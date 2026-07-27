Photovoltaik plus Batteriespeicher: Warum Frank Finanzplanung auf das Kombimodell setzt

Reiner Standalone-Speicher oder Speicher als Ergänzung zur Photovoltaikanlage? Frank

Finanzplanung erläutert, warum sie das Kombimodell aus Photovoltaik und Batteriespeicher

bevorzugt.

Pronsfeld. Batteriespeicher gelten als Schlüsseltechnologie der Energiewende. Für Investoren

stellt sich jedoch die Frage, in welcher Form ein Speicher sinnvoll ist. Die Frank Finanzplanung

GmbH & Co. KG aus Pronsfeld unterscheidet dabei klar zwischen zwei Ansätzen: dem reinen

Speicherinvestment und dem Speicher als Ergänzung zu einem

Photovoltaik-Direktinvestment.

Reine Standalone-Speicher, also Batteriespeicher ohne angeschlossene Erzeugung, sind aus

Sicht des Unternehmens technisch und für die Grundlastfähigkeit wichtig. Als reines

Investment bewertet es solche Projekte nach eigenen Angaben derzeit allerdings aus

mehreren Gründen zurückhaltend. Im Vordergrund steht für Frank Finanzplanung daher die

Kombination aus Photovoltaikanlage und Batteriespeicher.

Der wirtschaftliche Hintergrund: Negative Börsenpreise und Abregelungen lassen den Ertrag

aus reiner Einspeisung schwanken. Ein Speicher, der direkt an eine Photovoltaikanlage

gekoppelt ist, kann den erzeugten Strom zwischenspeichern und zu wirtschaftlich besseren

Zeitpunkten vermarkten. Aus der Erzeugung wird so ein besser steuerbares Profil. Die

Vermarktung erfolgt dabei über das Bilanzkreismanagement und nicht allein über klassische

Modelle wie die feste Einspeisevergütung.

Die Frank Finanzplanung GmbH & Co. KG begleitet Investoren bei der Auswahl geeigneter

Projekte, der Finanzierung und der Umsetzung. Nach Angaben des Unternehmens wurde

hierfür ein eigener Fünf-Punkte-Prüfprozess entwickelt, anhand dessen sich die

wirtschaftliche Tragfähigkeit von Photovoltaik-Direktinvestments systematisch bewerten lässt.

Ziel ist es, Investoren eine nachvollziehbare Grundlage für die Beurteilung von Chancen und

Risiken zu bieten.

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Die Frank Finanzplanung GmbH & Co. KG mit Sitz in Pronsfeld (Eifel) ist ein familiengeführtes

Unternehmen in zweiter Generation mit über 30 Jahren Erfahrung. Seit 1986 hilft das

Unternehmen Gut- und Spitzenverdienern dabei, ihre Steuerlast zu reduzieren und mit

Immobilien- und Photovoltaik-Direktinvestments nachhaltige, planbare Einnahmen zu

generieren. Nach eigenen Angaben hat das Unternehmen ein Investitionsvolumen von über

120 Millionen Euro vermittelt und betreut mehr als 1.200 Kunden bundesweit.

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