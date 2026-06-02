TOP-Konzern liefert starkes Q1 und schärft sein Rohstoffprofil!

Bereinigtes EBITDA +371 %, robuste PGM- und Goldbasis, Recyclingstärke, ,Keliber‘-Chance und Schuldenmanagement: Sibanye-Stillwater zeigt im Q1-2026, warum der Konzern…

…zu den spannendsten Rohstoffwerten zählt.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Sibanye-Stillwater Ltd.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Sibanye-Stillwater Ltd. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 02. Juni 2026, 5:38 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Platingruppenmetalle (PGM) sind kleine Märkte mit großer industrieller Wirkung. Platin, Palladium, Rhodium, Ruthenium und Iridium werden in Katalysatoren, ausgewählten Hochtechnologie- und Datenspeicheranwendungen, Schmuck sowie in Protonenaustauschmembran-(PEM)-Elektrolyseuren und Brennstoffzellen für Wasserstofftechnologien eingesetzt. Genau deshalb stehen diese Metalle im Zentrum mehrerer struktureller Wachstums- und Sicherheitsfragen: Industrie, Energie, Mobilität, Recycling und geopolitisch belastbare Lieferketten.

Besonders Platin bleibt ein Schlüsselmetall. Nach der jüngsten Einschätzung des World Platinum Investment Council (WPIC) steuert der Platinmarkt 2026 auf das vierte Defizitjahr in Folge zu. Das erwartete Defizit wurde im aktuellen Platinum Quarterly auf 297.000 Unzen ausgeweitet. Für Anleger ist das ein starkes Signal: Angebot, Nachfrage und knappe Bestände treffen auf einen Markt, der bereits seit Jahren angespannt ist.

Neben der industriellen Nachfrage gewinnt Platin auch als Anlage- und Absicherungsinstrument an Bedeutung. Ein wichtiges Beispiel ist…

Lesen Sie hier gerne weiter.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen und Methodik:

Wesentliche Quellen: Sibanye-Stillwater Operating update for the quarter ended 31 March 2026, Sibanye-Stillwater Bond Pricing Announcement vom 8. Mai 2026, Sibanye-Stillwater Meldung zum Kloof-8-Vorfall vom 4. Mai 2026, World Platinum Investment Council Platinum Quarterly Q1 2026, Verified Market Reports, Carboncredits.com sowie Sibanye-Stillwater Unternehmenspräsentationen. Intro-Bild: stock.adobe.com ; ????????????|??????????????????? von izzyU

Methodik/Annahmen: Auswertung von Unternehmensmeldungen, Operating Updates, Präsentationen und öffentlich zugänglichen Marktdaten. Es wurden keine eigenen Kursmodelle, Gewinnschätzungen oder Kursziele erstellt. Marktprognosen und externe Schätzungen dienen ausschließlich der Einordnung und können sich ändern. Quellenprüfung: 1. Juni 2026.

Offenlegung der Interessen/Vergütung: JS Research GmbH erhält für diese Veröffentlichung eine Vergütung von SRC swiss resource capital AG. SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Sibanye-Stillwater Ltd. Dieser wirtschaftliche Zusammenhang stellt einen Interessenkonflikt dar. Nach Kenntnis der JS Research GmbH halten JS Research GmbH und der Autor zum Zeitpunkt der Erstellung keine Aktien von Sibanye-Stillwater Ltd. und keine Netto-Long- oder Netto-Short-Position von mindestens 0,5 % am besprochenen Unternehmen. Eigene Geschäfte in Wertpapieren des Unternehmens können zukünftig erfolgen.

Rechtlicher Hinweis / Werbecharakter: Dieser Werbeartikel wurde am 01. Juni 2026 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH, erstellt. Gemäß § 86 WpHG ist die Tätigkeit der JS Research GmbH bei der BaFin angezeigt. Die Veröffentlichung ist ausdrücklich als Anzeige/Werbung/Marketingmitteilung zu verstehen. Sie wurde nicht als unabhängige Finanzanalyse erstellt und unterliegt nicht allen rechtlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen.

Risikohinweise und Haftungsausschluss: Jedes Investment in Wertpapiere ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen. Dies gilt insbesondere bei Investments in Rohstoffunternehmen, Produzenten, Entwicklungsunternehmen, Explorationsgesellschaften sowie ausländischen Aktien. Zu den wesentlichen Risiken zählen unter anderem Rohstoffpreisrisiken, Wechselkursrisiken, Kostensteigerungen, operative Risiken, Sicherheits- und Umweltrisiken, politische und regulatorische Risiken, Finanzierungsrisiken, Projektverzögerungen, Liquiditätsrisiken und allgemeine Kapitalmarktrisiken.

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Interessenkonflikte: Der Artikel erscheint im Rahmen einer bezahlten IR-/Marketingbeziehung im Auftrag von Sibanye-Stillwater Ltd. bzw. über SRC swiss resource capital AG. JS Research GmbH wird für die Erstellung und/oder Verbreitung dieser Veröffentlichung vergütet. Dadurch besteht ein wirtschaftliches Interesse an einer positiven Darstellung des besprochenen Unternehmens. Die Veröffentlichung kann die Aufmerksamkeit für das Unternehmen erhöhen und dadurch die Marktstimmung oder den Handel in den Wertpapieren beeinflussen. Leser sollten diesen Umstand bei der Bewertung der Inhalte besonders berücksichtigen.

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