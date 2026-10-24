KI-Infrastruktur: Chancen für Platinmetalle und Uran

UNCTAD erwartet bis 2033 einen KI-Markt von 4,8 Billionen US-Dollar. Sibanye-Stillwater und Premier American Uranium entwickeln ihre Rohstoffaktivitäten weiter.

Drittempfehlung (Art. 8 DelVO 2016/958): Unveränderte Weitergabe eines von Dritten erstellten Werbeartikels · Original-Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung (Original): 24.10.2026, 14:00 Uhr Berlin/Zürich · Link zur Originalveröffentlichung ·

Anzeige/Werbung – Im Auftrag von Sibanye Stillwater Limited und Premier American Uranium Inc. SRC swiss resource capital AG unterhält mit beiden entgeltliche, erfolgsunabhängige IR-Beraterverträge. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 24.10.2026, 14:00 Uhr Berlin/Zürich.

KI schafft neue Einsatzfelder für Rohstoffe

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

laut UNCTAD könnte der weltweite Markt für künstliche Intelligenz von 189 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf 4,8 Billionen US-Dollar 2033 wachsen. Diese Marktprognose ist jedoch keine Rohstoffbedarfsprognose: Entscheidend sind konkrete Anwendungen in Rechenzentren, Elektronik, Netzen und Energieversorgung sowie deren tatsächliche Verbreitung im industriellen Maßstab.

Der World Platinum Investment Council (WPIC) sieht in diesem Kontext Potenzial für Platingruppenmetalle in Silikonen, Datenspeichern, Sensoren und Brennstoffzellen. Gleichzeitig erhöht der Strombedarf von Rechenzentren das Interesse an verlässlicher Energieversorgung, darunter Kernenergie. Neue Reaktoren und Uranlieferungen benötigen jedoch lange Vorlaufzeiten.

Sibanye-Stillwater setzt auf Förderung und Recycling

Sibanye-Stillwater – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/sibanye-stillwater-ltd/ – ist ein internationaler Produzent von Gold und Platingruppenmetallen mit wesentlichen Förderaktivitäten in Südafrika und den USA. Das Unternehmen betreibt zudem Recycling und Verarbeitung gebrauchter PGM-Katalysatormaterialien. Damit ist es in mehreren etablierten Anwendungen der Platinmetalle engagiert; zusätzliche KI-Nachfrage bleibt eine mögliche Entwicklung.

Eine Beteiligungsmeldung vom 14. Oktober bezifferte den von der Schweizer Großbank UBS Group AG gemeldeten Anteil an Sibanye-Stillwater auf 5,02 Prozent der ausgegebenen Stammaktien.

Premier American Uranium meldet Kaycee-Ergebnisse

Premier American Uranium – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/premier-american-uranium-inc/ – entwickelt Uranprojekte in den US-Bundesstaaten New Mexico und Wyoming. Auf Cebolleta schloss das Unternehmen im Juli ein 6.030 Fuß umfassendes Kernbohrprogramm für metallurgische Untersuchungen ab. Die Tests sollen Annahmen der vorläufigen Wirtschaftlichkeitsbewertung von 2025 überprüfen.

Am Kaycee-Projekt meldete Premier im Oktober für Bohrloch WD26-012 einen Abschnitt von 10 Fuß mit 0,064 Prozent eU?O? zwischen 859,5 und 869,5 Fuß. Der Gehalt wurde radiometrisch abgeleitet; die Bohrlochlänge nähert laut Unternehmen die wahre Mächtigkeit an.

Fazit: Sibanye-Stillwater und Premier American Uranium vor Meilensteinen

KI-Infrastruktur und der Bedarf an verlässlicher Energie eröffnen langfristige Perspektiven für Platinmetalle und Uran. Bei Sibanye-Stillwater zählen operative Entwicklung und Metallnachfrage, bei Premier weitere Metallurgietests, Bohrungen und der DISA-Abschluss.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen: Sibanye-Stillwater https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sibanye-stillwater-ltd/ und Premier American Uranium https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/premier-american-uranium-corp/

Weiterführende Informationen bieten unsere Reports: Uranreport https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/uran-report-2026-03/ und Batteriemetallreport https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/batteriemetall-report-2026-03/

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz,

Ihr Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Die Swiss Resource Capital AG auf einen Blick:

Unsere Homepage: https://www.resource-capital.ch/de/

Interessante und exklusive Videos und Interviews: https://www.rohstoff-tv.com/, https://www.commodity-tv.com/ und https://www.youtube.com/@SwissResourceCapitalAG

Alle kostenlosen Rohstoff-Reports: https://www.rohstoff-reports.com/

Anmeldung zu unseren Roadshows: https://www.european-roadshows.com/de/

Quellen: UNCTAD KI-Prognose, 07.04.2025 · WPIC KI-Anwendungen, 16.07.2026 · Sibanye UBS-Mitteilung, 14.10.2026 · Premier Cebolleta, 13.07.2026 · Premier DISA, 15.09.2026 · Premier Kaycee, 07.10.2026 ; Intro-Bild: https://www.sibanyestillwater.com/news-investors/media-gallery/photos/

Transparenz und Interessenkonflikte

Ersteller und Herausgeber: SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz. Verantwortlich im Sinne des § 18 Abs. 2 MStV: Marc Ollinger, CEO, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz. Emittenten: Sibanye Stillwater Limited (JSE: SSW; NYSE: SBSW [ADS]) und Premier American Uranium Inc. (TSXV: PUR; OTCQB: PAUIF). Die bezahlten IR-Verträge begründen ein wirtschaftliches Interesse an positiver Darstellung. Stand 23.10.2026: Weder die Autorin noch SRC oder verbundene Unternehmen halten Aktien, Optionen, Warrants, Zertifikate, Derivate oder sonstige Long-/Short-Positionen der genannten Emittenten. Künftige Käufe oder Verkäufe sind möglich. Keiner der Emittenten ist mit mindestens fünf Prozent an SRC beteiligt. Die Unternehmen haben den Artikel zur Prüfung und Freigabe vor Veröffentlichung nicht erhalten.

Methodik und Risiken

Redaktionsstand: 23.10.2026. Öffentliche Quellen wurden abgeglichen; Unternehmensangaben sind nicht unabhängig. Keine eigene Bohrdatenprüfung, Ressourcenschätzung, Machbarkeitsstudie oder Unternehmensbewertung. Kaycee-Gehalte beruhen auf radiometrisch ermitteltem eU?O?, nicht auf bestätigten chemischen Analysen. Studien und Zeitpläne setzen Finanzierung, Genehmigungen, erfolgreiche Metallurgietests und gegebenenfalls geeignete Aufbereitungswege voraus. Explorations-, Geologie-, Metallurgie-, Umwelt-, Bau-, Länder-, Verwässerungs-, Platin-, Gold-, Uranpreis- und Währungsrisiken können Ergebnisse wesentlich verändern und zum Totalverlust führen. Keine routinemäßige Aktualisierung vorgesehen; gesetzliche Pflichten bleiben unberührt.

Hinweise und Haftung

Bezahlte Marketingmitteilung, keine unabhängige Finanzanalyse, individuelle Anlageberatung oder Kaufaufforderung; kein Wertpapierangebot. Persönliche Anlageverhältnisse werden nicht geprüft. Keine Garantie für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität. Haftung ist nur soweit gesetzlich zulässig ausgeschlossen; ausgenommen sind Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit, Schäden an Leben, Körper oder Gesundheit, zwingende Haftung und Verletzungen wesentlicher Pflichten. Bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist sie auf vorhersehbare, vertragstypische Schäden begrenzt. Für externe Seiten sind deren Betreiber verantwortlich; eigene gesetzliche Verantwortung bleibt unberührt. KI wurde für Recherche und Bearbeitung eingesetzt. Redaktionelle Verantwortung und menschliche Schlussprüfung verbleiben bei SRC. © 2026 SRC. Weiterverbreitung mit Zustimmung oder gesetzlicher Erlaubnis.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.