Photovoltaik plus Batteriespeicher: Warum Frank Finanzplanung auf das Kombimodell setzt

Reiner Standalone-Speicher oder Speicher als Ergänzung zur Photovoltaikanlage? Frank
Finanzplanung erläutert, warum sie das Kombimodell aus Photovoltaik und Batteriespeicher
bevorzugt.
Pronsfeld. Batteriespeicher gelten als Schlüsseltechnologie der Energiewende. Für Investoren
stellt sich jedoch die Frage, in welcher Form ein Speicher sinnvoll ist. Die Frank Finanzplanung
GmbH & Co. KG aus Pronsfeld unterscheidet dabei klar zwischen zwei Ansätzen: dem reinen
Speicherinvestment und dem Speicher als Ergänzung zu einem
Photovoltaik-Direktinvestment.
Reine Standalone-Speicher, also Batteriespeicher ohne angeschlossene Erzeugung, sind aus
Sicht des Unternehmens technisch und für die Grundlastfähigkeit wichtig. Als reines
Investment bewertet es solche Projekte nach eigenen Angaben derzeit allerdings aus
mehreren Gründen zurückhaltend. Im Vordergrund steht für Frank Finanzplanung daher die
Kombination aus Photovoltaikanlage und Batteriespeicher.
Der wirtschaftliche Hintergrund: Negative Börsenpreise und Abregelungen lassen den Ertrag
aus reiner Einspeisung schwanken. Ein Speicher, der direkt an eine Photovoltaikanlage
gekoppelt ist, kann den erzeugten Strom zwischenspeichern und zu wirtschaftlich besseren
Zeitpunkten vermarkten. Aus der Erzeugung wird so ein besser steuerbares Profil. Die
Vermarktung erfolgt dabei über das Bilanzkreismanagement und nicht allein über klassische
Modelle wie die feste Einspeisevergütung.
Die Frank Finanzplanung GmbH & Co. KG begleitet Investoren bei der Auswahl geeigneter
Projekte, der Finanzierung und der Umsetzung. Nach Angaben des Unternehmens wurde
hierfür ein eigener Fünf-Punkte-Prüfprozess entwickelt, anhand dessen sich die
wirtschaftliche Tragfähigkeit von Photovoltaik-Direktinvestments systematisch bewerten lässt.
Ziel ist es, Investoren eine nachvollziehbare Grundlage für die Beurteilung von Chancen und
Risiken zu bieten.
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Die Frank Finanzplanung GmbH & Co. KG mit Sitz in Pronsfeld (Eifel) ist ein familiengeführtes
Unternehmen in zweiter Generation mit über 30 Jahren Erfahrung. Seit 1986 hilft das
Unternehmen Gut- und Spitzenverdienern dabei, ihre Steuerlast zu reduzieren und mit
Immobilien- und Photovoltaik-Direktinvestments nachhaltige, planbare Einnahmen zu
generieren. Nach eigenen Angaben hat das Unternehmen ein Investitionsvolumen von über
120 Millionen Euro vermittelt und betreut mehr als 1.200 Kunden bundesweit.
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