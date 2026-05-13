Eudia führt einen einheitlichen Arbeitsbereich für Rechtsabteilungen in Unternehmen ein

PALO ALTO, CA / ACCESS Newswire / 12. Mai 2026 / Eudia, die KI-Plattform für komplexe juristische Aufgaben, hat heute einen einheitlichen Arbeitsbereich für Rechtsabteilungen in Unternehmen und die von ihnen unterstützten Geschäftspartner eingeführt. Der einheitliche Arbeitsbereich vereint einen standardisierten Assistenten, Eudias Reihe spezialisierter Agenten (Argument Analysis/Argumentationsanalyse, Case Analysis/Fallanalyse, Contract Reporting/Vertragsberichterstattung und andere) sowie Expert Digital Twins der besten juristischen Urteilsfähigkeit Ihres Teams in einer einzigen Umgebung für jede Art von juristischem und ähnlichem Workflow.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/84206/Eudia_051226_DEPRcom.001.png

Rechtsabteilungen in Unternehmen arbeiten unter strukturellem Druck. Eine kleine Gruppe von Experten zeichnet für ein überdurchschnittliches Volumen an Ergebnissen verantwortlich, während der Rest des Teams und alle Geschäftspartner, die auf die Rechtsabteilung angewiesen sind, auf deren Kapazitäten warten müssen. Es gibt mittlerweile eine Vielzahl von punktuellen Rechtslösungen für verschiedene Arbeitsbereiche, doch keine davon verbindet Daten, Expertenurteile und Workflows an einem Ort. Die Kosten für die Zusammenführung dieser Elemente tragen die Anwälte selbst.

Chief Legal Officers beschreiben dasselbe Problem. Ihre Teams verbringen Stunden damit, Kontextinformationen aus verschiedenen Lösungen zusammenzutragen, anstatt die strategische Arbeit zu leisten, die ihnen einen Platz am Tisch sichert, sagte Omar Haroun, CEO von Eudia. Der einheitliche Arbeitsbereich macht Eudia zu einem einzigen Ort, an dem jede Art von juristischer Arbeit in Unternehmen erledigt wird. Expert Digital Twins, eine Reihe spezialisierter Agenten und firmeneigenes Wissen verbinden sich zu einer nahtlosen Erfahrung. Anstatt mit verschiedenen Lösungen zu jonglieren und ständig den Kontext zu wechseln, gewinnen leitende Juristen und andere Teammitglieder Zeit und Konzentration für die Arbeit zurück, die wirklich zählt.

In Eudias einheitlichem Arbeitsbereich sind alle Workflows, die ein internes Team durchführt – von der Vertragsprüfung über Compliance und M&A-Due-Diligence bis hin zu Rechtsstreitigkeiten – an einem Ort vereint. Ein standardisierter Assistent dient als Einstieg. Eudias Reihe spezialisierter Agenten ist nur einen Klick entfernt. Unternehmenswissen, Projekte und Bibliotheken von Eingabeaufforderungen sind über dieselbe Navigation erreichbar, und Geschäftsteams von Vertrieb über Beschaffung bis hin zum Marketing können routinemäßige rechtliche Fragen über dieselbe Schnittstelle selbstständig klären, was für Konsistenz in jeder komplexen Organisation sorgt.

Die Rechtsabteilung der Zukunft wird von einer einheitlichen Intelligenzplattform angetrieben werden. Kurzfristig vereint ein einheitlicher Arbeitsbereich Ihre Daten, Agenten und das institutionelle Wissen an einem Ort und ermöglicht es jedem Juristen, mit dem Kontext und den Erkenntnissen Ihrer erfahrensten Teammitglieder zu arbeiten. Eine einheitliche Plattform wird das Rechtsteam zudem in die Lage versetzen, auf grundlegend neue Weise Wert zu schaffen und zu liefern, was die Geschäftsziele vorantreibt und die Rechtsabteilung im Unternehmen neu positioniert. Diese Zukunft ist näher, als den meisten Führungskräften im Rechtsbereich bewusst ist, und Plattformen wie Eudia machen sie möglich, sagte Timothy Fraser, VP, Chief Legal Officer & Corporate Secretary (Americas) bei Toshiba.

Rechtsabteilungen in Unternehmen befinden sich an der Schnittstelle zwischen Risiko, Strategie und institutionellem Gedächtnis. Sie sind die natürlichen Architekten der Unternehmensintelligenz, und der einheitliche Arbeitsbereich von Eudia skaliert sie dort, wo sie am dringendsten benötigt werden.

Über Eudia

Eudia ist die KI-Plattform für komplexe juristische Aufgaben, die Ihre besten Juristen durch unternehmensgerechte Digital Twins ihrer Urteilsfähigkeit und ihrer Fachkenntnisse ergänzt. Das Herzstück der Plattform ist das Enterprise Brain, eine proprietäre Intelligenzschicht, die das Urteilsvermögen der führenden Experten eines Unternehmens in Bezug auf Verträge, Richtlinien, Präzedenzfälle und frühere Entscheidungen erfasst und kodifiziert. Eudia wandelt dieses Fachwissen in kontrollierte, KI-gestützte Intelligenz um, die direkt in die Systeme eingebettet ist, in denen juristische Arbeit stattfindet, wodurch Rechtsabteilungen beschleunigt werden und kontinuierlich aus ihren Entscheidungen gelernt wird. Durch die Kombination von domänenspezifischer KI mit Unternehmens-Governance und Self-Service-Funktionen für Geschäftsteams hilft Eudia Unternehmen dabei, Transaktionszyklen zu beschleunigen, die Compliance zu stärken, die Abhängigkeit von externen Rechtsberatern zu verringern und Expertenurteile zu skalieren. Erfahren Sie mehr unter www.eudia.com.

Medienkontakt

Ben Brosnahan

ben.brosnahan@eudia.com

QUELLE: Eudia

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ACCESS Newswire

Client Support

500 Perimeter Park Drive, Suite D

NC 27560 Morrisville

USA

email : cs@accesswire.com

Pressekontakt:

ACCESS Newswire

Client Support

500 Perimeter Park Drive, Suite D

NC 27560 Morrisville

email : cs@accesswire.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.