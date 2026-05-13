Gold, Silber und der neue Fed-Chef

Gold ist eine der stabilsten Wertanlagen. Silber hat viele neue Anleger angezogen. Kevin Warsh, der neue Fed-Chef, könnte die Edelmetall-Preise antreiben.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von OR Royalties Inc. und Gold Royalty Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 13.05.2026, 19:05 Uhr Zürich/Berlin

Die Amtszeit von Jerome Powell ist bald Vergangenheit. Der Nachfolger gilt als zinssenkungsfreundlich, damit steigen die Aussichten für höhere Edelmetallpreise. Denn niedrigere Zinsen sind gut für den Goldpreis und damit auch für den Silberpreis. Gerade Silber mit seiner Doppelfunktion, als Industriemetall und als Werterhaltungsmittel, könnte profitieren. Im Gegensatz zu Papiergeld sind die beiden Edelmetalle endlich und nicht beliebig vermehrbar.

Gold als Stabilitätsfaktor wird von vielen Zentralbanken gerne gehalten. Im April hat Chinas Zentralbank seine Goldreserven um 8,1 Tonnen vermehrt, übrigens den 18. Monat in Folge. Die größten Goldkäufer im ersten Quartal 2026 waren Polen und Usbekistan. Die chinesische Notenbank plant Beschränkungen für Goldimporte zu lockern, zum Beispiel indem mehr inländische Häfen zur Abfertigung von Goldbarren zugelassen werden. Hintergrund ist der Wunsch die Yuan-Aufwertung zu stoppen. Auch ist es dann einfacher die steigende Goldnachfrage Chinas zu bedienen. Und es zeigt Chinas Einsatz von Gold, um seine Währung zu stabilisieren.

Laut dem World Gold Council stieg Chinas Nachfrage nach Goldbarren und -münzen im ersten Quartal um 67 Prozent im Vorjahresvergleich. Damit gingen aus globaler Sicht 45 Prozent aller Goldbarren und -münzen nach China. Der Goldpreis ist meist dann stark, wenn Ängste steigen, etwa vor Inflation oder ausufernden geopolitischen Querelen. Andererseits wirken steigende Ölpreise oft ungünstig auf den Preis des Edelmetalls ein, denn die Aussicht auf baldige Zinssenkungen wird dann kleiner. Inwieweit der neue Fed-Chef Gold- und Silberpreise antreiben kann, wird sich bald zeigen.

Gold Royalty (- https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/gold-royalty-corp/ -) konzentriert sich auf Gold, Silber und Kupfer und auf Goldliegenschaften in Nord- und Südamerika. Im vierten Quartal 2025 sowie im Gesamtjahr 2025 wurden Rekordumsätze erzielt. Das erste Quartal 2026 brachte dem Unternehmen wieder einmal Rekordeinnahmen ein.

OR Royalties (- https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/or-royalties-inc/ -) ist fokussiert auf Gold, Silber und Kupfer mit Beteiligungen und Lizenzgebühren in Kanada, Australien und in den USA. Erst kürzlich kamen wieder neue Royalties hinzu. Das Unternehmen zahlt Dividenden. Das Jahr 2025 sorgte für einen Rekordwert bei den Einnahmen. Auch das erste Quartal 2026 endete mit einem Rekordumsatz aus Streams und Royalties. Neuester Deal ist ein Edelmetallstream aus den Projekten von Canadian Copper in New Brunswick.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von OR Royalties (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/or-royalties-inc/ -) und Gold Royalty (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gold-royalty-corp/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Edelmetallreport unter folgendem Link:

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-04/.

Quellen: OR Royalties, Gold Royalty,

https://www.private-banking-magazin.de/edelmetall-gold-silber-jerome-powell-kevin-warsh/;

https://www.goldseiten.de/artikel/article2pdf.php?storyid=656794;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-04/;

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