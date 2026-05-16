Tabor setzt neue Maßstäbe bei Anti-Drohnen-Tests mit softwaredefinierter SDR-Plattform

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NESHER, ISRAEL / ACCESS Newswire / 15. Mai 2026 / Tabor Electronics gab heute die Markteinführung seiner Anti-Drohnen-Test- und Evaluierungslösung (T&E) bekannt und stellte damit einen softwaredefinierten Ansatz zur Validierung von Systemen zur Abwehr unbemannter Luftfahrzeugsysteme (C-UAS) vor. Die Lösung basiert auf der Software Defined Radio (SDR)-Plattform Proteus des Unternehmens und ermöglicht es Verteidigungs- und Sicherheitsorganisationen, Anti-Drohnen-Technologien in sich schnell verändernden Bedrohungsumgebungen zu testen und einzusetzen.

Angesichts der zunehmenden Verbreitung kostengünstiger Drohnen und der Weiterentwicklung von Kommunikationsprotokollen haben traditionelle, hardwaregebundene Testumgebungen Mühe, Schritt zu halten. Die Plattform von Tabor ersetzt diese Einschränkungen durch ein programmierbares Framework, das es Ingenieurteams ermöglicht, reale HF-Szenarien in kontrollierten Laborumgebungen zu emulieren und zu validieren, wodurch die Abhängigkeit von ausgedehnten Feldtests verringert und gleichzeitig die Entwicklungszeiten verkürzt werden.

Die Lösung wurde ursprünglich in Zusammenarbeit mit führenden Unternehmen im Bereich der Anti-Drohnen-Technologie entwickelt und hat sich bereits in aktiven Workflows zur Entwicklung und Integration bewährt. Ihre Markteinführung bietet Organisationen in den Bereichen Verteidigung, innere Sicherheit, öffentliche Sicherheit und kritische Infrastruktur einen praxiserprobten Ansatz.

Das Herzstück der Plattform bildet die Proteus-SDR-Architektur von Tabor, die die Erzeugung und Erfassung von Breitband-HF-Signalen mit Echtzeit-FPGA-Verarbeitung, großem Speicher und Datenübertragung mit hohem Durchsatz in einem kompakten COTS-System kombiniert. Diese Integration ermöglicht Closed-Loop-Tests, bei denen Erkennungs- und Abwehrtechniken unter realistischen HF-Bedingungen kontinuierlich validiert und verfeinert werden können.

Ein Wandel hin zur softwaredefinierten Validierung

Die Lösung von Tabor verändert die Art und Weise, wie C-UAS-Systeme getestet werden, indem sie die Validierung ins Labor verlagert und schnelle Iterationen durch Software ermöglicht. Neue Bedrohungsszenarien können ohne Hardwareänderungen eingeführt werden, sodass sich Teams schnell anpassen können, während die Konsistenz zwischen Laborvalidierung und Leistung in der Praxis gewahrt bleibt.

Dieser Ansatz bietet klare operative Vorteile:

– Schnellere Entwicklungs- und Integrationszyklen

– Geringere Abhängigkeit von Feldtests

– Ermöglichung einer vorhersagbaren Systemleistung vor der Bereitstellung

– Verlängerte Lebensdauer der Testinfrastruktur

Durch die Konsolidierung mehrerer HF-Testfunktionen in einer einzigen skalierbaren SDR-Plattform können Organisationen zudem die Tool-Fragmentierung reduzieren und die Auslastung der Ressourcen über Programme hinweg verbessern.

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Übersicht über die Proteus-SDR-Plattform

Die Proteus-Plattform basiert auf einer direkt-digitalen HF-Architektur und unterstützt die Erzeugung und Erfassung von Signalen über einen breiten Frequenzbereich mit hoher Momentanbandbreite für eine präzise Emulation von Bedrohungen. Programmierbare FPGA-Ressourcen ermöglichen Echtzeit-Anpassungsfähigkeit, während flexible Formfaktoren – darunter Tischgeräte, Desktop-Geräte und PXI – sowohl die Entwicklung auf Komponentenebene als auch die vollständige Systembewertung unterstützen. Der phasenkohärente Mehrkanalbetrieb ermöglicht komplexe, synchronisierte Testszenarien.

Mark Elo, Chief Product Officer bei Tabor Electronics, kommentierte: Anti-Drohnen-Systeme werden in Umgebungen eingesetzt, in denen sich Bedrohungen schneller entwickeln, als herkömmliche Validierungsmethoden mithalten können. Wir haben diese Plattform entwickelt, um diese Lücke zu schließen, damit Teams die Möglichkeit haben, auf das zu testen, was als Nächstes kommt, und nicht auf das, was bereits bekannt ist.

Über Tabor Electronics

Tabor Electronics wurde 1971 gegründet und ist ein globaler Anbieter von Lösungen zur Signalerzeugung und -erfassung für die Bereiche Verteidigung, Luft- und Raumfahrt, Kommunikation und Spitzenforschung. Das Unternehmen ist bekannt für seine kompakte, skalierbare Architektur, lange Plattformlebenszyklen und die enge Zusammenarbeit mit OEMs und Systemintegratoren weltweit.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: info.taborelec.com/drone-test-guide

Tabor Electronics präsentiert seine Anti-Drohnen-Test- und Bewertungslösung auf der AOC Europe vom 19.. bis 21..Mai in Helsinki, Finnland, am Stand 5S13.

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Kontakt für Medien und Anleger:

Mark Elo, CPO

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QUELLE: Tabor Electronics

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