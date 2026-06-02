Graid Technology bringt VROC(TM) von Graid Technology mit einer 24-monatigen Roadmap und Tier-1-OEM-Unterstützung auf den Markt

VROC von Graid Technology bietet aktive Weiterentwicklung, Unterstützung für die Intel® Xeon® 6-Plattform und kostenlose Upgrades für eine etablierte CPU-basierte NVMe-RAID-Lösung.

SUNNYVALE, CA / ACCESS Newswire / 1. Juni 2026 / Graid Technology, Entwickler von SupremeRAID und globaler Verwalter von Intel® VROC, gab heute VROC von Graid Technology bekannt, eine umbenannte und aktiv weiterentwickelte Plattform mit einer 24-monatigen Roadmap, die neue Funktionen, erweiterte Plattformunterstützung und langfristige Investitionen für bestehende und zukünftige Kunden bietet.

Intel® VROC diente weltweit als CPU-basierte Software-RAID-Basis für Intel-basierte Unternehmensserver auf Tier-1-Plattformen. Unter der Leitung von Graid Technology wechselt das Produkt von der fortlaufenden Wartung in die aktive Entwicklung, ohne dass bestehende Bereitstellungen beeinträchtigt werden.

Die Roadmap für VROC von Graid Technology umfasst:

– Unterstützung der Intel® Xeon® 6-Plattform – einschließlich Oak Stream (Diamond Rapids) – mit kostenlosen Upgrades für bestehende Intel® VROC-Kunden

– Wegfall von Hardware-Schlüsseln durch UEFI-Lizenzierung, was die Beschaffung und das Lebenszyklusmanagement vereinfacht

– Neue Client- und Workstation-Funktionen, die gemeinsam mit Tier-1-OEM-Partnern entwickelt wurden

– Unterstützung der Koexistenz mit SupremeRAID, wodurch CPU-basiertes RAID und GPU-beschleunigtes RAID auf derselben Intel® Xeon®-Plattform möglich wird

Die Tier-1-OEM-Partner Lenovo und Supermicro haben die Führungsrolle von Graid Technology befürwortet und zur aktualisierten Roadmap beigetragen.

VROC von Graid Technology baut auf derselben bewährten Grundlage auf, der Unternehmenskunden seit Jahren vertrauen, sagte Leander Yu, CEO von Graid Technology. Unser Ziel ist klar: diese Kontinuität zu wahren und gleichzeitig die aktive Entwicklung, die Zusammenarbeit mit OEMs und die Unterstützung der Intel® Xeon®-Plattform der nächsten Generation zu liefern, die der Markt fordert.

Die Unterstützung für Intel® VROC unter Graid Technology ist ab sofort verfügbar. Die Marken- und Funktionsaktualisierungen für VROC von Graid Technology werden ab dem 3. Quartal 2026 über OEM- und Vertriebspartner eingeführt. Weitere Informationen finden Sie unter graidtech.com.

Erfahren Sie mehr auf der Computex Taipei vom 2. bis 5. Juni am Stand R0502.

Über Graid Technology

Graid Technology ist der Entwickler von SupremeRAID, dem weltweit ersten GPU-basierten RAID-Controller, und ein globaler Verfechter von Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC). Graid Technology bietet RAID-Lösungen, die die NVMe-Speicherleistung und den Datenschutz für Unternehmens- und Hochleistungs-Computing-Infrastrukturen maximieren. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Sunnyvale, Kalifornien, und verfügt über weltweite Niederlassungen sowie Forschungs- und Entwicklungszentren in Taiwan. Besuchen Sie graidtech.com.

pr.report/m2ut

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Andrea Eaken, Senior Director of Marketing, Americas & EMEA

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QUELLE: Graid Technology Inc.

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