Gold Royalty: Rekordzahlen zeigen die Kraft des Cashflow-Modells!

Gold, Silber, Kupfer und ein Portfolio mit wachsendem Cashflow: Nach dem Q1-Rekordquartal geht es mit steigenden GEOs, hoher Finanzflexibilität und mehreren Projektachsenweiter vorwärts.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Gold Royalty Corp.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Gold Royalty Corp. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 15. Mai 2026, 10:35 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Gold bleibt einer der spannendsten Rohstoffe dieser Marktphase. Hohe Staatsverschuldung, geopolitische Unsicherheit, Währungsfragen und veränderte Zinserwartungen haben den Blick vieler Investoren wieder auf reale Werte gelenkt. Doch gerade in solchen Phasen stellt sich nicht nur die Frage, ob Gold stark bleibt. Mindestens genauso wichtig ist: Welches Geschäftsmodell kann von einem robusten Edelmetallumfeld profitieren, ohne selbst eine Mine bauen, finanzieren und betreiben zu müssen?

Genau hier kommt Gold Royalty Corp. (WKN: A2QPLC) ins Spiel. Das Unternehmen ist kein klassischer Minenbetreiber, sondern eine Gold-fokussierte Royalty- und Streaming-Gesellschaft. Vereinfacht gesagt: Gold Royalty hält Rechte an künftigen Umsätzen, Metalllieferungen oder projektbezogenen Zahlungen aus Minen und Projekten, die von anderen Unternehmen betrieben werden. Dadurch entsteht ein anderes Chancen-Risiko-Profil als bei einem einzelnen Minenbetreiber: weniger direkte operative Verantwortung…

Lesen Sie hier gerne mehr.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen und Arbeitsgrundlage

o Gold Royalty Corp., Pressemitteilung vom 6. Mai 2026: „Gold Royalty Reports Record Revenue and Cash Flow in the First Quarter 2026“; Q1-2026-Zahlen, Portfolio-Updates, Guidance, Management-Ernennungen und Risikohinweise.

o Gold Royalty Corp., Pressemitteilung vom 18. März 2026: Jahresergebnisse 2025, Ausblick 2026 und Sensitivität der GEO-Guidance gegenüber Gold- und Kupferpreisannahmen.

o World Gold Council: „Gold ETF Flows: April 2026“; globale ETF-Bestände, Zuflüsse und verwaltetes Vermögen.

o Grafiken/Bilder: Goldsilver.com; World Gold Council/Bloomberg/Company Filings/ICE Benchmark Administration; Gold Royalty Corp.; soweit verwendet aus dem Ausgangsdokument übernommen. Rechte zur Portalveröffentlichung sind vor Veröffentlichung final zu prüfen.

o Methodik/Annahmen: Qualitative redaktionelle Einordnung auf Basis veröffentlichter Unternehmensmeldungen und externer Marktquellen. Keine eigene technische Prüfung, keine eigene Modellrechnung, kein Kursziel, keine Finanzanalyse. Keine Aktualisierungspflicht.

Offenlegung, Methodik, Risikohinweise und Haftungsausschluss

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Ersteller, Autor und Vergütung. Ersteller dieser Veröffentlichung ist JS Research GmbH, Olsberg. Autor ist Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH. Die Veröffentlichung erfolgt im entgeltlichen Zusammenhang mit Gold Royalty Corp. Nach vorliegenden Angaben unterhält SRC swiss resource capital AG eine entgeltliche IR-/Marketingbeziehung mit Gold Royalty Corp.; JS Research GmbH erhält von SRC eine Vergütung für Erstellung und/oder Verbreitung dieser Veröffentlichung. SRC swiss resource capital AG ist eine schweizerische Gesellschaft. Eine etwaige Anzeige nach § 86 WpHG bezieht sich, soweit einschlägig, auf die Tätigkeit der JS Research GmbH und nicht auf SRC swiss resource capital AG.

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Technische und zukunftsgerichtete Aussagen. Angaben zu Royalty-Interessen, Streams, Ressourcen, technischen Studien, PEA-Kennzahlen, Explorationszielen, Projektentwicklung, Rohstoffpreisen, Genehmigungen, Finanzierung, Bau, Produktion oder Wirtschaftlichkeit sind mit erheblichen Unsicherheiten verbunden. Eine PEA ist vorläufig. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und weisen nicht denselben Grad an wirtschaftlicher Sicherheit auf. Es besteht keine Gewissheit, dass Ressourcen in Reserven umgewandelt werden, dass Explorationsziele zu Lagerstätten führen, dass Studienergebnisse realisiert werden oder dass ein Projekt wirtschaftlich gebaut und betrieben werden kann.

Spezifischer Hinweis zum Royalty-/Streaming-Modell. Gold Royalty betreibt die zugrunde liegenden Minen und Projekte grundsätzlich nicht selbst. Angaben zu zugrunde liegenden Projekten beruhen regelmäßig auf öffentlichen Informationen der jeweiligen Eigentümer, Betreiber oder Emittenten. Gold Royalty und der Ersteller dieser Veröffentlichung haben nur begrenzten oder keinen Zugang zu den zugrunde liegenden Projekten und können Betreiberangaben nur eingeschränkt verifizieren. Es besteht keine Gewähr, dass Betreiber ihre Pläne, Produktionsziele, Entwicklungszeitpläne oder wirtschaftlichen Annahmen erreichen.

Risikohinweis Rohstoff- und Explorationswerte. Investments in Rohstoff-, Explorations-, Entwicklungs- und Royalty-/Streamingunternehmen sind spekulativ. Zu den Risiken zählen unter anderem Totalverlustrisiko, starke Kursschwankungen, geringe Liquidität, Währungsrisiken, Rohstoffpreisrisiken, Finanzierungsrisiken, Verwässerung, Explorationsrisiken, Genehmigungs- und Umweltauflagen, technische Risiken, Bau- und Kostenüberschreitungen, politische und rechtliche Risiken, Naturereignisse, operative Risiken der Projektbetreiber sowie Abhängigkeiten von Schlüsselpersonen und externen Dienstleistern. Historische Wertentwicklungen, Studienergebnisse oder Rohstoffpreisszenarien sind keine Garantie für künftige Entwicklungen.

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