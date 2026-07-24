MAX Power erweitert sein Portfolio um die Genehmigungen für das Aurora-Projekt in der Nachbarschaft von Lawson und vergrößert seine Landfläche in Saskatchewan um mehr als 50% auf 2 Millionen Acre

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Der Erwerb weiterer Genehmigungen für eine Fläche von 660.263 Acres bzw. 2.672 km², darunter das Aurora-Projekt, das an Lawson angrenzt und sich in südöstlicher Richtung bis nach Moose Jaw erstreckt, stärkt die Strategie von Natural Hydrogen für kommerzielles Wachstum entlang des Genesis-Trends innerhalb eines bedeutenden Industriekorridors und eines aufstrebenden KI-Clusters.

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Regina, SK – 24. Juli 2026 – Max Power Mining Corp. (Max Power oder das Unternehmen) (CSE: MAXX – WKN: A3DJYU – OTCQX: MAXXF) freut sich bekannt zu geben, dass im Rahmen der fortlaufenden Bohrungen zur kommerziellen Validierung am ersten bestätigten natürlichen Wasserstoffsystem Kanadas am Lawson-Fund (Lawson Complex #1) das Unternehmen wichtige Genehmigungen für eine Fläche von 155.125 Acres (628 km²) erworben hat, die an das 1.224 km² große Lawson-Projekt angrenzt und sich in südöstlicher Richtung zur Stadt Moose Jaw erstreckt. Dies ist Teil einer wesentlichen Erweiterung der genehmigten Landbestände des Unternehmens im südzentralen Saskatchewan. Moose Jaw liegt am westlichen Rand eines bedeutenden Korridors, der sich durch Schwerindustrie und eines der größten Rechenzentrumsvorhaben Kanadas auszeichnet. MAX Power und die Stadt Moose Jaw haben kürzlich eine Absichtserklärung unterzeichnet, um gemeinsame Möglichkeiten im Zusammenhang mit der weltweit ersten neuen Primärenergiequelle seit Jahrzehnten zu erkunden.

Dieses hochstrategische neue, genehmigte Landpaket neben Lawson umfasst das neu benannte Aurora-Projekt, ein durch das Grundgebirge kontrolliertes strukturelles Spielfeld, das – wie Lawson – möglicherweise von einem großen alkalischen Magmakomplex beherbergt wird, der an der Kontaktzone zwischen jüngerem paläoproterozoischem exotischem Terran und dem älteren archäischen Sask-Kraton liegt. Da das geologische Modell für das Aurora-Projekt – wie auch bei Lawson – auf den richtigen Muttergesteinen, Migrationswegen, Lagerstätten, strukturellen Fallen und Abdichtungen basiert, wird davon ausgegangen, dass die 628 km² großen Konzessionsgebiete bei Aurora ein Gebiet abdecken, das ein Lawson-ähnliches, hochwirksames und kurzfristiges Potenzial für mehrere Entdeckungen von natürlichem Wasserstoff und Wege zur Kommerzialisierung birgt.

Insgesamt hat MAX Power auf der Grundlage umfangreicher interner Analysen umfassender firmeneigener geologischer und geophysikalischer Datensätze 660.263 Acres (2.672 km²) an von der Provinzregierung erteilten Konzessionsgebieten entlang des Genesis-Trends und an anderen Standorten im südzentralen Saskatchewan hinzugewonnen, da das Unternehmen die weltweit erste groß angelegte kommerzielle Erschließung von natürlichem Wasserstoff als neue Primärenergiequelle in unmittelbarer Nähe eines bedeutenden Industriekorridors anstrebt.

Highlights

· Durch den Zusammenschluss von Lawson und Aurora verfügt MAX Power nun über Genehmigungen für ein zusammenhängendes, 90 km langes Gebiet mit nordwest-südöstlicher Ausdehnung (1.852 km²). Aurora liegt günstig an einem wichtigen Autobahn- und Schienenverkehrskorridor in unmittelbarer Nähe zur Schwerindustrie und zur im Aufbau befindlichen KI-Infrastruktur;

· Zwei weitere neue genehmigte Projekte wurden innerhalb des 475 km langen Genesis Trend hinzugefügt – Ogema (100.530 Acres oder 407 km²) und Kyle (24.812 Acres oder 100 km²); Fox Valley (44.798 Acres oder 181 km²) ist ein neues genehmigtes Zielgebiet, das das Grasslands-Projekt erweitert;

· Für mehrere bestehende Projekte, darunter Lawson, Radville und Tribune – umfassen die genehmigten Landbesitze von MAX Power in Saskatchewan nun insgesamt ~2 Millionen Acres, gegenüber zuvor ~1,3 Millionen Acres, verteilt auf 12 Projekte, darunter Grasslands im Südwesten, wo eine 325 km lange Erweiterung von Lawson auf einem anderen Trend mehrere vielversprechende Zonen mit natürlichem Wasserstoff und Helium ergeben hat (siehe Pressemitteilung vom 30. Juni 2026);

· Weitere Einzelheiten zu diesen neu erworbenen, genehmigten Landpaketen werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben, sobald die äußerst vielversprechenden Daten sowohl von MAX Power als auch vom unabhängigen Beratungsunternehmen GLJ Ltd. abschließend geprüft wurden.

Ran Narayanasamy, CEO von MAX Power, kommentierte: Die Ausweitung unserer Genehmigungsfläche auf dieses Ausmaß verschafft uns große Flexibilität, einschließlich neuer potenzieller Verwertungsmöglichkeiten und der Vorantreibung unserer kurzfristigen Kommerzialisierungsstrategie, da unser Vertrauen in Lawson und das geologische Modell von Tag zu Tag wächst. Wir verfolgen einen Months to Molecules-Ansatz, der zu einer weiteren Ausweitung der Genehmigungsgebiete führen wird, da sich die Erfolge vor Ort beschleunigen.

Steve Halabura, Chefgeowissenschaftler bei MAX Power, erklärte: Diese Genehmigungsgebiete im Besitz von MAX Power erweitern die Perspektive und die Chancen für natürlichen Wasserstoff in Saskatchewan und Nordamerika erheblich. Die Skalierbarkeit ist außergewöhnlich, was sich darin widerspiegelt, dass Aurora keine Erweiterung von Lawson ist, sondern ein völlig eigenständiger und sehr großer Strukturkomplex mit dem Potenzial – ähnlich wie das Lawson-Projekt -, eine Reihe von Systemen und Lagerstätten für natürlichen Wasserstoff zu beherbergen, die zudem eine wertsteigernde Heliumkomponente enthalten. Auch andere neue Lizenzen an anderen Standorten bieten spannende Chancen – alle Gebiete weisen ein starkes Entdeckungspotenzial mit buchstäblich Dutzenden von frühen und weiter fortgeschrittenen Zielen auf. Unser systematischer, wissenschaftlich fundierter Explorationsansatz zahlt sich in vielerlei Hinsicht aus, und unsere KI-gestützte MAXX-LEMI-Plattform eignet sich besonders gut für diese Art der Skalierung in Bezug auf Genehmigungen, Bohrungen, neue Entdeckungen und umfangreiche Datensätze.

Abbildung 1: Aurora-Projekt, angrenzend an Lawson

Genesis-Trend

Lawson-Komplex Nr. 1 stellt Kanadas erstes unterirdisches System für natürlichen Wasserstoff dar, ein 28 km² großes Schwerpunktgebiet innerhalb eines größeren genehmigten Landpakets mit einer Fläche von 1.224 km² (im Folgenden als Lawson-Projekt bezeichnet). Bemerkenswert ist, dass innerhalb des riesigen, noch kaum erkundeten Lawson-Projekts, das auf der untenstehenden Karte hervorgehoben ist, mehrere Lawson-Komplexe möglich sind (ein Komplex bezeichnet in diesem Zusammenhang ein spezifisches Gebiet mit nachgewiesenen Vorkommen).

Das genehmigte Aurora-Projekt (628 km²) grenzt an die südöstliche Ecke des Lawson-Projekts, erstreckt sich in südöstlicher Richtung bis nach Moose Jaw und stellt möglicherweise eine weitere Gruppe von Komplexen mit vielen ähnlichen Merkmalen wie Lawson dar. Innerhalb des Aurora-Projekts sind mehrere natürliche Wasserstoffsysteme möglich, ähnlich wie bei Lawson.

Genesis im Überblick: Der Vorteil der Salzbarriere und die Nähe zum Absatzmarkt

www.youtube.com/watch?v=3ytpHdve6S8

Abbildung 2: Trendkarte von Genesis

Warum dies für Investoren von Bedeutung ist

Die Erweiterung der genehmigten Fläche von MAX Power um mehr als 50 % auf 2 Millionen Acres stellt einen entscheidenden Schritt in der Natural Hydrogen-Strategie des Unternehmens dar und erweitert die Möglichkeiten von einem einzigen bestätigten System bei Lawson hin zu einer Plattform im Distriktmaßstab. Besonders hervorzuheben ist das neu genehmigte Aurora-Projekt: Als zweiter, eigenständiger großer Strukturkomplex, der an Lawson angrenzt und demselben geologischen Modell folgt, fungiert Aurora wie ein weiterer Motor in der Region und eröffnet das Potenzial für mehrere zusätzliche Natural Hydrogen-Systeme und Lagerstätten, die zudem eine wertsteigernde Heliumkomponente beinhalten.

Zusammen bilden Lawson und Aurora einen zusammenhängenden, 90 km langen Korridor, der entlang wichtiger Autobahn-, Schienen- und Industrieinfrastruktur verläuft und an die im Entstehen begriffene Entwicklung von KI-Rechenzentren zwischen Moose Jaw und Regina angrenzt, wodurch potenzielle zukünftige Lieferquellen in unmittelbarer Nähe zur potenziellen Nachfrage positioniert werden. Mit weiteren neuen Genehmigungen entlang des 475 km langen Genesis Trend und den fortlaufenden Bohrungen zur kommerziellen Validierung in Lawson erweitert MAX Power seine Reichweite, seine Optionen und seine potenziellen Verwertungswege erheblich.

Abbildung 3 – Kommerzielle Validierungsbohrungen in Lawson, Juli 2026

Neueste Videos

Worum geht es bei Natürlichem Wasserstoff:

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Genesis erklärt: Der Vorteil der Salzbarriere und die Nähe zum Markt

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Der Genesis Trend-Korridor:

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Lawson – Kanadas erster großer Schritt in Richtung natürlicher Wasserstoff

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MAX Power macht einen Sprung nach vorn in Lawson

www.youtube.com/watch?v=Yr4Ha06__Eg

Sehen Sie sich die Bohrung in Aktion an

www.youtube.com/watch?v=eguNGAfdIek

MAX Power Saskatchewan Dokumentation zu Natürlichem Wasserstoff

www.youtube.com/watch?v=TXGDtTUbJ2c

Geschichte wird geschrieben in Lawson – Video unmittelbar vor der Einrichtung der Bohranlage

www.youtube.com/watch?v=BNHazk9Sy4E

MAX Power Saskatchewan Natural Hydrogen Documentary Video

www.youtube.com/watch?v=TXGDtTUbJ2c

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Über MAX Power

MAX Power ist ein innovatives Mineral- und Energieexplorationsunternehmen, das sich auf den Übergang zur Dekarbonisierung konzentriert. Die Lawson Discovery des Unternehmens in der Nähe von Central Butte, Saskatchewan, stellt Kanadas erstes unterirdisches System für natürlichen Wasserstoff dar, das durch Tiefbohrungen bestätigt und dessen Daten von drei unabhängigen Labors validiert wurden. MAX Power hat in ganz Saskatchewan eine marktbeherrschende Landposition auf Distriktebene aufgebaut, mit etwa 2 Millionen Acres (~809.000 Hektar) an Genehmigungen, die erstklassige Explorationsgebiete abdecken, die vielversprechend für großvolumige Vorkommen von natürlichem Wasserstoff sind, und hat ein Folgebohrprogramm mit mehreren Bohrlöchern gestartet, um die Wirtschaftlichkeit des größeren Lawson-Komplexes zu validieren, der sich laut Interpretation über eine Fläche von 28 km² entlang des 475 km langen Genesis-Trends erstreckt. MAX Power hält zudem eine bedeutende Beteiligung an Homeland Critical Minerals, das nun das Willcox-Projekt in Arizona besitzt – eine Lithiumentdeckung, die Anfang 2024 von MAX Power bestätigt wurde. MAX Power bekennt sich zu verantwortungsvollen Explorations- und Erschließungspraktiken, bei denen Umweltschutz, eine sinnvolle Einbindung der lokalen Bevölkerung und eine starke Unternehmensführung im Vordergrund stehen.

Im Namen des Vorstands:

Ran Narayanasamy, CEO

MAX Power Mining Corp.

info@maxpowermining.com

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Chad Levesque

Ph: 1-306-981-4753

Email: chad@maxpowermining.com

Medienkontakt:

Sarah Mawji, Venture Strategies

Email: sarah@venturestrategies.com

Über diese Pressemitteilung:

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