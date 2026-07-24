Silberpreis – langfristig positiv

Auch wenn der Silberpreis derzeit schwächelt, lang- und mittelfristig sind die Einschätzungen vieler positiv.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Vizsla Silver Corp. und Endeavour Silver Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 24.07.2026, 17:20 Uhr Zürich/Berlin ·

Aufsehen erregte aktuell die Aussage der Großbank UBS, die empfohlene Einstiegszone für das Edelmetall liege jetzt bei 48 bis 50 US-Dollar je Unze. Aber auch wenn die UBS den empfohlenen Kaufpreis gesenkt hat, mittelfristig bleibt sie bei ihrem positiven Ausblick. Als Gründe für die Senkung nennt die Bank die schwache Investorennachfrage der letzten Wochen, ein stärkerer US-Dollar und der restriktive Kurs der US-Notenbank Fed. Mit einer Zinssenkung durch die Fed sei frühestens im Dezember 2026 zu rechnen, vielleicht auch erst im ersten Quartal 2027.

Die Silberpreisschwäche sollte also vorübergehen. Schließlich steuert Silber 2026 auf das sechste Jahr im Defizit zu. Beim jetzigen Silberpreis sehen Charttechniker eine mögliche weitere Abwärtsbewegung. Damit wieder Preise von rund 70 US-Dollar je Feinunze zu sehen sind, müssten die 61,42 US-Dollar zurückerobert werden und ein Ausbruch über den mittelfristigen Abwärtstrend stattfinden. Dass die Silbernachfrage durch die bekannten Treiber wie Elektromobilität, Photovoltaik-Bereich und KI-Rechenzentren steigen wird, darüber besteht Einigkeit.

Beim Silberangebot dagegen tut sich nicht viel. Rund 70 Prozent der globalen Silberförderung entstehen nur als Nebenprodukt beim Abbau anderer Metalle. Und die Nachfrage nach diesen Metallen wie beispielsweise Kupfer ist verantwortlich für die Produktionsmenge beim Silber. Auch wenn es ungefähr 5.000 Jahre her ist, dass die Geschichte des Silberbergbaus ihren Anfang nahm, heute ist Silber ein Edelmetall, das in modernen Technologien zunehmend gebraucht wird und auch für Anleger an Attraktivität gewonnen hat.

Endeavour Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/endeavour-silver-corp/ – besitzt drei produzierende Minen. Die Projekte des Unternehmens befinden sich in Mexiko und Peru. Daneben existieren weitere geplante Explorationsprojekte. Im zweiten Quartal 2026 produzierte das Unternehmen 1.943.955 Unzen Silber sowie 10.474 Unzen Gold. Im bisherigen Jahresverlauf konnten 6,8 Millionen Unzen Silberäquivalent produziert werden. Dazu kommen noch die Basismetalle Blei, Zink und Kupfer.

Vizsla Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/vizsla-silver-corp/ – besitzt in Mexiko das früher produzierende Gold-Silber-Projekt Panuco. Es ist eine sehr große unerschlossene hochgradige Primärsilberressource. Der Produktionsbeginn soll im zweiten Halbjahr 2027 liegen. Jährlich sollen 17,4 Millionen Unzen Silberäquivalent produziert werden können, über eine anfängliche Lebensdauer der Mine von 9,4 Jahren. Die Machbarkeitsstudie ist sehr positiv ausgefallen. Das Unternehmen treibt die Minenerschließung voran und setzt gleichzeitig die Exploration im Gesamtgebiet fort.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Vizsla Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/vizsla-silver-corp/ -) und Endeavour Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/endeavour-silver-corp/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Edelmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2026-03/.

Quellen: Vizsla Silver, Endeavour Silver,

https://www.kapitalmarktexperten.de/silber-preis-ubs-senkt-kaufzone-auf-50-dollar/;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2026-03/.

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