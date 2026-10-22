Nexcel Metals veröffentlicht Update zum erweiterten Wolframprojekt Burnt Hill im Vorfeld der Phase-1-Bohrungen

Strategische Erweiterung der Konzessionsfläche rund um das historische Wolframsystem Burnt Hill ebnet den Weg zum bevorstehenden Phase-1-Diamantbohrprogramm

Vancouver, British Columbia / 22. Oktober 2026 / IRW-Press / Nexcel Metals Corp. (CSE: NEXX) (OTCQB: NXXCF) (FWB: 2OH) (Nexcel oder das Unternehmen) freut sich, weitere Informationen zur laufenden Expansion und Zusammenlegung seines Wolframprojekts Burnt Hill (Burnt Hill oder das Projekt) in der kanadischen Provinz New Brunswick bekannt zu geben. Das Unternehmen bereitet sich derzeit auf den Beginn eines vollständig genehmigten Phase-1-Diamantbohrprogramms vor.

Wie am 16. Oktober 2026 verlautbart, hat Nexcel eine Vereinbarung zur Übernahme sämtlicher Konzessionsrechte an zwei Claims mit insgesamt 180 Mineralparzellen und einer Grundfläche von rund 3.994 Hektar (die Northex-Claims) unterzeichnet. Die Northex-Claims grenzen direkt an Nexcels bestehende Konzessionsfläche und sind rund um das historische Konzessionsgebiet der Wolframmine Burnt Hill angesiedelt.

Sobald die Übernahme abgeschlossen ist, wird Nexcels Liegenschaft bei Burnt Hill, samt der bereits gehaltenen, optionierten oder zum Erwerb vereinbarten Claims, rund 12.598 Hektar umfassen. Das ist mehr als das Achtfache der ursprünglichen Fläche von 1.553 Hektar, die das Unternehmen bei seinem Einstieg in das Projekt im Oktober 2025 besaß.

Wichtig ist, dass die Erweiterung zeitgleich mit dem Übergang von Nexcel in die aktive Bohrphase bei Burnt Hill erfolgt. Für das Phase-1-Diamantbohrprogramm hat das Unternehmen bereits sämtliche Genehmigungen eingeholt, und die Vorbereitungen für die Mobilisierung zum Projektstandort laufen.

Aus Sicht von Nexcel spielt der Mix aus einer deutlich erweiterten und konsolidierten Konzessionsfläche, modernen geophysikalischen Messflugdaten, umfangreichen historischen Explorationsdaten und dem Beginn neuer Bohrungen eine wesentliche Rolle, um bei Burnt Hill ein potenziell weitaus größeres Wolframmineralisierungssystem evaluieren zu können.

Warum die erweiterte Konzessionsfläche ausschlaggebend ist

Die Konsolidierung des Projekts Burnt Hill markiert einen Wandel von der Bewertung einer örtlich abgegrenzten, historischen Lagerstätte hin zur Exploration eines potenziell weitaus größeren Mineralisierungssystems.

Durch die Erweiterung der Projektfläche auf 12.598 Hektar wird Nexcel nach Abschluss der Übernahme der Northex-Claims ein zusammenhängendes Konzessionsgebiet rund um die historische Wolframmine Burnt Hill besitzen bzw. das Recht auf dessen Erwerb haben. Diese erweiterte Fläche ermöglicht es dem Unternehmen, vielversprechende geologische Strukturen, geophysikalische Anomalien und mineralisierte Trends weit über die Grenzen hinaus zu erkunden, die noch für die historische Exploration galten.

Moderne Geophysik unterstützt die Erweiterung des Portfolios an Explorationszielen

Die Erweiterung der Konzessionsfläche ist eine direkte Ergänzung zu Nexcels Investition in die moderne Datenerfassung. Anfang dieses Jahres absolvierte Nexcel über dem historischen Gelände der Mine Burnt Hill und über aussichtsreichen geologischen Formationen eine hubschraubergestützte hochauflösende elektromagnetische Messung im Zeitbereich (TDEM) mit dem HeliTEM®-System sowie eine begleitende Magnetfeldmessung. Das luftgestützte Messprogramm umfasste rund 1.755 Linienkilometer und diente der Ermittlung elektrisch leitfähiger Mineralisierungen und Strukturen, die mit Wolframmineralisierungen und damit verbundenen Intrusionssystemen in Verbindung stehen könnten.

Nexcel beauftragte die Firma Condor Consulting mit der Einbindung dieser neuen HeliTEM®-Daten in das umfangreiche historische Datenmaterial, das unter anderem aus elektromagnetischen und geochemischen Messungen, IP- und Bodenmagnetikmessungen sowie historischen Bohrdaten stammte. Anhand dieses integrierten technischen Datensatzes soll ein modernes Modell der geologischen Verhältnisse, der Strukturen und des Mineralpotenzials erstellt werden, um Explorationsziele für Wolfram-, Molybdän- und Zinn auf dem gesamten konsolidierten Konzessionsgelände systematisch zu bewerten und zu priorisieren.

Phase-1-Bohrungen als nächster Schritt

Nexcel steht derzeit in den Vorbereitungen für sein zur Gänze genehmigtes Phase-1-Diamantbohrprogramm bei Burnt Hill. Das Unternehmen hat von den Behörden der Provinz New Brunswick die Genehmigung für Diamantbohrungen über rund 5.000 Meter von bis zu 15 Bohrplattformen aus, erhalten und im Oktober 2026 eine Explorationslizenzvereinbarung gleichzeitig mit einer Treuhandvereinbarung abgeschlossen, um sich den Zugang zur Konzession Burnt Hill zu sichern und die Exploration einzuleiten.

Das erste Bohrprogramm verfolgt mehrere Ziele:

· Validierung ausgewählter historischer Bohrergebnisse und bekannter Wolframmineralisierungen;

· Untersuchung potenzieller Ausläufer der bekannten Mineralisierung durch Stepout-Bohrungen;

· Zusammenführung der modernen geophysikalischen Zieldaten mit früheren Geo- und Bohrlochdaten;

· Verbesserung des geologischen Modells von Nexcel für das Mineralisierungssystem bei Burnt Hill; und

· Generierung neuer technischer Daten, die letztendlich einen wichtigen Beitrag zur zukünftigen Evaluierung der Mineralressourcen leisten könnten.

Evolution der Konzession Burnt Hill

Nexcels Konzessionsfläche hat sich im Laufe des vergangenen Jahres durch eine systematische Kombination aus eigenen Claim-Absteckungen und strategischen Übernahmen rund um das ursprüngliche Projektgebiet rasch vergrößert:

Termin Transaktion Ungefähre Zusatzfläche Ungefähre Konzessionsfläche Burnt Hill

Oktober 2025 Ursprüngliches Konzessionsgelände Burnt Hill – 1.553 Hektar

März 2026 Nexcels erste Claim-Absteckung 4.124 Hektar 5.677 Hektar

April 2026 Nexcels zweite Claim-Absteckung 2.373 Hektar 8.050 Hektar

Juni 2026 Option auf die Fitzgerald-Claims 554 Hektar 8.604 Hektar

Oktober 2026 Übernahme der Northex-Claims 3.994 Hektar 12.598 Hektar

Anmerkung: Die Flächenangaben basieren auf den mittels GIS erstellten und im NB e-CLAIMS erfassten Konzessionsgrenzen der Mineralclaims des Unternehmens; sie sind auf den nächsten Hektar gerundet. Die Zahlen weichen geringfügig von den in früheren Pressemitteilungen des Unternehmens angegebenen ungefähren Werten ab.

Hugh Rogers, Chief Executive Officer von Nexcel Metals, erklärt:

Im vergangenen Jahr hat sich unsere Strategie bei Burnt Hill weiterentwickelt: von der Beteiligung an einer 1.553 Hektar großen, historischen Wolframkonzession hin zum Aufbau einer deutlich größeren Liegenschaft rund um ein Gebiet, das unserer Ansicht nach als größeres Mineralisierungssystem untersucht werden sollte. Nach Abschluss der Übernahme der Northex-Claims wird unsere Konzessionsfläche rund 12.598 Hektar umfassen und sich rund um die historische Mine Burnt Hill ausdehnen.

Entscheidend ist der Zeitpunkt dieser Konsolidierung. Wir haben eine moderne geophysikalische Flugmessung absolviert, bündeln diese Ergebnisse mit den über Jahrzehnte gesammelten Geo- und Explorationsdaten und bereiten die Mobilisierung für unser erstes Bohrprogramm bei Burnt Hill vor. Die bevorstehenden Bohrungen werden uns neue Einblicke in den Untergrund liefern und uns dabei helfen, die geologischen Einflüsse auf die Mineralisierung besser zu verstehen und die geophysikalischen Signaturen, die wir im gesamten Projektgebiet beobachten, zu verfeinern.

Unser Ziel ist es, die Erkenntnisse früherer Betreiber bei Burnt Hill nicht einfach nur zu bestätigen. Wir wollen mit Hilfe moderner Explorationsmethoden feststellen, ob die bekannte Wolframmineralisierung Teil eines größeren Systems ist. Durch die Konsolidierung des umliegenden Geländes vor Beginn dieser nächsten Explorationsphase ist Nexcel in der Lage, vielversprechende Strukturen und Ziele weit über die Ausdehnung der historischen Lagerstätte hinaus zu verfolgen.

Qualifizierte Person

Graham Giles, P.Geo., Berater des Unternehmens und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Über Nexcel Metals Corp

Nexcel Metals Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Übernahme, Exploration und Erschließung von Projekten mit Vorkommen kritischer Mineralien in Kanada konzentriert. Das Wolframprojekt Burnt Hill, das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, befindet sich in der kanadischen Provinz New Brunswick und umfasst ein beachtliches Liegenschaftspaket in einem der historisch bedeutendsten Wolframbergbaureviere Kanadas. Nexcels Strategie besteht darin, sein Projektportfolio im Bereich der kritischen Mineralien durch systematische Exploration, strategische Konzessionsübernahmen und die Sondierung von Erschließungschancen in stabilen Bergbaujurisdiktionen auszubauen bzw. zu erweitern. Daneben verfügt das Unternehmen auch über eine Option zum Erwerb einer 100%igen Beteiligung am Seltenerdmetallprojekt Lac Ducharme in Quebec.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

Hugh Rogers

CEO & Director

Für alle sonstigen Anfragen:

E-Mail: hrogers@nexcelmetals.com

Telefon: (604) 250-6162

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, darunter Aussagen zum Abschluss der Übernahme der Northex-Schürfrechte, zur Mobilisierung und zum Beginn des Bohrprogramms der Phase 1, zu den Zielen und dem Umfang der Bohrungen, zur Interpretation und Anwendung geophysikalischer Daten, zur potenziellen Identifizierung und Erprobung weiterer Explorationsziele, zu künftigen Explorationsaktivitäten sowie zur potenziellen Identifizierung weiterer Mineralisierungen im Wolframprojekt Burnt Hill.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen der Unternehmensleitung und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Faktoren und Annahmen zählen unter anderem: die Genehmigung durch die Canadian Securities Exchange und der Abschluss der Übernahme von Northex; die Erfüllung der verbleibenden Optionszahlungen und Aktienemissionen, die erforderlich sind, um eine 100-prozentige Beteiligung am ursprünglichen Konzessionsgebiet Burnt Hill und an den Fitzgerald Claims zu erwerben; Wetterbedingungen, Zugangsmöglichkeiten und die Verfügbarkeit von Auftragnehmern, die die Mobilisierung und die Bohrarbeiten beeinflussen; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln; sowie das Risiko, dass die Bohrungen die historischen Ergebnisse nicht bestätigen oder keine zusätzlichen Mineralisierungen identifizieren. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu revidieren.

Weder die Canadian Securities Exchange noch deren Regulation Service Provider übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

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