Der Iran-Krieg treibt die globale Energiewende an, denn saubere Energien bieten geopolitisch mehr Zuverlässigkeit als fossile Brennstoffe

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen Sibanye-Stillwater Ltd. und Blue Moon Metals Inc., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 15.05.2026, 18:35 Uhr Zürich/Berlin

Gerade in vielen asiatischen Ländern garantierte fossile Energie Stabilität. Doch nun entwickelt sie sich zum Sicherheitsrisiko aufgrund der Abhängigkeiten von Öl- und Gasimporten. Regierungen setzen daher verstärkt auf Elektroautos, Batterien und Solarenergie. Schließlich kommen etwa vier Fünftel der Öl- und Flüssigerdgaslieferungen aus dem Persischen Golf nach Asien. Diverse Notmaßnahmen sind bereits in mehreren Ländern im Gange. Und ist es kein Wunder, dass Chinas Exporte von Clean-Tech-Produkten um 52 Prozent höher als im Vorjahr sind, sogar einen neuen Rekordwert im März erreicht haben.

So fördert also der US-Präsident mit dem Iran-Krieg die Energiewende, wo er doch gern auf Öl und Gas setzt. Selbst wenn der Iran-Krieg ein Ende findet, so bleibt doch die Angst vor weiteren Geschehnissen, die eben mit sauberer Energie abgefangen werden können. Damit dürften auch die Wasserstoff-Brennstoffzellen stärker in den Blickpunkt rücken. Besonders im Transportbereich bieten sie Vorteile. Für die Wasserstofftechnologie ist Platin der Rohstoff, der gebraucht wird. Preislich nähert sich Platin aus charttechnischer Sicht dem Widerstand bei 2.171 US-Dollar je Feinunze. Sollte Platin über 2.300 US-Dollar steigen, wäre dies ein Kaufsignal und eine Rallye wäre zu erwarten.

Batterierohstoffe für die Elektromobilität sollten neben Platin ebenfalls stark gefragt sein. Dazu gehören nicht nur Lithium oder Kobalt, sondern auch Kupfer, Silber und Zink. Auf Bergbaugesellschaften, die die entsprechenden Rohstoffe besitzen, zu setzen, ist also eine Option, die man nicht vergessen sollte.

Blue Moon Metals (- https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/blue-moon-metals-inc/ -) besitzt fünf polymetallische Brownfield-Projekte, in Norwegen das Kupfer-Gold-Silber-Projekt Nussir sowie das Kupfer-Zink-Gold-Silber-Projekt NSG. In den USA liegen das Zink-Gold-Silber-Kupfer-Projekt Blue Moon und das Wolfram-Molybdän-Projekt Springer sowie das Germanium-Gallium-Kupfer-Projekt Apex. Alle Projekte liegen günstig und verfügen über eine bestehende Infrastruktur. Beim Nussir-Projekt erfreut gerade eine sehr positive aktualisierte Machbarkeitsstudie.

Sibanye-Stillwater (- https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/sibanye-stillwater-ltd/ -) gehört zu den großen Produzenten von Gold und Platinmetallen und ist auf fünf Kontinenten tätig. Der Großteil der Projekte sind in den USA und in Südafrika gelegen. Auch Batteriemetalle wie Nickel, Chrom Kupfer und Kobalt und Recycling gehören zum Geschäft. Die südafrikanischen Goldbetriebe haben durch die hohen Goldpreise natürlich an Rentabilität gewonnen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Sibanye-Stillwater (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sibanye-stillwater-ltd/ -) und und Blue Moon Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/blue-moon-metals-inc/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Batteriemetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/batteriemetall-report-2025-04/

und in unserem neuen Edelmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-04/.

Quellen: Blue Moon, Sibanye-Stillwater,

https://www.sneresearch.com/kr/business/report_view/262/page/0#ac_id;

https://derivate.bnpparibas.com/daily-edelmetall?utm_campaign=DE-dailyEDEL-%202026-05-14&utm_medium=email&utm_source=Actito;

https://www.sonnenseite.com/de/politik/folgen-des-iran-kriegs-trump-treibt-globale-energiewende-voran/;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/batteriemetall-report-2025-04/;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-04/.

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