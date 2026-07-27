Gold vor dem Comeback? Warum diese Bohrergebnisse und PEA jetzt entscheidend werden!

576.000 Unzen Gold, historische Infrastruktur und starke Bohrresultate: San Antonio rückt ins Rampenlicht. Die kommende PEA könnte zum entscheidenden Wendepunkt werden.

– Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Axo Metals Corp! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Axo Metals Corp. · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 27.07.2026, 7:00 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

nach der außergewöhnlichen Rallye zu Jahresbeginn hat Gold deutlich korrigiert. Gewinnmitnahmen, ein festerer US-Dollar und höhere Zinserwartungen belasteten das Edelmetall. Ende Juni lag Gold zeitweise rund 25 % unter dem Januarhoch. Die weiterhin hohe Schwankungsbreite eröffnet Chancen, ist aber kein Beleg für eine automatische Fortsetzung des vorherigen Aufwärtstrends.

In diesem Umfeld rücken Unternehmen mit finanzierten Arbeitsprogrammen und klaren nächsten Schritten in den Blick. Axo Metals Corp. (WKN: A42784) hat sein Profil mit der Übernahme des San-Antonio-Projekts deutlich erweitert und verbindet La Huerta mit einem Goldprojekt, für das eine erste Wirtschaftlichkeitsbewertung vorbereitet wird.

Mit dem Anfang 2026 vollzogenen Erwerb von San Antonio in Sonora verfolgt Axo Metals eine zweigleisige Rohstoffstrategie. Das laufende…

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Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz

Ihr Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Einordnung: Bezahlte Marketingmitteilung; Tatsachen und Wertungen sind im Text getrennt.

Die Swiss Resource Capital AG auf einen Blick:

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Quellen: Axo Metals – Bohrergebnisse vom 26.05.2026; Finanzierung vom 19.02.2026; MD&A zum 31.03.2026; San-Antonio-Projektseite; World Gold Council, Mid-Year Outlook 2026.

Technische Grundlage: Die Ressourcenschätzung vom 22.06.2022 wurde laut Axo-MD&A von den unabhängigen Qualified Persons Rodrigo Calles und William Lewis geprüft. Die Bohrmeldung vom 26.05.2026 genehmigte Charles Spath, P.Geo., als nicht unabhängige Qualified Person. Die Proben analysierte laut Unternehmen ALS Chemex unter Anwendung eines QA/QC-Programms.

Wesentliche Chancen: Ressourcenumwandlung oder -erweiterung, historische Infrastruktur und die PEA. Wesentliche Risiken: keine Mineralreserven oder nachgewiesene Wirtschaftlichkeit, Exploration, Metallurgie, Genehmigungen, Finanzierung, Verwässerung, Projektverzögerungen, Goldpreis, Währung und Stream.

Hinweise zu Inhalt, Methodik und Interessenkonflikten

Art des Inhalts: Bezahlte Marketingmitteilung und werblicher Promotiontext; keine Finanzanalyse und keine individuelle Anlageberatung. Der Beitrag enthält kein Kursziel und keine formale Buy-/Sell-/Hold-Einstufung.

Methodik: Grundlage sind die genannten Unternehmensmeldungen, Finanzberichte, technischen Angaben und Marktdaten. Eigene Bewertungsmodelle oder Wirtschaftlichkeitsberechnungen wurden nicht verwendet. Tatsachen, Unternehmensangaben und redaktionelle Wertungen sind getrennt. Keine regelmäßige Aktualisierung geplant; gesetzliche Pflichten bleiben unberührt.

Vergütung: Die Swiss Resource Capital AG unterhält mit Axo Metals Corp. eine entgeltliche IR-Zusammenarbeit und erhält für diesen Beitrag eine Vergütung. Daraus entsteht ein wesentlicher Interessenkonflikt.

Positionen: SRC und Autor halten nach eigener Angabe weder Long- noch Short-Positionen in Axo Metals und keine Netto-Position von mindestens 0,5 %. In den vergangenen zwölf Monaten bestanden keine Market-Making-, Lead-Manager- oder Investment-Banking-Rollen. Axo Metals hält keine Beteiligung von mindestens 5 % an SRC.

Bedeutung: Der Beitrag bewertet die Projektentwicklung grundsätzlich positiv und stellt ihr technische, wirtschaftliche und finanzielle Risiken gegenüber. Eine Aussage zur Eignung der Aktie für einzelne Anleger wird nicht getroffen.

Risikohinweise und Haftungsausschluss

Axo Metals ist ein Explorations- und Entwicklungsunternehmen ohne nachgewiesene wirtschaftliche Produktion aus den beschriebenen Ressourcen. Anlagen in gering kapitalisierte Rohstoffunternehmen sind hochspekulativ und können zum Totalverlust führen. Risiken sind insbesondere geringe Liquidität, Verwässerung, Rohstoffpreis und Währung, Geologie und Metallurgie, Genehmigungen, Umwelt, Bau- und Betriebskosten, politische Änderungen und Verzögerungen. Historische Infrastruktur garantiert weder Neustart noch Produktion.

Zwischen Leser, Autor und Herausgeberin entsteht kein Beratungsvertrag. Der Beitrag ist weder Angebot noch Aufforderung zum Wertpapierhandel. Vor einer Anlageentscheidung sollten die Originalunterlagen geprüft und erforderlichenfalls unabhängige Beratung eingeholt werden.

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