Vections Algho AI erhält neuen Kundenauftrag über rund 3,3 Mio. $ für die Plattform Accessibility Kiosk

Algho AI wird in einen öffentlich zugänglichen Kiosk eingebunden, der im Besitz von Vection verbleibt; Neukunde stärkt die Geschäftsdynamik des Unternehmens im Geschäftsjahr 2026 mit einem dritten Umsatzsegment

1. Juni 2026, Australien / IRW-Press / Vection Technologies Ltd. (ASX: VR1, OTC: VCTNY, FWB: S1X) (Vection oder das Unternehmen), ein führender Anbieter von INTEGRATEDXR® und KI-gestützten Lösungen für den digitalen Wandel, freut sich, einen Neuauftrag im Wert von rund 3,3 Mio. $ vom Neukunden Media Comunicazione für Vections Accessibility Kiosk ankündigen zu können. Der vom Unternehmen eigens für den Kunden eingerichtete, öffentlich zugängliche Terminal verbleibt im Eigenbesitz und wurde zur Gänze im Geschäftsjahr (GJ) 2026 verbucht.

WICHTIGSTE FAKTEN

– Vections Accessibility Kiosk ist ein interaktiver öffentlicher Terminal für Flughäfen, Regierungsstellen, Banken sowie Einzelhandels-, Freizeit- und Sportzentren, Museen und andere öffentliche Räume. Er wurde speziell dafür konzipiert, dass Rollstuhlfahrer, Blinde und Gehörlose alle Dienste selbstständig und ohne Hilfe des jeweiligen Personals nutzen können. Ein Gerät. Jede Form der Behinderung. Ohne Kompromisse.

– Ein Neuauftrag im Wert von rund 3,3 Mio. $ vom Neukunden Media Comunicazione, der die Implementierung und Marktpositionierung des Kiosks im gesamten italienischen Markt übernimmt. Der Auftrag wird zur Gänze im GJ 2026 verbucht.

– Das Gerät wurde entwickelt und konstruiert, um den Anforderungen von Flughäfen gerecht zu werden. Die Validierung erfolgt am drittgrößten Flughafen Italiens: 97 % der Passagiere mit Behinderung können den Kiosk selbstständig nutzen, während der Nutzungsgrad bei einem marktüblichen Kiosk nur 38 % beträgt.

– Das Europäische Barrierefreiheitsgesetz (EAA) ist seit Juni 2025 europaweit in Kraft und schreibt vor, dass öffentlich zugängliche digitale Terminals klar definierte Standards in puncto Barrierefreiheit erfüllen müssen. Der Kiosk von Vection ist vom Design her EAA-konform und bietet eine fertige Lösung für eine gesetzliche Auflage, die nun aktiv zur Umsetzung gelangt.

– Neben dem Verteidigungsbereich (kumuliert 30,6 Mio. $) und Algho AI ist das phygitale Segment aktuell Vections dritte rentable Umsatzquelle, die vollständig im Eigentum des Unternehmens verbleibt. Zusammen mit den bereits im Mai 2026 ausgewiesenen 1,1 Mio. $ belaufen sich die nach dem 3. Quartal eingegangenen Aufträge insgesamt auf 4,4 Mio. $ und werden allesamt im GJ 2026 verbucht.

ÜBERBLICK

Das GJ 26 stand in drei unterschiedlichen wachstumsstarken Umsatzsegmenten ganz im Zeichen der Umsetzung. In Vections Verteidigungssegment belaufen sich die Aufträge mittlerweile auf einen Gesamtwert von 30,6 Mio. $. Die Plattform Algho AI konnte sich nach einem Umsatz in Höhe von 4,6 Mio. $ im ersten Halbjahr des GJ 2026 alleine im dritten Quartal des GJ 2026 Neuaufträge im Gesamtwert von rund 4 Mio. $ sichern. Mit dieser Mitteilung kommt nun ein dritter Eckpfeiler ins Spiel: Vections Portfolio im phygitalen Bereich (hier wird die physische mit der digitalen Welt verschmolzen, um immersive und interaktive Erfahrungen zu ermöglichen) steht aktuell an der Schwelle zu seinem ersten großen Auftragszyklus. Alle drei Segmente sind in der Gewinnzone, im Eigentum des Unternehmens und werden allesamt im GJ 2026 verbucht.

Seine Validierung erhält Vections Accessibility Kiosk von Italiens drittgrößtem Flughafen, was den Personenverkehr betrifft. Dort dient er als primärer Selbstbedienungsterminal für alle Passagiere mit Behinderungen. Ein Rollstuhlfahrer nähert sich und fordert über einen Videoanruf auf dem Bildschirm Hilfe von PRA an. Ein gehörloser Passagier drückt eine Bedientaste, woraufhin ein Algho AI-Avatar erscheint, der in Echtzeit in Gebärdensprache kommuniziert. Ein blinder Passagier folgt der Leitleiste zum taktilen Bedienfeld und zur Audioschnittstelle. Keine dieser Personen benötigt Hilfestellung vom Flughafenpersonal.

Basierend auf der Jahresstatistik des Flughafens zu Passagieren mit Behinderung können 97 % der Passagiere mit Behinderung den Kiosk selbstständig bedienen, während bei einem marktüblichen Kiosk mit Gebärdensprache-Add-on nur 38 % der Nutzer erreicht werden. Die aktuelle Implementierung dient quasi als Proof of Concept im großen Maßstab im Vorfeld der kommerziellen Einführung.

Beim AI Festival 2026 in Mailand (Italien) wurde die Plattform Algho AI mit dem Inclusive AI Solution-Award von Dell Technologies und Intel ausgezeichnet. Dieser Preis würdigt Unternehmen, die KI nutzen, um bedeutende gesellschaftliche Akzente zu setzen und neben digitaler Inklusion auch verantwortungsbewusste Innovationen auf den Weg zu bringen.

Die Firma Media Comunicazione – ein Neukunde, der sein Augenmerk auf die Markteinführung von innovativen Technologielösungen in allen Marktsegmenten Italiens legt – übernimmt die Implementierung und wirtschaftliche Positionierung der Kiosk-Plattform. Der Auftrag im Wert von rund 3,3 Mio. $ wird zur Gänze im GJ 2026 verbucht. Zusammen mit den Aufträgen in den Bereichen Verteidigung und KI im Mai 2026 belaufen sich die Neuaufträge seit Ende des dritten Geschäftsquartals 2026 auf insgesamt rund 4,4 Mio. $ und entfallen allesamt auf das aktuelle Geschäftsjahr.

VECTIONS ACCESSIBILITY KIOSK

Vections Accessibility Kiosk ist ein sogenanntes phygitales Produkt im Eigenbesitz, das von Grund auf neu konzipiert wurde und bei dessen Entwurf von Anfang an die Barrierefreiheit im Mittelpunkt stand. Es handelt sich also nicht um eine nachträgliche Anpassung. Mit einem einzigen Gerät werden alle wichtigen Behinderungskategorien abgedeckt: Die Bedienelemente sind für Rollstuhlfahrer erreichbar; das Gehäuse weist keine hervorstehenden Teile auf, die blinde Nutzer behindern könnten; ein AUX-Eingang und eine taktile Schnittstelle sind speziell auf Sehbehinderungen ausgerichtet; und ein Algho AI-Avatar ermöglicht eine wechselseitige Kommunikation sowohl in italienischer als auch in internationaler Gebärdensprache für gehörlose und hörgeschädigte Nutzer, die durch eine Einzelgeste vor der integrierten Kamera aktiviert wird. All das ist mit nur einem Gerät möglich, das in Konfigurationen für den Innen- und Halbaußenbereich erhältlich ist und in Flughäfen, Stellen der öffentlichen Verwaltung, im Bankenwesen sowie in jeder stark frequentierten Umgebung eingesetzt werden kann.

Der Kiosk lässt sich über die Integrationsebene von Vection nahtlos in die Unternehmenssysteme des Kunden, wie ERP-, CRM- und Dokumentenmanagement-Plattformen, integrieren. Die Daten verbleiben in den Ausgangssystemen und werden nur bei Bedarf koordiniert, ohne dass Prozesse doppelt ausgeführt werden. Die Lösung ist in Konfigurationen für den Innen- und Halbaußenbereich erhältlich und kann in jeder stark frequentierten öffentlichen Umgebung eingesetzt werden – ohne Abhängigkeiten von Drittanbietern und mit einem Margenprofil, das den Eigenbesitz des Technologie-Stacks widerspiegelt.

Abdeckung der Behinderungsquote Interaktive Kanäle EAA-Konformität

97 % 4 Kanäle im Design

der Benutzer mit Behinderungen profitieren¹Berührungsfunktion, Bedientasten, Kamera Europäisches Barrierefreiheitsgesetz, seit

für Gebärdensprache, Juni 2025 in

Audio Kraft

Implementierung KI-Einbindung Videoassistenz

in Innen- und Außenräumen Plattform Algho Stationär

in jeder beliebigen hochfrequentierten Cloud oder stationär, keine doppelte Verschlüsseltes, direkt betriebenes,

Betriebsumgebung Datenerfassung privates

Netzwerk

¹ Basierend auf den Daten zum durchschnittlichen jährlichen Fahrgastaufkommen von Fahrgästen mit Behinderung. Nicht testierte Betriebsdaten.

EUROPÄISCHES BARRIEREFREIHEITSGESETZ

Das Europäische Barrierefreiheitsgesetz trat im Juni 2025 in allen EU-Mitgliedstaaten in Kraft und legte den Grundstein für die Einführung verbindlicher Vorgaben für digitale Kontaktpunkte in öffentlich zugänglichen Bereichen, wie etwa in Verkehr und Transport, im Einzelhandel, im Bankenwesen und in der öffentlichen Verwaltung.

Unternehmen, die noch vor dem Inkrafttreten des Gesetzes marktübliche Kioske installierten, sind nun entweder mit teuren Nachrüstungen konfrontiert oder müssen die bestehenden Systeme zur Gänze austauschen. Vections Lösung ist bereits vom Design her EAA-konform – es handelt sich um keine Anpassung. Dieser Unterschied ist aus wirtschaftlicher Sicht von Bedeutung: Kunden erhalten damit eine eindeutig konforme Lösung, die keiner individuellen Anpassung bedarf – und das in einer Zeit mit immer mehr behördlichen Auflagen. Die Beauftragung von Media Comunicazione als Partner, der die Marktpositionierung dieses Produkts übernimmt, zeugt unmittelbar von der strukturellen Nachfrage, die vom EAA derzeit an den europäischen Märkten geschaffen wird.

Managing Director & Executive Chairman Gianmarco Biagi erklärt: Vections Accessibility Kiosk ist ein Produkt, das wir selber entworfen haben, das nur uns gehört und das ein Problem löst, das derzeit aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen in ganz Europa besteht. Die Differenz zwischen 97 % und 38 % ist nicht bloß ein Marketing-Slogan. Sie zeigt, was möglich ist, wenn Barrierefreiheit von Anfang an im Mittelpunkt steht und nicht erst im Nachhinein berücksichtigt wird. Das EAA ist nun in Kraft und die Unternehmen brauchen eine Lösung. Und wir können eine Lösung anbieten, die derzeit in einem öffentlichen Umfeld zum Einsatz kommt, das zu den anspruchsvollsten in ganz Italien zählt. Sogesehen ist die Inklusivität – die für Vection bereits die treibende Kraft bei der Entwicklung von Lösungen war, die das Leben der Menschen zum Besseren verändern – eine wichtige strategische Initiative und Geschäftsmöglichkeit.

Das GJ 2026 ist das Jahr, in dem die ganze Bandbreite dessen, was Vection aufgebaut hat, sichtbar wird. Der Verteidigungsbereich verbucht 30,6 Mio. $ und nach wie vor Folgeaufträge von Stammkunden. Algho AI entwickelt im dritten Quartal eine Dynamik, die bis ins neue Geschäftsjahr hineinreicht. Und nun beschließt ein Neukunde, mit unserem phygitalen Produkt als Aushängeschild der geschäftlichen Positionierung in den Markt einzusteigen. Diese drei Umsatzquellen sind das Ergebnis davon, dass wir mit einer Technologie, die uns gehört, abliefern und Beziehungen aufbauen, die sich aus konsequentem Handeln ergeben.

FREIGABE:

Diese ASX-Mitteilung ist vom Board of Directors von Vection Technologies Limited freigegeben.

ENDE

ANSPRECHPARTNER FÜR ANLEGER:

Cameron Petricevic, Independent Non-Executive Director (Australien)

E-Mail: cameron.petricevic@vection-technologies.com

Lorenzo Biagi, Executive Director (Europa)

E-Mail: lorenzo.biagi@vection-technologies.com

Gianmarco Biagi, Managing Director & Executive Chairman (Europa)

E-Mail: gianmarco.biagi@vection-technologies.com

ÜBER VECTION TECHNOLOGIES:

Vection Technologies ist ein international tätiges Technologieunternehmen, das sich auf Extended Reality (XR) und künstliche Intelligenz spezialisiert hat. Wir entwickeln integrierte digitale Ökosysteme, die XR, KI und 3D-Daten miteinander verbinden und damit bei Unternehmen einen tiefgreifenden Wandel in der Mitarbeiterschulung, der Produktentwicklung, den betrieblichen Abläufen und im Kontakt mit den Kunden bewirken. Mithilfe von immersiven Erlebnissen, digitalen Avataren und intelligenten Plattformen unterstützen wir Unternehmen dabei, Prozesse zu optimieren, die Zusammenarbeit zu verbessern, Entscheidungsprozesse zu beschleunigen und über den gesamten Unternehmenslebenszyklus hinweg einen messbaren geschäftlichen Mehrwert zu schaffen. Das vollständig im Eigentum von Vection stehende Produktportfolio umfasst INTEGRATEDXR®, die Algho-KI-Plattform sowie die phygitale Hardware-Produktreihe von Vection.

Vection Technologies notiert an der Australian Securities Exchange (ASX) unter dem Börsensymbol VR1, an den OTC-Märkten in den Vereinigten Staaten unter dem Börsensymbol VCTNY und an der Frankfurter Wertpapierbörse in Deutschland unter dem Börsensymbol S1X.

Nähere Informationen erhalten Sie unter www.vection-technologies.com

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN:

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen stellen keine historischen Tatsachen dar, sondern basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Prognosen von Vection Technologies hinsichtlich der Branche, in der das Unternehmens tätig ist, sowie auf den Einschätzungen und Annahmen des Managements. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an Begriffen wie antizipieren, glauben, erwarten, prognostizieren, vorhersagen, schätzen, wahrscheinlich, beabsichtigen, sollten, werden, könnten, können, Ziel, planen und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Diese Aussagen stellen keine Garantien für zukünftige Leistungen dar und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Vection Technologies liegen. Das Unternehmen warnt Aktionäre und potenzielle Investoren davor, sich vorbehaltlos auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die die Einschätzung von Vection Technologies ausschließlich zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung widerspiegeln.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Vection Technologies Limited

Info

355 Scarborough Beach Road Level 4, Building C

WA 6017 Osborne Park

Australien

email : info@vection-technologies.com

Pressekontakt:

Vection Technologies Limited

Info

355 Scarborough Beach Road Level 4, Building C

WA 6017 Osborne Park

email : info@vection-technologies.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.