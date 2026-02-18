Vection steigert seine Sichtbarkeit in Europa: Die DGWA wird beauftragt, die Kapitalmarktpräsenz und Investorenansprache zu stärken

Vection Technologies Ltd (ASX: VR1, OTC: VCTNY, FRA: S1X) (Vection oder das Unternehmen), ein führender Anbieter von INTEGRATEDXR®- und KI-gestützten digitalen Transformationslösungen, gibt die Ernennung der DGWA zum europäischen Kapitalmarkt- und Investor-Relations-Berater bekannt.

Diese Beauftragung stellt einen wichtigen Schritt in Vections Strategie dar, die Investorenbasis in Europa auszubauen und die Marktsichtbarkeit insbesondere in der deutschsprachigen DACH-Region (Deutschland, Österreich und Schweiz) zu stärken. Vection verfügt bereits über eine Börsennotiz an der Frankfurter Wertpapierbörse (FRA: S1X).

Der europäische Markt, der sich durch einen starken Fokus auf industrielle Technologien und digitale Transformation auszeichnet, stellt für Vection eine zentrale strategische Priorität dar, da das Unternehmen in Sektoren wie Verteidigung, Fertigung und öffentlicher Verwaltung hochvolumige und margenstarke Verträge gewinnt. Die DACH-Region beherbergt viele der größten Industrie- und Technologieinvestoren Europas und ist damit eine zentrale Zielregion für Vections unternehmensweite XR- und KI-Lösungen.

Vection nimmt eine führende Rolle in der globalen digitalen Transformation ein und bietet hochwertige Softwarelösungen, die Extended Reality (XR) und Künstliche Intelligenz (KI) kombinieren, um komplexe Geschäftsprozesse in Branchen wie Verteidigung, Fertigung und Gesundheitswesen zu optimieren. DGWA wird das Unternehmen dabei unterstützen, den Bekanntheitsgrad zu steigern und die Sichtbarkeit der gehandelten Aktien innerhalb der europäischen Investment-Community zu erhöhen.

Gianmarco Biagi, Managing Director & CEO von Vection Technologies, kommentierte:

Die Partnerschaft mit DGWA ist ein entscheidender Schritt in der Kapitalmarktstrategie von Vection. Europa beheimatet einige der weltweit anspruchsvollsten Industrieunternehmen und Technologieinvestoren, und die DGWA verfügt über die notwendige Expertise und das Netzwerk, um Vections Investment Highlights effektiv zu vermitteln – insbesondere unsere Fähigkeit, Künstliche Intelligenz und Extended Reality zu integrieren, um für unsere Kunden signifikante Effizienzgewinne zu realisieren.

Stefan Müller, CEO der DGWA, kommentierte:

Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Vection Technologies, einem Unternehmen, dessen INTEGRATEDXR®- und KI-Plattform die Zukunft der digitalen Transformation im Unternehmensumfeld maßgeblich mitgestaltet. Vections kürzlich abgeschlossener, mehrjähriger Rahmenvertrag im Verteidigungssektor im Umfang von 22,3 Mio. US-Dollar mit einem NATO-akkreditierten Kunden – der größte Auftrag in der Unternehmensgeschichte – unterstreicht nicht nur die technologische Stärke des Angebots, sondern auch den Übergang zu unternehmenskritischen, skalierbaren Enterprise-Lösungen. Unser Fokus liegt darauf, Vections einzigartiges Wertversprechen und den technologischen Vorsprung klar zu kommunizieren, um die Sichtbarkeit des Unternehmens sowie die Investorenansprache im europäischen Markt gezielt zu maximieren.

ÜBER DIE DGWA:

Die DGWA, Deutsche Gesellschaft für Wertpapieranalyse GmbH, ist eine europäische Investment-Banking- und Corporate-Advisory-Gesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main. Das Managementteam verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Handel, in der Kapitalanlage sowie in der Analyse von Small- und Mid-Cap-Unternehmen weltweit. Die DGWA war an über 250 Börsengängen, Finanzierungen, Anleiheemissionen, Zweitnotierungen sowie Corporate-Finance-Transaktionen beteiligt und hat darüber hinaus zahlreiche Roadshows und Kapitalmarkt-Awareness-Kampagnen begleitet. www.DGWA.org

Kontakt: info@dgwa.org

ÜBER VECTION TECHNOLOGIES:

Vection Technologies ist ein wachsendes, auf Unternehmenskunden spezialisiertes Unternehmen, das Betriebe dabei unterstützt, die Brücke zwischen der physischen und der digitalen Welt zu schlagen. Wir helfen Organisationen, ihre 3D-Daten mithilfe leistungsstarker Extended Reality (XR)-Schnittstellen nutzbar zu machen, um die Zusammenarbeit und das Lernen zu fördern, Umsätze zu steigern und vieles mehr.

Vection Technologies ist an der Australian Securities Exchange (ASX) unter dem Börsenkürzel VR1 notiert, wird an den US-amerikanischen Freiverkehrsmärkten (OTC) unter dem Symbol VCTNY gehandelt und ist zudem an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Ticker S1X gelistet.

www.vection-technologies.com

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN:

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind keine historischen Tatsachen, sondern basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Prognosen von Vection Technologies über die Branche, in der Vection Technologies tätig ist, sowie auf Überzeugungen und Annahmen. Zukunftsgerichtete Aussagen können im Allgemeinen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie vorhersehen, glauben, erwarten, projizieren, prognostizieren, schätzen, wahrscheinlich, beabsichtigen, sollte, wird, könnte, kann, anvisieren, planen und andere ähnliche Ausdrücke im Sinne der Wertpapiergesetze der geltenden Rechtsordnungen identifiziert werden. Hinweise auf, Prognosen oder Ausblicke bezüglich künftiger Erträge, Ausschüttungen, der Finanzlage oder der Performance sind ebenfalls zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen stellen keine Garantie für die künftige Wertentwicklung dar und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Vection Technologies liegen, schwer vorhersehbar sind und dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder prognostiziert wurden.

Das Unternehmen warnt Aktionäre und potenzielle Aktionäre davor, unangemessenes Vertrauen in diese zukunftsgerichteten Aussagen zu setzen, die lediglich die Sichtweise von Vection Technologies zum Zeitpunkt dieser Mitteilung widerspiegeln. Es kann nicht garantiert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse nicht wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen werden. Die in dieser Mitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf Ereignisse zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Aussagen. Vection Technologies ist nicht verpflichtet, Revisionen oder Aktualisierungen dieser zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich bekannt zu geben, um Ereignisse, Umstände oder unvorhergesehene Ereignisse nach dem Datum dieser Mitteilung widerzuspiegeln, sofern dies nicht gesetzlich oder von einer zuständigen Aufsichtsbehörde vorgeschrieben ist.

