungen, Veröffentli-chungen der DFC, des Federal Register, von Natural Resources Canada und der FAO, Marktstudien von Meticulous Research und Mordor Intelligence sowie ei-nem Managementinterview bei Global Business Reports. Die Quellen sind im Quellenblock mit Datum und Direktlink aufgeführt. JS Research hat keine eigene Ressourcenschätzung vorgenommen und weder Bohrdaten noch metallurgische Daten, Studienannahmen oder Unternehmensprognosen unabhängig technisch geprüft. Die in den Ausgangsquellen genannten Qualified Persons handelten für den Emittenten beziehungsweise die Berichtsersteller, nicht für JS Research.

Die redaktionelle Prüfung durch JS Research ersetzt keine unabhängige techni-sche, rechtliche, steuerliche oder finanzielle Prüfung.

Ressourcen, Studien und zukunftsgerichtete Aussagen

Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und besitzen nicht zwingend nachgewiesene wirtschaftliche Abbauwürdigkeit. Abgeleitete Ressourcen weisen eine geringere geologische Sicherheit auf als angezeigte Ressourcen. Für das Banio-Projekt liegen zum Redaktionsstand weder Mineralreserven noch eine ab-geschlossene Machbarkeitsstudie vor; eine Bau- oder Produktionsentscheidung ist nicht getroffen. Die kumulierte Mächtigkeit von rund 120 Metern in BA-006 beruht auf vorläufiger Kernaufnahme ohne Laboranalysen.

Zukunftsgerichtete Aussagen betreffen unter anderem die Laborergebnisse und die weitere Auswertung von BA-006, die Bohrungen BA-007 und BA-008, die ak-tualisierte Ressourcenschätzung, den Abschluss der Machbarkeitsstudie, den Erwerb der restlichen Projektanteile, Finanzierungs- und Abnahmemodelle, Ha-fen- und Energieinfrastruktur sowie Marktprognosen. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen. Mögliche Ursachen sind Exploration und Geolo-gie, Metallurgie und Ausbringung, Ressourcen- und Reservenumwandlung, Ge-nehmigungs-, Umwelt- und Sozialauflagen, Finanzierung und Verwässerung, Bau- und Inbetriebnahmerisiken, Vertragspartnerabhängigkeit, Infrastruktur und Energieversorgung, Arbeits- und Sicherheitsrisiken, Rohstoffpreise und Wech-selkurse sowie politische, rechtliche und steuerliche Veränderungen in Gabun. Produktion, Cashflow oder Projektentwicklung können sich verzögern, geringer ausfallen oder vollständig ausbleiben.

Regulatorische Einordnung

Die Tätigkeit der JS Research GmbH ist nach § 86 WpHG bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) angezeigt. Diese Anzeige ist weder ei-ne Erlaubnis noch eine Prüfung oder Billigung der JS Research GmbH, dieses Beitrags, des Emittenten oder der genannten Wertpapiere durch die BaFin. So-weit die Veröffentlichung als Anlageempfehlung oder sonstige Information im Sinne von Art. 20 der Marktmissbrauchsverordnung, der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 oder § 85 WpHG einzuordnen ist, dienen die Angaben zu Identität, Quellen, Methodik, Vergütung und Interessenkonflikten der transparenten regula-torischen Einordnung. Weder die BCSC noch die BaFin, die SEC, eine andere zuständige Behörde oder die relevanten Börsen haben diesen Beitrag gebilligt oder seine Richtigkeit bestätigt.

Anlagerisiken

Aktien von Explorations- und Projektentwicklungsgesellschaften können erheb-lich schwanken, nur eingeschränkt handelbar sein und bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Small- und Micro-Cap-Werte weisen häufig geringe Liquidität, weite Geld-Brief-Spannen, erhöhten Finanzierungsbe-darf und Verwässerungsrisiken auf. Fremdwährungsrisiken können die Rendite für Anleger im Euroraum zusätzlich verändern. Frühere Wertentwicklungen, Res-sourcenschätzungen, Studienkennzahlen, Unternehmensziele oder Szenarien sind keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Ergebnisse.

Haftung

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Zielgruppe und Jurisdiktionen

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Bei Recherche, Auswertung, Strukturierung, grafischer Aufbereitung und sprach-licher Bearbeitung wurden KI-gestützte Systeme als redaktionelle Hilfsmittel ein-gesetzt. Die Inhalte werden redaktionell geprüft und verantwortet. KI-Systeme ersetzen weder die Prüfung der Primärquellen noch eine unabhängige techni-sche, rechtliche oder finanzielle Prüfung. Abbildung 1 wurde KI-gestützt mit Dia-grammcode aus den angegebenen Daten erstellt; die Abbildungen 2 und 3 sind unveränderte Unternehmensfotos.

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