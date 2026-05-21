Vection sichert sich neue Verteidigungs- und KI-Aufträge im Wert von rund 1,1 Mio. $

Auftragsverlängerung im Verteidigungsbereich auf Basis der Technologie von Dell Technologies bestätigt die Loyalität des Partners; neue Aufträge zur Plattform Algho AI erstrecken sich über vier vertikale Geschäftsbereiche

21. Mai 2026, Australien / IRW-Press / Vection Technologies Ltd. (ASX:VR1, OTC:VCTNY, FWB: S1X) (Vection oder das Unternehmen), ein führender Anbieter von INTEGRATEDXR® und KI-gestützten Lösungen für den digitalen Wandel, freut sich, den Eingang neuer Aufträge im Wert von rund 1,1 Mio. $ bekannt zu geben, die eine Auftragsverlängerung im Verteidigungsbereich sowie eine Reihe neuer Verträge für die Plattform Algho AI betreffen und allesamt im Geschäftsjahr 2026 verbucht werden.

WICHTIGSTE HIGHLIGHTS

– Verlängerung eines Auftrags im Bereich Verteidigung im Wert von 572.000 $ durch einen bestehenden klassifizierten Partner im Verteidigungssektor, der zusammen mit Partner Dell Technologies erbracht wird. Es geht um eine Auftragsverlängerung über mehrere Jahre, die vom anhaltenden Vertrauen in Vections Kompetenzen im Bereich missionskritischer Systeme zeugt.

– Neue Auftragsserie zu Algho AI im Wert von 513.000 $ in den Bereichen Unternehmensberatung, öffentliche Verwaltung, industrielle Fertigung und Bankenwesen, die sich über vier unterschiedliche vertikale Geschäftsbereiche erstreckt und die kommerzielle Breitenwirkung der Plattform verdeutlicht.

– Insgesamt ergeben sich neue Aufträge im Wert von rund 1,1 Mio. $, die alle zur Gänze im Geschäftsjahr 2026 verbucht werden und damit zur starken Umsatzdynamik im ersten Halbjahr bzw. dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 beitragen.

– Die kumulierten Aufträge im Verteidigungsbereich belaufen sich zum Zeitpunkt dieser Mitteilung auf rund 30,6 Mio. $. Bei diesem Programm ist auch in Zukunft eine stabile Auftragslage mit Aufträgen von zuverlässigen Partnern zu erwarten.

– Mit zunehmender Verlagerung seines Verteidigungsportfolios in Richtung proprietärer Lösungen und angesichts der aktuellen geopolitischen Lage, die den strategischen Wert von Kompetenzen auf dem Gebiet der missionskritischen KI untermauert, zeichnet sich eine weitere Verbesserung im Margenprofil des Programms ab, was auch mit dem Fokus des Managements auf höherwertige, margenstärkere, wiederkehrende Umsätze im Einklang steht.

ÜBERBLICK

Diese Mitteilung betrifft die Vergabe neuer Aufträge in zwei unterschiedlichen Geschäftsbereichen, die zusammen die Tiefen- und Breitenwirkung der Marktposition von Vection verdeutlichen. Die Auftragsverlängerung im Verteidigungssegment auf Grundlage der Technologie von Dell Technologies unterstreicht den wiederkehrenden und beziehungsorientierten Charakter der Umsätze, die das Unternehmen im Verteidigungssektor erzielt. Die Aufträge zur Plattform Algho AI, mit denen vier Branchen in einer einzigen Auftragsrunde abgedeckt werden, bestätigen, dass sich die im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 beobachtete Geschäftsdynamik bei der KI-Plattform auch im aktuellen Zeitraum fortsetzt.

Beide Geschäftsbereiche sind in der Gewinnzone, beide werden vollständig im Geschäftsjahr 2026 erfasst, und zusammen tragen sie zum kontinuierlichen Aufbau einer Umsatzbasis mit wiederkehrenden Einnahmen von mehreren Kunden bei, welche die Wachstumsstrategie des Unternehmens untermauert.

AUSBAU DER AUFTRAGSLAGE IM VERTEIDIGUNGSBEREICH

Vection hat einen neuen Auftrag im Wert von 572.000 $ von einem bestehenden klassifizierten Partner im Bereich nationale Sicherheit und Gesetzesvollzug erhalten. Der Auftrag bedeutet eine Weiterführung der laufenden Arbeiten im Rahmen eines mehrjährigen Vertrags und bestätigt das anhaltende Vertrauen des Partners in Vections Kompetenzen und seine Maßnahmen zur Ausweitung des Programmumfangs.

Grundlage der Lösung bilden die KI-Geräte von Dell Technologies, was die strategische Tiefe der langjährigen Partnerschaft zwischen Vection und Dell unterstreicht. Es ist dies der aktuellste einer Reihe von Aufträgen im Rahmen dieser soliden Geschäftsbeziehung, die seit ihrem Beginn stetig gewachsen ist und die Loyalität widerspiegelt, die sich Vection durch konsistente, qualitativ hochwertige Leistungen in betrieblich anspruchsvollen Bereichen sichern konnte.

Der Umsatz aus diesem Auftrag wird zur Gänze im Geschäftsjahr 2026 verbucht. Mit diesem Auftrag erreicht das Verteidigungsprogramm des Unternehmens einen kumulierten Gesamtauftragswert von rund 30,6 Mio. $. Das derzeitige geopolitische Umfeld führt zwar bei größeren Rahmenverträgen zu einer Verlängerung der Beschaffungsfristen, unterstreicht jedoch den strategischen Wert und die Preisdynamik bei den Kompetenzen im Bereich missionskritische KI und Nachrichtendienste. Im Zuge der weiteren Verlagerung von Vections Portfolio in Richtung proprietäre Lösungen wie FEDRA macht sich dieser optimierte Mix zunehmend in der Margenverteilung des Programms bemerkbar.

REIHE VON AUFTRÄGEN FÜR ALGHO AI

Seit dem Abschluss des dritten Geschäftsquartals 2026 konnte sich Vection eine Reihe neuer Aufträge für die Plattform Algho AI im Gesamtwert von 513.000 $ in vier vertikalen Geschäftsbereichen sichern. Letztere umfassen eine Reihe von Aufträgen mit KI-Bezug in den Segmenten Unternehmensberatung, industrielle Fertigung & Automobil sowie Bankenwesen. Wie bei dieser Art von Geschäftsbeziehung üblich, werden spezifische Kundendaten nicht veröffentlicht, wenn der Kunde seine Einwilligung nicht erteilt hat.

Die diversen Aufträge sind nachstehend aufgelistet:

Sektor Lösung Wert

Unternehmensberatung Unternehmensplattform Algho AI: Dauerlizenz samt ca. 204.000 $

Einrichtung, Hosting, Wartung und multimodale

Implementierung (SDA, Entscheidungsfindung, HR, Vertrieb,

Lieferkette)

Öffentliche Verwaltung AI Tourist Info Point: multimodaler virtueller Assistent ca. 57.000 $

(Web, WhatsApp, Totem für den Außenbereich) mit

konversationsfähiger KI, mehrsprachigem Support, Events

und

Reiseverlauf

Industrielle Fertigung Algho Essential Platform: KI-Einrichtung in allen ca. 90.000 $

Vertriebskanälen samt virtuellem Assistenten, Live Chat,

semantischer Wissensbasis, Lead-Generierung und

Kundenservice

Bankenwesen AI Immersive Ecosystem: KI-Avatare und ca. 163.000 $

Digital-Twin-Umgebung für Arbeitskräfteschulungen,

kulturelle Programme und

Innovationsveranstaltungen

Gesamt 4 vertikale Geschäftsbereiche ca. 513.000 $

Die Aufträge reichen von unbefristeten Lizenzen für KI-Plattformen für Unternehmen über einen KI-Touristeninformationskiosk für den öffentlichen Sektor bis hin zu einem immersiven KI-Avatar- und Digital-Twin-Ökosystem für Mitarbeiter im Bankensektor und kulturelle Aktivitäten.

Gemeinsam verdeutlichen sie die Vielseitigkeit der Plattform INTEGRATEDXR® und der Algho-KI-Engine von Vection in sehr unterschiedlichen Betriebsumgebungen, die von der öffentlichen Verwaltung über Industriebetriebe bis hin zu regulierten Finanzdienstleistungen reichen.

Dieses Auftragspaket baut auf den im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 bekannt gegebenen neuen Algho-KI-Aufträgen im Wert von rund 4 Mio. $ auf und bestätigt das Management in seiner Einschätzung, dass sich die Geschäftsdynamik im KI-Bereich beschleunigt. Die neuen KI-Verträge, die seit dem 1. Januar 2026 abgeschlossen wurden, entsprechen einem deutlichen Anstieg gegenüber den KI-Verträgen im Wert von 4,6 Mio. $, die im gesamten ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 abgeschlossen wurden.

Managing Director und Executive Chairman Gianmarco Biagi erklärt:

In diesen beiden Aufträgen kommen Aspekte zum Ausdruck, auf die wir besonders stolz sind. Zum einen ist es die Loyalität unserer Partner im Verteidigungsbereich. Wenn ein Kunde in einem klassifizierten, missionskritischen Umfeld seinen Vertrag immer wieder verlängert, vermittelt er uns eine wichtige Botschaft – nämlich, dass unser Team abliefert, unsere Technologie funktioniert und die Beziehung auf echtem Vertrauen basiert. Dieses Vertrauen ist über viele Jahre gewachsen und zeigt sich in der wiederholten Auftragserteilung, wie wir sie bei dieser Partnerschaft sehen.

Zum anderen erkennt man die Anwendungsbreite von Algho. Bankenwesen, Fertigung, Behörden, Unternehmensberatung: vier unterschiedliche Sektoren, vier unterschiedliche Anwendungsfälle, und dennoch alles in einem Paket. Wir haben hier eine wirklich vielseitige Plattform und ein Team, das weiß, wie man sie einsetzt. Das geopolitische Umfeld ist äußerst dynamisch. Dadurch verlängern sich zwar die Zeitpläne für einige unserer größeren Projekte, aber gleichzeitig steigt damit der strategische Wert unserer Kompetenzen – und nicht umgekehrt -, was sich auch in der Wirtschaftlichkeit unseres Verteidigungsprogramms widerspiegelt.“

FREIGABE

Diese ASX-Mitteilung wurde vom Board of Directors von Vection Technologies Limited freigegeben.

ENDE

ANSPRECHPARTNER FÜR ANLEGER:

Cameron Petricevic, Independent Non-Executive Director (Australien)

E-Mail: cameron.petricevic@vection-technologies.com

Lorenzo Biagi, Executive Director (Europa)

E-Mail: lorenzo.biagi@vection-technologies.com

Gianmarco Biagi, Managing Director & Executive Chairman (Europa)

E-Mail: gianmarco.biagi@vection-technologies.com

ÜBER VECTION TECHNOLOGIES

Vection Technologies ist ein international tätiges Technologieunternehmen, das sich auf Extended Reality (XR) und künstliche Intelligenz spezialisiert hat. Wir entwickeln integrierte digitale Ökosysteme, die XR, KI und 3D-Daten miteinander verbinden und damit bei Unternehmen einen tiefgreifenden Wandel in der Mitarbeiterschulung, der Produktentwicklung, den betrieblichen Abläufen und im Kontakt mit den Kunden bewirken. Mithilfe von immersiven Erlebnissen, digitalen Avataren und intelligenten Plattformen unterstützten wir Unternehmen dabei, Prozesse zu optimieren, die Zusammenarbeit zu verbessern, Entscheidungsprozesse zu beschleunigen und über den gesamten Unternehmenslebenszyklus hinweg einen messbaren geschäftlichen Mehrwert zu schaffen.

Vection Technologies notiert an der Australian Securities Exchange (ASX) unter dem Börsensymbol VR1, an den OTC-Märkten in den Vereinigten Staaten unter dem Börsensymbol VCTNY und an der Frankfurter Wertpapierbörse in Deutschland unter dem Börsensymbol S1X.

Nähere Informationen erhalten Sie unter www.vection-technologies.com

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN:

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen stellen keine historischen Tatsachen dar, sondern basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Prognosen von Vection Technologies hinsichtlich der Branche, in das Unternehmens tätig ist, sowie auf den Einschätzungen und Annahmen des Managements. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an Begriffen wie antizipieren, glauben, erwarten, prognostizieren, vorhersagen, schätzen, wahrscheinlich, beabsichtigen, sollten, werden, könnten, können, Ziel, planen und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Diese Aussagen stellen keine Garantien für zukünftige Leistungen dar und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Vection Technologies liegen. Das Unternehmen warnt Aktionäre und potenzielle Investoren davor, sich vorbehaltlos auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die die Einschätzung von Vection Technologies ausschließlich zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung widerspiegeln.

VECTION TECHNOLOGIES LTD

ASX:VR1; OTC:VCTNY | ACN: 614 814 041

INTERNATIONALE NIEDERLASSUNGEN

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WEBSITE

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Scarborough Beach Road,

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Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Vection Technologies Limited

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355 Scarborough Beach Road Level 4, Building C

WA 6017 Osborne Park

Australien

email : info@vection-technologies.com

Pressekontakt:

Vection Technologies Limited

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