Fed vermehrt die Geldmenge und die Bedeutung für Gold

Gigantische 900 Milliarden US-Dollar hat die Fed innerhalb von neun Monaten

geschaffen, wohl um die Schulden weg zu inflationieren.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Fortuna Mining Corp. und Osisko Development Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 01.06.2026, 17:15 Uhr Zürich/Berlin

Die Geldmenge M2 beläuft sich in den USA nun (Stand April) auf 22.804 Milliarden US-Dollar. Die Geldmenge M2 umfasst Bargeld, das sich nicht innerhalb des Bankensystems befindet, Sichteinlagen der Nichtbanken, beispielsweise auf Girokonten sowie Einlagen mit einer Kündigungsfrist von bis zu drei Monaten (Sparbuch, Festgeld) und Anleihen mit kurzer Laufzeit. Die im Umlauf befindliche Geldmenge wird also weiter vergrößert. Dabei denkt die Fed über mögliche Zinserhöhungen nach, um die Inflation zu bekämpfen. Geldvermehrung ist aber Treibstoff für die Inflation.

Steigt die Geldmenge, während Güter und Dienstleistungen gleich bleiben, dann sind höhere Preise vorprogrammiert. Das Fiat Geld verliert an Wert, ebenso wie Sparguthaben auf Giro- oder Sparkonten. Bei Unternehmen steigen die Kosten für Energie, Löhne und Rohstoffe. Gold, Silber und andere Rohstoffe gelten als Absicherung gegen Inflation. So bietet Gold einen Ausweg. Denn immer, wenn Fiat Währungen im Wert verloren haben, hat Gold seine Kaufkraft bewahrt.

Kein Wunder, dass sich Zentralbanken mit Gold eindecken. Die Nachfrage hatte im vierten Quartal 2025 einen Rekordwert (für ein viertes Quartal) mit einer Gesamtnachfrage von 1.303 Tonnen Gold erreicht. ETFs, Barren und Münzen waren beliebt – und sind es noch. Im globalen Finanzsystem zählen nun reale, greifbare und beständige Werte. Auch private Anleger sollte Gold in physischer Form und als Werte der Goldgesellschaften nicht vernachlässigen.

Fortuna Mining (- https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fortuna-mining-inc/ -) ist ein erfolgreicher Gold- und Silberproduzent mit Minen in Westafrika und Lateinamerika. Im ersten Quartal 2026 wurden 20 Millionen US-Dollar durch Aktienrückkäufe an die Aktionäre zurückgezahlt. Und es sorgte für neue Quartalsrekordergebnisse bei Gewinn und Cashflow. Das Unternehmen treibt das Goldprojekt Diamba Sud im Senegal voran. Durch eine Vereinbarung mit Qstone kann Fortuna Mining eine Beteiligung am Goldprojekt Quartzstone in Guyana erwerben.

Osisko Development (- https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-development-corp/ -) besitzt unter anderem das Vorzeigeprojekt Cariboo Gold (Kanada, 100 Prozent). Bei Cariboo soll die Produktion (jährlich etwa 190.000 Unzen Gold über zehn Jahre) in 2027 starten. Bestens finanziert läuft ein 70.000-Meter-Bohrprogramm auf Cariboo, um ein potenzielles Ressourcenwachstum zu untersuchen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Osisko Development (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-development-corp/ -) und Fortuna Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fortuna-mining-corp/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Edelmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-04/.

Quellen: Fortuna Mining, Osisko Development,

https://www.rechnungswesen-verstehen.de/bwl-vwl/vwl/geldmenge.php;

https://trybiut.com/blog/us-geldmenge-rekordniveau-inflation-anleger-strategien-de;

https://finanzmarktwelt.de/gold-neue-daten-zentralbanken-anleger-377790/;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-04/.

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