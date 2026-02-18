Planet Ventures steigt mit strategischer Investition in Mantis Space in die Weltraumwirtschaft ein

Vancouver, British Columbia – 18. Februar 2026 / IRW-Press / Planet Ventures Inc. (CSE: PXI) (OTC Pink: PNXPF) (FWB: P6U1) (Planet oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es eine strategische Kapitalbeteiligung in Höhe von 200.000 USD an Mantis Space abgeschlossen hat. Dies ist die erste Investition von Planet in den schnell wachsenden globalen Raumfahrtsektor.

Mantis Space ist ein Weltraum- und fortschrittliches Energietechnologie-Unternehmen, das nach eigenen Angaben das weltweit erste Stromnetz im Weltraum entwickelt – eine orbitale Infrastruktur, die Satelliten, Weltraumhabitate und künftige Mondmissionen direkt mit Strom versorgen soll. Das Unternehmen wird voraussichtlich Anfang 2026 offiziell aus dem Stealth-Modus heraustreten.

Laut einem Artikel von Nicole Shakir im Expansion Solutions Magazine, der am 8. Dezember 2025 veröffentlicht wurde, gab Mantis Space bekannt, dass es Albuquerque, New Mexico, nach einer landesweiten Ausschreibung als Standort für seinen neuen Hauptsitz und seine fortschrittlichen Forschungs- und Fertigungsaktivitäten ausgewählt hat. Die geplante Erweiterung wird voraussichtlich in den nächsten zehn Jahren einen wirtschaftlichen Einfluss von mehr als 480 Millionen $ für die Stadt Albuquerque und den Bundesstaat New Mexico generieren und mehr als 200 hochbezahlte Technologiearbeitsplätze schaffen, mit durchschnittlichen Jahresgehältern von über 180.000 $.

Mantis Space wurde in Kennesaw, Georgia, von erfahrenen Branchenveteranen der Raumfahrt gegründet und wird vom Venture-Studio Montauk Capital unterstützt. Das Unternehmen positioniert sich an der Spitze der orbitalen Energieinfrastruktur – eines aufstrebenden Segments, dem eine zentrale Rolle in der globalen Raumfahrtwirtschaft zugeschrieben wird, die Analysten zufolge Anfang der 2030er-Jahre ein Volumen von über 1 Billion $ erreichen dürfte.

Quelle: Veröffentlichung des World Economic Forum mit dem Titel Space: The $1.8 Trillion Opportunity for Global Economic Growth, gemeinsam erstellt mit McKinsey & Company.

www.weforum.org/publications/space-the-1-8-trillion-opportunity-for-global-economic-growth/?utm_source=chatgpt.com

Orbitale Energieinfrastruktur wird als Schlüsseltechnologie für die nächste Generation von Raumfahrtanwendungen betrachtet, darunter:

· Anhaltender Satellitenbetrieb

· Service und Fertigung in der Umlaufbahn

· Weltraumbasierte Rechenzentren

· Entwicklung der lunaren Infrastruktur

· Fortschrittliche Verteidigungs- und Energieanwendungen

Link zum Webartikel: www.expansionsolutionsmagazine.com/mantis-space-selects-albuquerque-for-headquarters/

Diese Investition stellt den Einstieg von Planet in eine der transformativsten Branchen unserer Zeit dar, sagte Etienne Moshevich, CEO von Planet Ventures. Die Kommerzialisierung des Weltraums beschleunigt sich rasant, und Infrastrukturlösungen wie die orbitale Energieversorgung sind die Grundlage für die nächste Wachstumsphase. Wir sind überzeugt, dass Mantis Space in einem strategisch entscheidenden Segment der Raumfahrtwirtschaft tätig ist, und freuen uns darauf, seine Entwicklung zu unterstützen.

Laut einer offiziellen Pressemitteilung des Economic Development Department der Stadt Albuquerque wird die Erweiterung des Hauptsitzes von Mantis Space mit 2,5 Millionen $ aus dem Local Economic Development Act (LEDA)-Programm von New Mexico sowie mit 500.000 $ von der Stadt Albuquerque unterstützt, was das starke Vertrauen des öffentlichen Sektors in die langfristige Wirkung des Unternehmens unterstreicht.

Quelle: www.cabq.gov/economicdevelopment/news/space-infrastructure-startup-mantis-space-selects-albuquerque-for-headquarters-and-manufacturing-hub

Die Investition in Höhe von 200.000 USD wurde im Tausch gegen 49.313 Aktien zu 4,0557 $ je Aktie abgeschlossen. Diese Kapitalinvestition in Mantis Space war Teil einer umfassenderen Finanzierung.

Planet sieht diese Transaktion als im Einklang mit seinem Mandat stehend, Kapital in aufstrebenden, wachstumsstarken Sektoren mit asymmetrischem Renditepotenzial einzusetzen.

Planet bewertet weiterhin zusätzliche Chancen in der Raumfahrtindustrie sowie in anderen innovativen Branchen, in denen technologische Disruption und strukturelle Wachstumstrends langfristigen Mehrwert für Aktionäre schaffen können.

Über Mantis Space

Mantis Space ist ein privates Raumfahrtunternehmen, das sich auf die Entwicklung fortschrittlicher Infrastrukturlösungen konzentriert, die die nächste Phase kommerzieller Raumfahrtaktivitäten unterstützen. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, eine effizientere Bereitstellung, einen effizienteren Betrieb und eine bessere Skalierbarkeit weltraumgestützter Systeme zu ermöglichen, während die Branche den Übergang von staatlich geführten Initiativen zu einer kommerziell gesteuerten Expansion vollzieht. Weitere Informationen zu Mantis Space finden Sie auf der Website unter: mantis.space/

Über Planet Ventures Inc.

Planet Ventures Inc. ist ein Investment Issuer, der aktiv in disruptive Unternehmen in wachstumsstarken Branchen investiert. Planet strebt an, durch strategische Investitionen in innovative Unternehmen langfristigen Shareholder Value zu schaffen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Etienne Moshevich, CEO

Tel: (604) 681-0084

E-Mail: info@planetventuresinc.com

Website: www.planetventuresinc.com

Weder die CSE noch ihr Regulierungsdienstleister übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen enthalten. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig, aber nicht immer, durch die Verwendung von Begriffen wie voraussichtlich, planen, schätzen, erwarten, könnte, wird, beabsichtigen, sollte und ähnlichen Ausdrücken gekennzeichnet. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen erwarteten abweichen. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens können aufgrund von behördlichen Entscheidungen, Wettbewerbsfaktoren in den Branchen, in denen der operative Tätigkeitsbereich des Unternehmens liegt, der vorherrschenden Wirtschaftslage, Änderungen der strategischen Wachstumspläne des Unternehmens und anderen Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen erwarteten Ergebnissen abweichen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, kann jedoch keine Gewähr dafür übernehmen, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen, und es sollte sich nicht übermäßig auf solche zukunftsgerichteten Informationen verlassen werden. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen geben die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und können sich nach diesem Zeitpunkt ändern. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Informationen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

