Nexcel Metals beginnt Programm zur Neuaufnahme und erneuten Beprobung des Bohrkerns auf dem Wolframprojekt Burnt Hill, New Brunswick

Vancouver, British Columbia, Kanada / 18. August 2026 / IRW-Press / Nexcel Metals Corp. (CSE: NEXX) (OTCQB: NXXCF) (FWB: 2OH) (Nexcel oder das Unternehmen) berichtet, dass es ein Programm zur Neuaufnahme und erneuten Beprobung des Bohrkerns auf seinem Wolframprojekt Burnt Hill in Zentral-New-Brunswick gestartet hat. Das Programm konzentriert sich auf 26 historische Diamantbohrlöcher von insgesamt 5.687 Metern, die 1979 von Miramichi Lumber Company Ltd. auf Burnt Hill niedergebracht und im Bohrkernlager der Regierung von New Brunswick in Madran, New Brunswick, gelagert werden.

Höhepunkte

– Der Bohrkern von 26 historischen Bohrlöchern mit einer Gesamtlänge von 5.687 Metern wird im Bohrkernlager der Regierung in Madran, New Brunswick, gelagert, und ein Großteil dieses Bohrkerns wurde niemals beprobt.

– Der gelagerte Bohrkern ist in hervorragendem Zustand und eignet sich für eine detaillierte Neuaufnahme und erneute Beprobung.

– In der Vergangenheit wurden nur Ganzkernabschnitte wolframhaltiger Gänge beprobt; der sedimentgebundene und oftmals nur dünn geäderte mineralisierte Bohrkern wurde nicht beprobt und stellt eine ungetestete Möglichkeit dar.

– Eine unabhängige geologische Beratungsfirma wurde als Vorbereitung auf eine unabhängige Mineralressourcenschätzung mit einer geostatistischen Analyse beauftragt.

– Die Bohrungen der Phase 1 auf Burnt Hill sollen Ende dieses Monats beginnen.

Überblick über das Programm

Der Bohrkern von 1979, der im Kernlager in Madran gelagert wird, ist in hervorragendem Zustand und gut für eine moderne Neuaufnahme und erneute Beprobung geeignet. Die Proben, die Miramichi Lumber Company Ltd. zum Zeitpunkt der Bohrungen genommen hatte, bestanden nur aus Ganzkernproben wolframhaltiger Gänge; es wurden keine weiteren Abschnitte beprobt. 2007 beprobte Cadillac Ventures die unteren Bereiche der meisten Bohrlöcher entlang des Greisen-Intrusivkontakts, aber schmale, sedimentgebundene Gänge, die niedriggradige Wolfram-, Zinn- und Molybdänmineralisierung enthalten, wurden nicht beprobt. Demzufolge wurde ein erheblicher Teil des Bohrkerns nie analysiert.

Das Unternehmen plant zu Beginn eine Neuaufnahme und Beprobung von fünf Bohrlöchern als Ganzes, von oben bis unten, um die historischen Analysedaten zu validieren und das Vertrauen in eine künftige Mineralressourcenschätzung zu stärken. Die Priorisierung für die Neubeprobung der übrigen Bohrlöcher erfolgte anhand des potenziellen Ressourceneinflusses (Wolframäquivalent-Gehaltsmächtigkeit) und der räumlichen Verteilung.

Geostatistische Analyse und Weg zur Ressourceneinschätzung

Das Unternehmen hat eine unabhängige geologische Beratungsfirma beauftragt, die ein Programm aus geostatistischen Arbeiten durchführt, darunter eine räumliche Paarungsanalyse, bei der die historischen und modernen Bohrdatensätze verglichen werden, sowie eine erste Analyse der Bohrabstände für die Mineralressourcenklassifizierung. Diese Arbeiten sollen das Projekt bestmöglich auf eine künftige unabhängige Mineralressourcenschätzung vorbereiten, die im Anschluss an die Bohrungen der Phase 1 erfolgen soll. Mit den Bohrungen der Phase 1 soll im Laufe dieses Monats begonnen werden.

Historische Mineralressourcenschätzung

Das Wolframprojekt Burnt Hill beherbergt eine historische Mineralressourcenschätzung aus einer angedeuteten Mineralressource von 1,761 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 0,292 % WO, 0,007 % MoS und 0,008 % SnO sowie einer vermuteten Mineralressource von 1,520 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 0,263 % WO, 0,008 % MoS und 0,005 % SnO.

Keine qualifizierte Person hat ausreichende Arbeiten unternommen, um die historische Ressourcenschätzung als aktuelle Mineralressourcenschätzung einzustufen, und das Unternehmen behandelt die historische Schätzung nicht als aktuelle Mineralressource. Das Programm zur Neuuntersuchung und erneuten Beprobung des Bohrkerns, das in dieser Pressemitteilung beschrieben wird, ist zusammen mit den geplanten Bohrungen der Phase 1 Teil der Arbeiten, die erforderlich sind, um die historischen Daten zu überprüfen und eine künftige aktuelle Mineralressourcenschätzung zu unterstützen.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Graham Giles, P.Geo., einer qualifizierten Person gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt.

Über Nexcel Metals Corp

Nexcel Metals Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Übernahme, Exploration und Erschließung von Projekten mit Vorkommen kritischer Mineralien in Kanada konzentriert. Das Wolframprojekt Burnt Hill, das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, befindet sich in der kanadischen Provinz New Brunswick und umfasst ein beachtliches Konzessionsgebiet in einem der historisch bedeutendsten Wolframbergbaureviere Kanadas. Nexcels Strategie besteht darin, sein Projektportfolio im Bereich der kritischen Mineralien durch systematische Exploration, strategische Konzessionsübernahmen und die Sondierung von Erschließungschancen in stabilen Jurisdiktionen mit Bergbautradition auszubauen bzw. zu erweitern. Daneben verfügt das Unternehmen auch über eine Option zum Erwerb einer 100%igen Beteiligung am Seltenerdmetallprojekt Lac Ducharme in Quebec.

Im Namen des Board of Directors,

Hugh Rogers

CEO & Direktor

E-Mail: hrogers@nexcelmetals.com

Telefon: (604) 250-6162

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen, darunter Aussagen zum geplanten Programm zur Neuaufnahme und Probenahme, zum Zeitplan und zum Abschluss der geostatistischen Analysen, zum Beginn und zu den Ergebnissen der Bohrungen der Phase 1 sowie zur Erstellung einer späteren unabhängigen Mineralressourcenschätzung. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, die das Management zum Zeitpunkt ihrer Abgabe für angemessen hielt; es kann jedoch keine Gewähr dafür gegeben werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen werden. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten abweichen, einschließlich der mit der Mineralexploration und -erschließung verbundenen Risiken. Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Market Regulator (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

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