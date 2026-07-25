Vertrauen in Gold ist groß

Banken, Finanzdienstleister und Notenbanken vertrauen ebenso wie viele Anleger auf das Edelmetall.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird im Namen von Equinox Gold Corp. verbreitet. · Die SRC Swiss Resource Capital AG unterhält mit Equinox Gold Corp. einen entgeltlichen Investor-Relations-Beratungsvertrag. · Ersteller: SRC Swiss Resource Capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 25.07.2026, 13:25 Uhr Zürich/Berlin ·

Der weltweit tätige Vermögensverwalter Fidelity International erwägt, Gold wieder stärker zu gewichten. Multi-Asset-Portfoliomanager Ian Samson verwies dabei auf die langfristig intakten Fundamentaldaten des Edelmetalls. Scotiabank bewertet Goldaktien gegenüber physischem Gold weiterhin als günstig. Bank of America stellte zugleich fest, dass sich der freie Cashflow mittlerer und großer Goldproduzenten seit 2020 etwa verzehnfacht habe, und erwartet eine Fortsetzung dieses Trends bis 2027. Rückenwind kam zuletzt auch von den US-Inflationsdaten: Im Juni sank der Verbraucherpreisindex saisonbereinigt um 0,4 %, während die Jahresrate auf 3,5 % und die Kernrate auf 2,6 % zurückgingen. Dadurch nahmen die Sorgen vor einer baldigen Zinserhöhung der US-Notenbank ab.

Beim Blick nach China zeigt sich die strategische Bedeutung von Gold besonders deutlich. Die chinesische Zentralbank erhöhte ihre offiziellen Goldbestände im Juni um 15 Tonnen – der größte monatliche Zukauf seit Oktober 2023 und der zwanzigste Anstieg in Folge. In diesen 20 Monaten meldete die People’s Bank of China insgesamt 82 Tonnen an Zukäufen; die offiziellen Bestände stiegen damit auf 2.346 Tonnen. Gleichzeitig blieb die Nachfrage nach Anlagegold in Form von Münzen und Barren solide. Preisrückgänge wurden sowohl im Handel als auch von Privatanlegern für Zukäufe genutzt.

Die chinesischen Gold-ETFs verzeichneten im ersten Halbjahr 2026 Nettozuflüsse von rund 40 Mrd. RMB beziehungsweise 29 Tonnen. Damit war es das zweitstärkste erste Halbjahr seit Beginn der Aufzeichnungen. Im Juni kam es allerdings zu Abflüssen von rund 15 Mrd. RMB und einem Rückgang der Bestände um 17 Tonnen, nachdem der Goldpreis gefallen war und die kräftig steigende Zahl neuer Aktienkonten Anlegerinteresse abzog. Im Schmucksegment bleibt die Nachfrage während der saisonal schwächeren Phase gedämpft; ein stabilisierender Goldpreis könnte jedoch Unterstützung bieten.

Equinox Gold – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/equinox-gold-corp/ – ist ein auf Nordamerika ausgerichteter Goldproduzent. Das operative Fundament bilden Greenstone und Valentine in Kanada, ergänzt durch Produktion in den Vereinigten Staaten und Nicaragua sowie eine Reihe von Entwicklungs- und Erweiterungsprojekten. Im ersten Quartal 2026 zahlte das Unternehmen rund 990 Mio. USD Schulden zurück und schüttete am 26. März seine erste Quartalsdividende von 0,015 USD je Aktie aus; eine weitere Dividende in gleicher Höhe folgte am 5. Juni. Zudem wurde ein Aktienrückkaufprogramm eingeleitet. Im zweiten Quartal produzierte Equinox Gold konsolidiert 176.836 Unzen Gold. Davon entfielen 97.273 Unzen auf Greenstone und Valentine, deren gemeinsame Produktion gegenüber dem ersten Quartal um 11 % zunahm. Im ersten Halbjahr belief sich die konsolidierte Produktion auf 374.464 Unzen. Nach Unternehmensangaben ist Equinox damit weiterhin auf Kurs, die Jahresprognose von 700.000 bis 800.000 Unzen zu erreichen.

Am 6. Juli meldete Equinox Gold zudem den Verkauf von 8,713 Mio. Aktien der Versamet Royalties Corporation für einen Bruttoerlös von 130 Mio. CAD. Dadurch sank der Anteil an Versamet auf unverwässerter Basis von rund 10,7 % auf 2,7 %. Die verbleibende Beteiligung wird nach Unternehmensangaben zu Anlagezwecken gehalten.

Am 13. Mai 2026 vereinbarten Equinox Gold und Orla Mining eine geplante Unternehmensverbindung. Die Aktionäre beider Nach der Zustimmung der Aktionäre am 22. Juli 2026 steht die Transaktion weiterhin unter dem Vorbehalt gerichtlicher, börsenrechtlicher und regulatorischer Genehmigungen sowie der üblichen Vollzugsbedingungen. Sofern diese Bedingungen erfüllt sind oder darauf verzichtet wird, wird der Abschluss der Transaktion für den 31. Juli 2026 erwartet. Bei erfolgreichem Abschluss würde das kombinierte Unternehmen auf Basis der Mittelwerte der jeweiligen Produktionsprognosen für 2026 pro forma eine erwartete Goldproduktion von rund 1,1 Mio. Unzen erreichen. Nach Unternehmensangaben eröffnet die gemeinsame Projektpipeline langfristig einen Pfad zu mehr als 1,9 Mio. Unzen Jahresproduktion. Voraussetzung dafür ist, dass die vorgesehenen Erweiterungs- und Entwicklungsprojekte umgesetzt werden und sich entsprechend den Annahmen der jeweiligen technischen Berichte entwickeln.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen: https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/equinox-gold-corp/

Weiterführende Informationen: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2026-03/

Quellen

Fidelity International – Unternehmensprofil und Vermögensangaben

U.S. Global Investors – Goldmarktkommentar

U.S. Bureau of Labor Statistics – Verbraucherpreise Juni 2026

World Gold Council – China Gold Market Update Juni 2026

Equinox Gold – Ergebnisse erstes Quartal 2026

Equinox Gold – Produktion zweites Quartal 2026

Equinox Gold – Verkauf von Versamet-Aktien

Equinox Gold / Orla Mining – geplante Unternehmensverbindung

Equinox Gold – Aktionäre genehmigen Unternehmensverbindung mit Orla Mining

Offenlegung gemäß § 85 WpHG i. V. m. Art. 20 MAR und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958: Die SRC Swiss Resource Capital AG unterhält mit Equinox Gold Corp. einen entgeltlichen Investor-Relations-Vertrag; der vorliegende Beitrag ist Werbung/Advertorial. Eigene Position der Autorin: keine. Netto-Position der SRC in Equinox Gold: unter 0,5 %. Beteiligung des Emittenten von mindestens 5 % an der SRC: nein. Mitarbeitende oder verbundene Unternehmen der SRC können Positionen in dem besprochenen Emittenten halten. Es besteht keine Pflicht zur Aktualisierung dieses Beitrags.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen dienen ausschließlich allgemeinen Informationszwecken und stellen weder eine Anlageberatung noch eine Anlageempfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Anlagen in Wertpapiere sind mit erheblichen Risiken bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals verbunden. Angaben zu künftigen Entwicklungen – insbesondere zur geplanten Verbindung von Equinox Gold und Orla Mining sowie zu Produktions- und Wachstumszielen – sind zukunftsgerichtet, beruhen auf Annahmen und können wesentlich von den tatsächlichen Ergebnissen abweichen. Die Informationen stammen aus Quellen, die als zuverlässig erachtet werden; eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird jedoch nicht übernommen. Für Inhalte externer Internetseiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. Ergänzend gilt der Disclaimer der SRC Swiss Resource Capital AG.

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