Neue globale Initiative zielt auf die Modernisierung der Mobilität von Fachkräften im Gesundheitswesen ab

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Das Konzept des Global Competency Record soll qualifizierten Fachkräften einen effizienteren Wechsel zwischen verschiedenen Jurisdiktionen ermöglichen und gleichzeitig fundierte Personalentscheidungen unterstützen

PHILADELPHIA, PA, TORONTO, ON UND GRONINGEN, NIEDERLANDE / ACCESS Newswire / 22. Oktober 2026 / TruMerit® und das Centennial College haben mit Unterstützung des Groningen Declaration Network (GDN Network) eine neue Vision für die Zukunft der globalen Mobilität von Fachkräften im Gesundheitswesen vorgestellt und dabei ein Rahmenwerk präsentiert, das Fachkräften im Gesundheitswesen helfen soll, vertrauenswürdige und überprüfbare Nachweise ihrer Qualifikationen und Kompetenzen grenzüberschreitend mitzuführen. Die Initiative wird in einem neu veröffentlichten Fachbeitrag mit dem Titel Toward a Global Digital Credential Mobility Ecosystem for Migrating Health Professionals detailliert beschrieben.

Da Gesundheitssysteme weltweit mit anhaltendem Personalmangel zu kämpfen haben, sehen sich im Ausland ausgebildete Fachkräfte im Gesundheitswesen oft mit langwierigen, sich überschneidenden und uneinheitlichen Anerkennungsverfahren für Qualifikationen konfrontiert, die den Einstieg in den Beruf verzögern können. Der Fachbeitrag schlägt einen neuen Ansatz vor, dessen Kernstück ein Global Competency Record (GCR) ist. Diese übertragbare digitale Akte könnte verifizierte Nachweise über die Ausbildung, Fortbildung, Berufserfahrung, Zertifizierungen und nachgewiesenen Kompetenzen einer Fachkraft im Laufe ihrer gesamten Karriere sicher zusammenführen.

Das Gesundheitswesen wird zunehmend globaler, doch die Systeme zur grenzüberschreitenden Anerkennung von Qualifikationen halten damit nicht Schritt, sagte Dr. Peter Preziosi, RN, CAE, FAAN, President und CEO von TruMerit und Hauptautor des Fachbeitrags. Qualifizierte Fachkräfte können Monate oder sogar Jahre damit verbringen, sich durch fragmentierte Prozesse zu kämpfen, bei denen dieselben Informationen immer wieder überprüft werden müssen. Wir haben die Chance, die Mobilität von Qualifikationen auf der Grundlage vertrauenswürdiger digitaler Informationen, verifizierter Kompetenzen und Interoperabilität zu modernisieren und dabei gleichzeitig die Regulierungshoheit zu wahren und die Öffentlichkeit zu schützen.

Keine einzelne Organisation oder Branche kann die Herausforderungen im Zusammenhang mit der Mobilität von Arbeitskräften allein bewältigen, meinte Charmaine Hack, Vice President, Partnerships, Enrollment & External Relations am Centennial College, Vice President des Boards des GDN Network und Mitautorin des Fachbeitrags. Die Schaffung eines vertrauenswürdigen Ökosystems für die Mobilität von Qualifikationen erfordert die Zusammenarbeit zwischen den Bereichen Bildung, Arbeitswelt, Regulierung und Technologie.

Vertrauenswürdige digitale Qualifikationsnachweise bergen ein enormes Potenzial, um Menschen zu unterstützen, die zum Zweck der Ausbildung oder Arbeit über Grenzen hinweg ziehen, erklärte Joanne Duklas, Executive Director des GDN Network und Mitautorin des Fachbeitrags. Diese Initiative untersucht, wie wir Bildung, Qualifikationsnachweise und nachgewiesene Kompetenzen besser miteinander verknüpfen können – und zwar auf eine Weise, die für Einzelpersonen, Regulierungsbehörden und Arbeitgeber gleichermaßen funktioniert.

Im Gegensatz zu einer globalen Zulassung oder einem Ersatz für nationale Regulierungssysteme würde der vorgeschlagene GCR Regulierungsbehörden, Arbeitgebern und anderen autorisierten Interessengruppen Zugang zu vertrauenswürdigen, verifizierten Informationen bieten, die anhand lokaler Anforderungen und Standards bewertet werden können. Für Fachkräfte im Gesundheitswesen bietet er eine besser übertragbare Möglichkeit, Qualifikationen nachzuweisen. Für Aufsichtsbehörden und Arbeitgeber könnte er transparentere und zuverlässigere Informationen für die Entscheidungsfindung liefern. Während sich die anfängliche Anwendung auf das Gesundheitswesen konzentriert, besteht die langfristige Vision darin, dass der GCR als Modell für andere Sektoren angepasst werden könnte, die mit ähnlichen Herausforderungen hinsichtlich der Mobilität von Qualifikationsnachweisen konfrontiert sind.

Da Gesundheitssysteme weltweit mit Personalmangel zu kämpfen haben, geht die Chance über die bloße Verbesserung der Qualifikationsüberprüfung hinaus. Es geht darum, eine Zukunft zu schaffen, in der qualifizierte Fachkräfte im Gesundheitswesen effizienter zwischen verschiedenen Jurisdiktionen wechseln können, während Aufsichtsbehörden und Arbeitgeber Zugang zu vertrauenswürdigen Informationen haben, auf denen sie ihre Entscheidungen stützen können. Der Global Competency Record ist als Blaupause für einen stärker vernetzten, transparenten und flexiblen Ansatz zur Mobilität von Fachkräften gedacht.

Über TruMerit®

TruMerit ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Personalentwicklung im Gesundheitswesen mit fast 50 Jahren Erfahrung in der Unterstützung der Mobilität von Pflegekräften und anderen Fachkräften im Gesundheitswesen. Ehemals CGFNS International, validiert TruMerit die Ausbildung, Schulung und Berufserfahrung von international ausgebildeten Gesundheitsfachkräften, die eine Zulassung zur Ausübung ihres Berufs in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern anstreben. Durch seine erweiterte Mission und das Global Health Workforce Development Institute treibt TruMerit Forschung, Standards und Zertifizierungen voran, die das globale Gesundheitspersonal stärken und eine gerechte, nachhaltige berufliche Mobilität fördern. Mehr über TruMerit.

Über das Centennial College

Das Centennial College wurde 1966 gegründet und ist Ontarios erstes öffentliches College. Das College, das vor allem im östlichen Teil des Großraums Toronto angesiedelt ist, ist bekannt für seine hervorragende Lehre, seinen kreativen Lehrplan und sein starkes Netzwerk an Partnerschaften. Das Centennial College begrüßt jährlich Tausende von Vollzeit- und Teilzeitstudierenden aus dem gesamten Großraum Toronto, ganz Kanada und aller Welt. Diese Studierenden absolvieren Diplom-, Zertifikats- und Studiengänge in verschiedenen Bereichen, darunter Wirtschaft, Medien, Kunst, Sozial- und Verbraucherdienste, Ingenieurtechnik, Gesundheitswesen und Verkehrswesen. Mehr über das Centennial College.

Über das GDN Network

Das GDN Network ist eine internationale, gemeinnützige, föderale Stiftung mit Sitz in den Niederlanden. Es handelt sich um ein freiwilliges Netzwerk gleichgesinnter Organisationen und Einzelpersonen, die sich für die Verwirklichung der digitalen Übertragbarkeit von Studentendaten einsetzen. Ihr Netzwerk aus Vordenkern aus aller Welt besteht aus Kooperationspartnern, die darauf abzielen, die Art und Weise, wie wir Ergebnisse des akademischen Lernens austauschen, zu unterstützen, zu beraten und innovativ zu gestalten. Das GDN Network sucht nach gemeinsamen Grundlagen, um den akademischen und beruflichen Mobilitätsbedürfnissen von Bürgern weltweit bestmöglich gerecht zu werden, indem es Akteure im Ökosystem der digitalen Studentendaten zusammenbringt. Es strebt die Entwicklung und Förderung von Best Practices und weltweit anerkannten Standards für sichere und bürgerorientierte Versammlungen sowie den Informationsaustausch an. Erfahren Sie mehr über das GDN Network unter: groningendeclaration.org.

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