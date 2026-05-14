Kali ein Sicherheitsrohstoff: Millennial Potash bohrt in ein starkes Marktfenster!

Iran-Konflikt, Düngemittelketten, Ernährungssicherheit: Das ,Banio‘-Projekt in Gabun verbindet große Ressource, Atlantiklage, laufende DFS und ein neues Phase 3-Bohrprogramm.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Millennial Potash Corp.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Millennial Potash · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 14. Mai 2026, 9:38 Uhr Europa/Berlin ·

+++ Der stille Engpass der Landwirtschaft +++

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Hormus ist nicht nur ein Ölthema. Energie, LNG, Ammoniak und Düngemittelketten greifen ineinander. Für Anleger ist diese Verbindung wichtig, weil Düngemittel nicht nur ein Agrarthema sind, sondern ein Baustein globaler Versorgungssicherheit.

Der Düngemittelmarkt ist verwundbarer, als viele Anleger vermuten. Geopolitische Konflikte, unterbrochene Handelsrouten, teurere Energie und verschobene Frachten treffen nicht nur Öl und Gas. Sie können auch Felder, Erträge und Lebensmittelpreise beeinflussen. Die…

Lesen Sie hier gerne mehr.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellenbasis und Methodik

1. Millennial Potash Corp.: Unternehmensmeldung „Initiation of Phase 3 Drill Program at its Banio Potash Project“, 12.05.2026, vom Nutzer bereitgestellt.

2. Millennial Potash Corp.: Pressemitteilung „Initiates Definitive Feasibility Study with US DFC Funding at its Banio Potash Project, Gabon“, 13.01.2026.

3. Millennial Potash Corp.: Pressemitteilung „Completes Milestone Payment and Increases Ownership … to 80%“, 15.04.2026.

4. Millennial Potash Corp.: Pressemitteilung „Completes Positive PEA with After-Tax NPV(10) of $1.07B and IRR of 32.6%“, 23.04.2024.

5. U.S. Geological Survey: Mineral Commodity Summaries 2026, Kapitel Potash.

6. International Energy Agency: Strait of Hormuz – Oil Security and Emergency Response; Ammonia Technology Roadmap.

7. YouTube-Interview mit Farhad Abasov / Millennial Potash; Link im Artikel.

Quelle Intro-Bild: stock.adobe.com; undervalued word or concept represented by wooden letter tiles on a wooden table with glasses and a book_ Von lexiconimages

Methodik: Der Artikel trennt zwischen belegten Unternehmensangaben, makroökonomischer Einordnung und zukunftsgerichteten Einschätzungen. PEA-Kennzahlen, DFS-Zeitpläne, Bohrziele und mögliche Ressourcenerweiterungen sind keine Zusicherung zukünftiger Ergebnisse.

Rechtlicher Hinweis / Anzeige / Werbung / Marketingmitteilung

Dieser Beitrag ist eine Anzeige/Werbung und eine Marketingmitteilung zu Millennial Potash Corp. Der Beitrag wurde im Auftrag von Millennial Potash Corp. erstellt bzw. verbreitet. Zwischen Millennial Potash Corp. und SRC swiss resource capital AG besteht nach vorliegenden Angaben eine entgeltliche Investor-Relations-/Marketingbeziehung. JS Research GmbH wurde durch SRC swiss resource capital AG mit der Erstellung bzw. redaktionellen Aufbereitung dieses Beitrags beauftragt und hierfür vergütet. Ersteller ist JS Research GmbH, Olsberg; Autor ist Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH.

Dieser Beitrag stellt keine unabhängige Finanzanalyse, keine Anlageberatung und keine individuelle Empfehlung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren dar. Der Beitrag berücksichtigt keine persönlichen Anlageziele, finanziellen Verhältnisse, Kenntnisse, Erfahrungen oder Risikobereitschaften einzelner Anleger. Anleger sollten vor jeder Anlageentscheidung eigene Recherchen durchführen und gegebenenfalls fachkundigen Rat einholen.

Die Aktien von Millennial Potash Corp. sind spekulative Wertpapiere. Rohstoff-, Explorations- und Entwicklungsunternehmen unterliegen erheblichen Risiken. Dazu zählen insbesondere Explorations-, Ressourcen-, Studien-, Genehmigungs-, Finanzierungs-, Bau-, Betriebs-, Rohstoffpreis-, Wechselkurs-, Markt-, Liquiditäts-, Länder-, Rechts-, Umwelt- und politische Risiken. Es besteht das Risiko erheblicher Verluste bis hin zum Totalverlust.

Millennial Potash Corp. ist nach den zugrunde gelegten Informationen ein Entwicklungsunternehmen und noch kein Kali-Produzent. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und weisen keine gesicherte wirtschaftliche Gewinnbarkeit auf. PEA-Kennzahlen beruhen auf Annahmen und sind keine Garantie für spätere Wirtschaftlichkeit. Technische Angaben zu Millennial Potash Corp. und dem ,Banio‘-Projekt sind im Kontext der jeweiligen Unternehmensmeldungen, technischen Berichte und der kanadischen Offenlegungsstandards, insbesondere NI 43-101, zu lesen.

Dieser Beitrag enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Einschätzungen zu Rohstoffmärkten, geopolitischen Risiken, Düngemittelketten, dem ,Banio‘-Projekt, möglichen Ressourcenerweiterungen, Bohrprogrammen, DFS, ESIA, Finanzierung, Genehmigungen, Bau, Produktion, Kosten und wirtschaftlichen Parametern. Solche Aussagen beruhen auf Annahmen, Erwartungen und derzeit verfügbaren Informationen. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen. Es besteht keine Verpflichtung, diesen Beitrag zu aktualisieren, soweit keine gesetzliche Pflicht besteht.

Die verwendeten Informationen beruhen auf Unternehmensmeldungen von Millennial Potash Corp., öffentlich zugänglichen Marktdaten, Behörden-/Institutionenquellen sowie eigenen redaktionellen Einordnungen. Trotz sorgfältiger Erstellung wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder künftige Gültigkeit übernommen.

Soweit dieser Beitrag als Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von Art. 20 Marktmissbrauchsverordnung, der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 und/oder §§ 85, 86 WpHG eingeordnet werden könnte, gelten die dargestellten Offenlegungen zu Interessen, Quellen, Methodik, Ersteller, Verbreiter, Datum und Uhrzeit. Ob eine Anzeige nach § 86 WpHG erforderlich ist bzw. erfolgt ist, ist durch die verantwortliche veröffentlichende Einheit abschließend zu prüfen. Eine Aussage über eine BaFin-Anzeige darf nur gemacht werden, wenn diese tatsächlich erfolgt ist.

Dieser Beitrag ist kein Wertpapierprospekt, kein Basisinformationsblatt und kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in Deutschland, Kanada, den USA oder einer anderen Jurisdiktion. Die Veröffentlichung wurde nicht von der BaFin, der British Columbia Securities Commission, der TSX Venture Exchange oder einer anderen Aufsichtsbehörde geprüft, gebilligt oder genehmigt.

Interessenkonflikte / Beteiligungen: Die entgeltliche Beziehung zwischen Millennial Potash Corp., SRC swiss resource capital AG und JS Research GmbH ist offengelegt. Etwaige Aktienpositionen, Optionen, Warrants oder sonstige Finanzinstrumente von JS Research GmbH, dem Autor, SRC swiss resource capital AG, verbundenen Personen oder Auftraggebern sind nach Maßgabe der anwendbaren Vorschriften offen zu legen, sofern solche Interessen bestehen.

Haftungsbeschränkung: Eine Haftung für unmittelbare oder mittelbare Schäden, Folgeschäden, Vermögensschäden oder entgangene Gewinne aus der Nutzung oder Nichtnutzung dieses Beitrags wird – soweit gesetzlich zulässig – ausgeschlossen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.