Mayfair Gold: Warum dieses Interview jetzt besonders sehenswert ist!

Gold, Ontario, 4,3 Mio. Unzen und ein stufenweiser Weg in Richtung Entwicklung: Das deutsch übersetzte Video zeigt, warum Mayfair Gold im aktuellen Goldmarkt genauer beobachtet werden sollte.

– Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Mayfair Gold Corp.! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Mayfair Gold Corp. Ersteller: SRC swiss resource capital AG·Erstveröffentlichung: 03.02.2026, 5:36 Uhr Berlin/Zürich ·

+++ Gold ist zurück – und Entwickler rücken wieder ins Blickfeld +++

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Gold steht wieder im Mittelpunkt vieler Anlegergespräche. Doch die spannendere Frage lautet nicht nur, wie hoch der Goldpreis steigen kann. Entscheidend ist, welche Unternehmen profitieren könnten, wenn der Markt beginnt, Goldentwickler mit realistischen Projekten wieder ernster zu nehmen.

Genau hier setzt das deutsch übersetzte Interview zu Mayfair Gold Corp. (WKN: A41X3D) an. Es erklärt nicht nur die Goldstory, sondern ordnet ein, warum das Fenn-Gib-Goldprojekt in Ontario für Rohstoffanleger interessant sein könnte.

Mayfair Gold (WKN: A41X3D) konzentriert sich auf Fenn-Gib im Timmins-Gold-Distrikt. Laut Unternehmensangaben verfügt das Projekt über 4,3 Mio. Unzen Gold in der Kategorie Indicated und liegt in einer etablierten kanadischen Bergbauregion mit Infrastruktur, Arbeitskräften und langer Minentradition.

Warum das Video mehr liefert als eine Projektpräsentation!

Viele Junior-Projekte sehen auf dem Papier attraktiv aus. Die entscheidende Frage lautet aber: Wird…

Erfahren Sie hier mehr, über dieses interessante Unternehmen und den Gold-Markt.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Quellen und Arbeitsgrundlage

o Mayfair Gold Corporate / About; Fenn-Gib Gold Project; Investors.

o PFS-Pressemitteilung vom 08.01.2026 und NI 43-101 Technical Report / PFS vom 14.01.2026.

o Projektupdate Q1 2026 vom 27.04.2026; CEO-Ernennung Drew Anwyll vom 04.05.2026; Q1-2026-Meldung vom 14.05.2026.

o Inhalte des deutsch übersetzten Videos; keine unabhängige technische Prüfung durch SRC swiss resource capital AG oder den freien Journalisten.

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Auftrag, Vergütung und Interessenkonflikte. Die SRC swiss resource capital AG steht mit Mayfair Gold Corp. in einem bezahlten, erfolgsunabhängigen Investor-Relations-Verhältnis. Die Vergütung ist nicht von Kursentwicklung, Handelsvolumen, Transaktionen oder sonstigen Erfolgskennzahlen abhängig. Der Beitrag wurde durch einen freien Journalisten im Auftrag der SRC erstellt. Dieser hält Aktien von Mayfair Gold Corp. in einem Umfang von unter 0,5 % des ausgegebenen Aktienkapitals. Daraus können Interessenkonflikte entstehen.

Quellen und Methodik. Grundlage sind öffentlich zugängliche Unternehmensangaben, Pressemeldungen, technische Berichte, Präsentationen und Inhalte des deutsch übersetzten Videos. Die Darstellung ist qualitativ-redaktionell. Es wurde kein eigenes Bewertungsmodell, kein Kursziel und keine unabhängige technische, rechtliche, geologische oder wirtschaftliche Prüfung erstellt. Eine Aktualisierungspflicht besteht nicht.

Zukunftsgerichtete und technische Angaben. Aussagen zu Ressourcen, Genehmigungen, Entwicklung, Bau, Produktion, Finanzierung, NPV, IRR, Cashflow, Kosten, Zeitplänen und Goldpreisszenarien beruhen auf Annahmen und Erwartungen und können wesentlich von tatsächlichen Ergebnissen abweichen. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und weisen nicht denselben Grad wirtschaftlicher Sicherheit auf.

Risikohinweis. Mayfair Gold ist ein Rohstoffentwickler ohne laufende kommerzielle Goldproduktion. Investments in Junior-Mining-Unternehmen sind hochspekulativ. Risiken umfassen unter anderem Totalverlustrisiko, starke Kursschwankungen, geringe Liquidität, Explorations-, Ressourcen-, Genehmigungs-, Umwelt-, Finanzierungs-, Verwässerungs-, Bau-, Kosten-, technische, operative, Rohstoffpreis-, Wechselkurs- und Marktrisiken.

Haftung / Eigenverantwortung. Trotz sorgfältiger Zusammenstellung wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Anleger sollten offizielle Unternehmensunterlagen prüfen, eigene Recherchen durchführen und bei Bedarf professionelle rechtliche, steuerliche und finanzielle Beratung einholen. Nachdruck, elektronische Weiterverbreitung oder kommerzielle Nutzung nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers.

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Verantwortlich im Sinne der Person nach §18 Abs. 2 MSt.V: Marc Ollinger.

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