Bezugspreis des öffentlichen Angebots festgesetzt und vollständige Platzierung gesichert

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Frankfurt am Main (IRW-Press/22.10.2026) –

Frankfurt am Main, 22. Oktober 2026 Die persönlich haftende Gesellschafterin der German Tech Holding GmbH & Co. KGaA (GTH) setzt den finalen Bezugspreis des laufenden öffentlichen Angebots zum Bezug eigener Aktien auf 0,07 Euro je Aktie fest, nachdem nach Einschätzung der Gesellschaft viele ihrer Aktionäre mit ihrer Entscheidung über die Ausübung ihrer Bezugsrechte bis zum Ende der noch fünf Tage laufenden Bezugsfrist warten.

Nur Aktionäre der GTH haben die Möglichkeit, GTH-Aktien zu diesem Bezugspreis zu beziehen.

Bei den bislang eingegangenen Aktienkaufanträgen wurde überwiegend die volle Ausübung der Bezugsrechte ohne betragsmäßige Begrenzung innerhalb der Bezugspreisspanne angegeben, also die Bezugsrechte bis zu einem Bezugspreis von 0,21 Euro voll ausgeübt.

Bezugsrechte werden nicht automatisch ausgeübt. GTH-Aktionäre, die ihr Bezugsrecht auf Aktien zu dem bei weniger als der Hälfte des heutigen Xetra-Schlusskurses liegenden Bezugspreises wahrnehmen möchten und damit unter anderem an den Life Science-/BioTech-Perspektiven der GTH durch die beabsichtigte Beteiligung an der Zirnostics im Umfang ihres bisherigen Anteils an der Gesellschaft ungemindert teilhaben möchten, müssen dies proaktiv tun und hierzu einen Aktienkaufantrag ausfüllen und bis zum 27. Oktober 2026 an die Gesellschaft übermitteln. Das Formular steht unter

germantechholding.com/index.php/fuer-aktionaere/aktie/ zum Download bereit.

Sofern nicht sämtliche Aktionäre ihre Bezugsrechte vollständig ausüben, können die übrigen GTH-Aktionäre einen Überbezug beantragen. Dieser ermöglicht es den GTH-Aktionären, ihre Beteiligungsquote über ihren bisherigen Anteil hinaus zu erhöhen. Ein Anspruch auf Annahme eines Überbezugsantrags besteht jedoch nicht.

Die GG Beteiligungen UG (GGB) hat sich verpflichtet, sämtliche Aktien, die von den GTH-Aktionären weder im Rahmen ihrer Bezugsrechte noch im Wege des Überbezugs erworben werden, zum festgesetzten Bezugspreis zu erwerben. Überbezugsanträge haben bei der Zuteilung Vorrang vor dieser Backstop-Order der GGB. Damit ist die vollständige Platzierung gesichert und ein Erwerb von Aktien aus dem Bezugsangebot durch Dritte nicht möglich. Wie viele Aktien die GG Beteiligungen UG übernimmt, steht erst nach Ablauf der Bezugsfrist am 27. Oktober 2026 fest, weil bis dahin Kaufanträge von GTH-Aktionären bei der Gesellschaft eingereicht werden können. Christoph Gerlinger, CEO und Gründer der GTH, ist an der GGB mittelbar mit knapp 50 % beteiligt.

Für weitere Informationen steht den Aktionären das Investoren Q&A auf der Homepage der GTH zur Verfügung.

Über die German Tech Holding

Die German Tech Holding (GTH) ist eine 2012 gegründete Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main.

In ihrer aktiven Zeit als führender deutscher Venture-Capital-Anbieter unter dem Namen German Startups Group war die GTH unter anderem mit großem Erfolg an Chrono24, Delivery Hero, Fiagon, Mister Spex, Remerge und Scalable Capital beteiligt. Bis heute hält sie Beteiligungen unter anderem an AuctionTech, SoundCloud und Thinksurance. AuctionTech ist mit ihrer SaaS-basierten White-Label-Lösung PropNow für digitale Bieter- und Angebotsverfahren im Immobilienmarkt europäischer Marktführer.

Die GTH verfolgt Opportunitäten in den Bereichen Artificial Intelligence und Life Sciences/BioTech. Cognicare AI, eine Ausgründung aus der Beteiligung der GTH am Company Builder Softmax AI, adressiert mit stark nachgefragten KI-Anwendungen den strukturell wachsenden Markt für Senioren-Pflegeeinrichtungen. Im Bereich Life Sciences prüft die GTH eine sich ihr bietende Beteiligungsopportunität an der Zirnostics GmbH und hat diesbezüglich ein Term Sheet unterschrieben. Zirnostics bereitet eine klinische Studie zur Zulassung ihres disruptiven, beim Tumor-zu-Hintergrund-Kontrast herkömmlichen Tracern bis zu 100-fach überlegenen und bereits jahrelang an mehreren Hundert Patienten erfolgreich klinisch erprobten Tracers für die PSMA-PET/CT-Bildgebung bei Prostatakrebs vor.

WKN A1MMEV

ISIN DE000A1MMEV4

Kürzel GTH

Weitere Informationen: germantechholding.com (

germantechholding.com/index.php/uber-uns/)

Investor Relations Kontakt

Rosenberg Strategic Communications

Mario Groß

MC Services AG

Fotini Vogiatzi

Wichtiger Hinweis

Maßgeblich für das derzeit laufende öffentliche Angebot sind ausschließlich das Informationsdokument gemäß Anhang IX der Verordnung (EU) 2017/1129 und der Aktienkaufantrag. Diese Mitteilung stellt weder eine Anlageberatung noch eine Anlageempfehlung dar.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren noch eine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar.

Disclaimer

Diese Veröffentlichung ist Werbung. Sie stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in irgendeiner Jurisdiktion dar, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika. Eine Investitionsentscheidung darf ausschließlich auf Basis des von der Emittentin gemäß Artikel 1 Abs. 4 UAbs. 1 lit. db) der Prospektverordnung und in Übereinstimmung mit den in Anhang IX der Prospektverordnung genannten Anforderungen erstellten Informationsdokuments erfolgen, das unter

www.germantechholding.com unter der Rubrik „Für Aktionäre“ (

germantechholding.com/index.php/fuer-aktionaere/aktie/) veröffentlicht ist und bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) hinterlegt wurde. Die BaFin als zuständige nationale Behörde hat dieses Dokument weder geprüft noch gebilligt. Potenzielle Anleger sollten das Informationsdokument lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.

Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitzungen eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung („Securities Act“) registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Emittentin beabsichtigt nicht, das Angebot von Wertpapieren vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.

Diese Veröffentlichung richtet sich außerhalb Deutschlands nur an diejenigen Personen in Mitgliedsländern des EWR und ist ausschließlich für diejenigen Personen in Mitgliedsländern des EWR bestimmt, die „qualifizierte Anleger“ im Sinne des Artikels 2(e) der Prospektverordnung („qualifizierte Anleger“) sind. Außerdem wird diese Veröffentlichung im Vereinigten Königreich nur an diejenigen qualifizierten Anleger verbreitet und ist nur an diejenigen qualifizierten Anleger gerichtet, (i) die über berufliche Erfahrungen in Anlagegeschäften i. S. v. Artikel 19 (Abs. 5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, (die „Verordnung“) verfügen, (ii) die vermögende Gesellschaften i. S. v. Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung sind, oder (iii) die anderen Personen entsprechen, an die diese Veröffentlichung rechtmäßig übermittelt werden darf.

Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in Kanada, Japan oder Australien.

(Ende)

Aussender: German Tech Holding GmbH & Co. KGaA

Adresse: Humboldtstraße 60B, 60318 Frankfurt am Main

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Investor Relations

Tel.: +49 69 348690520

E-Mail: ir@germantechholding.com

Website: germantechholding.com

ISIN(s): DE000A1MMEV4 (Aktie)

Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Scale in Frankfurt, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Tradegate BSX

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

German Tech Holding GmbH & Co. KGaA

Investor Relations

Humboldtstraße 60B

60318 Frankfurt am Main

Deutschland

email : info@germantechholding.com

Pressekontakt:

German Tech Holding GmbH & Co. KGaA

Investor Relations

Humboldtstraße 60B

60318 Frankfurt am Main

email : info@germantechholding.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.