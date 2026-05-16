Goldinvestoren

Auch wenn Gold und Luxus miteinander verbunden sind, so sprechen für Gold die Fundamentaldaten

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Fortuna Mining Corp. und Gold X2 Mining Inc., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 15.05.2026, 16:30 Uhr Zürich/Berlin

Rund die Hälfte der Goldnachfrage geht jährlich in den Schmuckbereich, so das World Gold Council. 47 Milliarden US-Dollar wurden nur im ersten Quartal 2026 für Goldschmuck ausgegeben. Für ein erstes Quartal war das ein Rekordwert. Trotz weniger Stückzahlen waren es die hohen Goldpreise, die für den Rekord sorgten. Die Hälfte der globalen Schmucknachfrage geht dabei auf das Konto von Indien und China. Im US-amerikanischen Luxusmarkt gibt es Handtaschen oder Bekleidung beispielsweise, aber Schmuck stellte Ende 2025 die umsatzstärkste Kategorie dar. Tiffany etwa erreichte weltweit Rekordumsätze.

Interessant ist auch die Tatsache, dass vermögende Anleger (Private Markets) in ihren Portfolios den Goldanteil von fünf auf elf Prozent angehoben haben, so ein HSBC-Bericht. Und 41 Prozent von diesen planen in den nächsten zwölf Monaten Gold zu erwerben. Laut der US-Börsenaufsichtsbehörde besitzen akkreditierte Anleger, die über mehr als Million US-Dollar Nettovermögen verfügen, doppelt so viele Goldanlagen als nicht-akkreditierte Anleger.

Goldminenbetreiber kümmern sich um die Rohstofflieferkette, ohne sie gibt es keine Goldproduktion. Das globale Vermögen wächst. Die Reichen werden immer reicher und dies sogar immer schneller. Nie waren weltweit Privatleute reicher als heute. Für die nächsten fünf Jahre wird ein weiteres Wachstum des durchschnittlichen Vermögens pro Erwachsenen erwartet. Vermögen sollte möglichst clever angelegt werden. Und dass das deutsche Bruttogeldvermögen wächst, das liegt vor allem an den Wertzuwächsen bei den Wertpapieren. Warum also nicht auch auf Goldminenaktien setzen, um das Portfolio zu diversifizieren.

Gold X2 Mining (- https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/gold-x2-mining-inc/ -) verfügt über das fortgeschrittene Moss Goldprojekt (Gold, Silber, Kupfer) in Ontario. Zu 100 Prozent im Alleineigentum, ist das Projekt mit bester Infrastruktur ausgestattet und punktet gerade wieder mit sehr guten Bohrergebnissen. Zudem hat Gold X2 Mining Kesselrun Resources übernommen, damit das Huronian Gold Projekt und so das Landpaket vom Moss-Projekt erweitert.

Fortuna Mining (- https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fortuna-mining-inc/ -) ist ein erfolgreicher Gold- und Silberproduzent mit Minen in Westafrika und Lateinamerika. Im ersten Quartal 2026 wurden 20 Millionen US-Dollar durch Aktienrückkäufe an die Aktionäre zurückgezahlt. Und es sorgte für neue Quartalsrekordergebnisse bei Gewinn und Cashflow. Das Unternehmen treibt das Goldprojekt Diamba Sud im Senegal voran. Durch eine Vereinbarung mit Qstone kann Fortuna Mining eine Beteiligung am Goldprojekt Quartzstone in Guyana erwerben.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Gold X2 Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gold-x2-mining-inc/ -) und Fortuna Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fortuna-mining-corp/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Edelmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-04/.

Quellen: GoldX2 Mining, Fortuna Mining,

https://www.usfunds.com/resource/why-our-luxury-fund-holds-banks-and-gold-miners/;

https://internationalservices.hsbc.com/quality-of-life/affluent-investor-snapshot/;

https://www.zeit.de/wirtschaft/2025-09/vermoegen-weltweit-haushalte-golbal-wealth-report;

https://www.ubs.com/global/de/media/display-page-ndp/de-20250618-gwr-2025.html;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-04/.

Gemäß § 85 WpHG i. V. m. Art. 20 MAR/VO (EU) 2016/958 weisen wir darauf hin, dass Autoren/Mitarbeitende/verbundene Unternehmen der Swiss Resource Capital AG (SRC) Positionen (Long/Short) in besprochenen Emittenten halten können. Entgelt/Beziehung: IR-Verträge/Advertorial: Eigene Positionen (Autor): keine; SRC Netto-Position: unter 0,5 %; Beteiligung des Emittenten >= 5 % an SRC: nein. Update-Policy: keine Pflicht zur Aktualisierung. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

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