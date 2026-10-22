Frankfurt am Main (IRW-Press/22.10.2026) –

* Ergänzende Informationen und Hintergründe zur Beteiligungsmöglichkeit an der Zirnostics GmbH

* Beschreibung der Zirnostics von First Berlin Equity Research

Frankfurt am Main, 22. Oktober 2026 Die German Tech Holding (GTH) berichtet über ergänzende Aspekte und Hintergründe der am 7. Oktober 2026 vorgestellten Beteiligungsopportunität an der Zirnostics GmbH.

Der Markt, den Zirnostics mit seinem PSMA PET/CT-Tracer adressiert, wird derzeit von zwei kurzlebigen Isotopen bestimmt: Gallium-68 mit einer Halbwertszeit von etwa 68 Minuten und Fluor-18 mit einer Halbwertszeit von etwa 110 Minuten. Die kurze Halbwertszeit dieser Isotope stellt eine wesentliche Einschränkung dar, da sie das Zeitfenster für die Bildgebung auf etwa eine Stunde nach der Verabreichung begrenzt. Dennoch basieren sämtliche derzeit zugelassenen Präparate auf diesen beiden Isotopen und erzielten 2025 zusammen einen Umsatz von knapp 2 Milliarden USD.

Der limitierende Faktor ist daher nicht die Zielgenauigkeit, sondern die Zeit. Da die Bildgebung bei Gallium-68- und Fluor-18-PSMA PET/CT basierten Tracern kurz nach Verabreichung erfolgen muss, hat ein Tracer (radioaktiv markierte Substanz zur medizinischen Bildgebung), der sich nicht an Tumorgewebe gebunden hat, nur sehr begrenzte Möglichkeiten, aus dem Blut und dem umgebenden Gewebe ausgeschieden zu werden. Besonders herausfordernd ist mit herkömmlichen Tracern der Nachweis kleiner Rezidivherde und Metastasen, der für die weitere Therapieplanung und ihren Erfolg entscheidend sein kann. Eine Verlängerung des Zeitraums zwischen Verabreichung des Tracers und Bildgebung behebt dieses Problem und verbessert die Erkennung deutlich. In den Studien mit Zirkonium-89 stieg die mittlere Tracer-Aufnahme in verdächtigen Läsionen von 5,1 nach einer Stunde auf 11,6 nach 24 Stunden und 13,5 nach 48 Stunden, wobei sich der Kontrast zwischen Tumor und Hintergrund zwischen den Zeitpunkten signifikant erhöhte. In einer Studie mit 23 Patienten war nur eine von 36 Läsionen auf dem PSMA PET/CT-Scan nach einer Stunde sichtbar. Das klinische Potenzial langlebiger PSMA-Tracer wird bereits durch weitere Studien untermauert. So zeigte eine prospektive Studie mit einem Kupfer-64-basierten Tracer eine deutlich höhere Positivitätsrate als mit einem herkömmlichen Gallium-68-Präparat (78 % gegenüber 36 %).

Dieser Kupfer-64-basierte Tracer wurde von einem seit 2021 in Australien börsennotierten Herausforderer der etablierten Anbieter entwickelt, Clarity Pharmaceuticals. Kupfer-64-SAR-bisPSMA nutzt eine Halbwertszeit von 12,7 Stunden, um eine Bildgebung am nächsten Tag zu ermöglichen. Das Programm befindet sich in der Phase III mehrerer Zulassungsstudien, also noch vor der behördlichen Arzneimittelzulassung. Die Marktkapitalisierung von Clarity spiegelt naturgemäß den fortgeschrittenen Entwicklungsstand wider.

Zirnostics nutzt ebenfalls das Potenzial langlebiger PSMA-Tracer, um die Prostatakrebsdiagnostik weiter zu verbessern. Mit einer Halbwertszeit von 78,4 Stunden ermöglicht Zirkonium-89 eine Bildgebung auch noch nach drei bis sieben Tagen und bietet damit ein deutlich längeres Bildgebungszeitfenster als Kupfer-64 mit einer Halbwertszeit von nur 12,7 Stunden. Die veröffentlichten klinischen Daten stimmen mit dem Wirkmechanismus überein: Positivitätsraten von 7279 % bei Patienten, deren konventionelles PSMA PET/CT negativ oder nicht aussagekräftig war, darunter 72,3 % bei einem Tumormarker- (prostataspezifisches Antigen, PSA) Wert 0,2 ng/ml ein Bereich, in dem die konventionelle Bildgebung Schwierigkeiten hat, Rezidive zu lokalisieren. Unter den Patienten, die im Rahmen der 2026-Studie anschließend mit bildgesteuerter Strahlentherapie behandelt wurden, erreichten 80 % eine PSA-Senkung von mindestens 50 %.

Der zur Detektierbarkeit von Tumorzellen erforderliche Tumorkontrast in der Bildgebung steigt mit Verwendung des von Zirnostics entwickelten Zirkonium-89 markierten Tracers gegenüber konventionellen Tracern bis zu Faktor 100.

Darüber hinaus steht nun eine von First Berlin Equity Research verfasste Beschreibung der Zirnostics GmbH unter dem folgenden Link auf der Website der German Tech Holding zur Verfügung

germantechholding.com/wp-content/uploads/2026/10/Zirnostics-Description-2026-10-22-FB.pdf

Über die German Tech Holding

Die German Tech Holding (GTH) ist eine 2012 gegründete Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main.

In ihrer aktiven Zeit als führender deutscher Venture-Capital-Anbieter unter dem Namen German Startups Group war die GTH unter anderem mit großem Erfolg an Chrono24, Delivery Hero, Fiagon, Mister Spex, Remerge und Scalable Capital beteiligt. Bis heute hält sie Beteiligungen unter anderem an AuctionTech, SoundCloud und Thinksurance. AuctionTech ist mit ihrer SaaS-basierten White-Label-Lösung PropNow für digitale Bieter- und Angebotsverfahren im Immobilienmarkt europäischer Marktführer.

Die GTH verfolgt Opportunitäten in den Bereichen Artificial Intelligence und Life Sciences/BioTech. Cognicare AI, eine Ausgründung aus der Beteiligung der GTH am Company Builder Softmax AI, adressiert mit stark nachgefragten KI-Anwendungen den strukturell wachsenden Markt für Senioren-Pflegeeinrichtungen. Im Bereich Life Sciences prüft die GTH eine sich ihr bietende Beteiligungsopportunität an der Zirnostics GmbH und hat diesbezüglich ein Term Sheet unterschrieben. Zirnostics bereitet eine klinische Studie zur Zulassung ihres disruptiven, beim Tumor-zu-Hintergrund-Kontrast herkömmlichen Tracern bis zu 100-fach überlegenen und bereits jahrelang an mehreren Hundert Patienten erfolgreich klinisch erprobten Tracers für die PSMA PET/CT-Bildgebung bei Prostatakrebs vor.

WKN A1MMEV

ISIN DE000A1MMEV4

Kürzel GTH

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