DEAL – Mogotes Metals erweitert Kupfer-Gold-Pipeline!

Mit der Options- und Joint-Venture-Vereinbarung mit Kennecott Exploration, einer Tochtergesellschaft von Rio Tinto, ergänzt Mogotes Metals sein Portfolio um ein Gold-Kupfer-Porphyrprojekt in den USA!

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Mogotes Metals Inc.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Mogotes Metals Inc. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 29. April 2026, 5:38 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Kupfer zählt weiter zu den Metallen, bei denen kurzfristige Lieferkettenrisiken und langfristige industrielle Nachfrage eng zusammenlaufen. In den vergangenen Wochen rückte vor allem Schwefel beziehungsweise Schwefelsäure stärker in den Fokus: Reuters berichtete, dass die Schließung der Straße von Hormus Schwefellieferungen aus der Golfregion beeinträchtigte und dass Schwefelsäure ein wichtiger Einsatzstoff für Kupferproduzenten ist, die mit Lösungsmittelextraktion und Elektrogewinnung arbeiten.

Zudem berichtete Reuters, dass China als weltweit größter Schwefelsäureproduzent Exporte ab Mai 2026 untersagen will. Für den Kupfermarkt ist das relevant, weil laut Reuters rund ein Fünftel der weltweiten primären Raffinadekupferproduktion über SX-EW-Verfahren läuft, bei denen Schwefelsäure als Laugenreagenz eingesetzt wird.

Solche Entwicklungen können kurzfristig Kosten, Planungssicherheit und Verfügbarkeit in einzelnen Produktionsketten belasten. Gleichzeitig sollte dieser Faktor nicht isoliert betrachtet werden: Preisentwicklungen bei Kupfer hängen weiterhin von vielen Einflussgrößen ab, darunter Konjunktur, Lagerbestände, Energiepreise, Wechselkurse, Minenangebot, Nachfrage aus China sowie geopolitische Risiken.

Neben diesen kurzfristigen Marktimpulsen bleibt Kupfer strukturell eng mit Elektrifizierung, Stromnetzen, Rechenzentren, Industrieanlagen und moderner Mobilität verbunden. Genau diese Verbindung macht neue Explorationsprojekte in politisch und infrastrukturell relevanten Bergbauregionen für den Markt besonders beachtenswert.

Ein anschauliches Beispiel liefert die…

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Viele Grüße,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen und Hinweise:

Mogotes Metals Inc., Pressemitteilung vom 15. April 2026: „Mogotes Signs Option with Rio Tinto over Gold Copper Porphyry Project in USA“; Mogotes Metals Inc., Pressemitteilung vom 8. April 2026: „Drilling Update at Filo Sur Project – 4 Rigs Drilling Multiple Porphyry and Epithermal Targets in the Vicuña District, Argentina-Chile“; Reuters, 17./20. April 2026: „Iran war’s sulfurous fallout spreads to copper and nickel“; International Copper Association / Copper Alliance, Factsheet Juni 2017: „The Electric Vehicle Market and Copper Demand“. Intro-Bild: stock.adobe.com.

Methodik/Annahmen: Diese Veröffentlichung basiert auf öffentlich zugänglichen Unternehmensmeldungen, Unternehmensangaben, Branchenquellen und Nachrichtenquellen. Es wurden keine eigenen Kursmodelle, keine eigenen Mineralressourcenschätzungen und keine eigenen technischen Gutachten erstellt. Technische Angaben wurden aus Unternehmensmeldungen übernommen und sind im Lichte der jeweiligen Originalquellen, der dortigen Einschränkungen und der geltenden NI-43-101-Hinweise zu lesen. Es besteht keine Aktualisierungspflicht.

Transparenz-, Werbe- und Interessenkonflikthinweis:

Diese Veröffentlichung ist eine Marketingmitteilung mit eindeutig werblichem Charakter. Sie wurde am 28. April 2026 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH, erstellt. Die Tätigkeit der JS Research GmbH ist nach § 86 WpHG bei der BaFin angezeigt. JS Research GmbH erhält für diese Veröffentlichung eine Vergütung von Swiss Resource Capital AG. Swiss Resource Capital AG unterhält eine entgeltliche IR-Beziehung mit Mogotes Metals Inc. Damit besteht ein wesentlicher Interessenkonflikt.

Es handelt sich nicht um eine Finanzanalyse im Sinne des Kapitalmarktrechts, nicht um unabhängiges Research, nicht um Anlageberatung und nicht um eine persönliche Empfehlung. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Wertpapieren dar. Leser sollten Anlageentscheidungen ausschließlich auf Basis eigener Prüfung und unter Einbeziehung qualifizierter fachlicher Beratung treffen.

Eigene Positionen/weitere Interessen: Nach der für diese Veröffentlichung zugrunde gelegten Erklärung halten JS Research GmbH und der verantwortliche Autor zum Zeitpunkt der Erstellung keine Aktien von Mogotes Metals Inc. und keine Netto-Long- oder Netto-Short-Position von 0,5 % oder mehr in den genannten Wertpapieren. JS Research GmbH, der Autor, Mitarbeiter, verbundene Personen oder Auftraggeber können jedoch künftig Positionen in den genannten Wertpapieren eingehen oder abbauen. Dadurch können weitere Interessenkonflikte entstehen.

Risikohinweise: Investments in Rohstoff-, Explorations-, Neben- und Microcap-Aktien sind spekulativ und können bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen. Besondere Risiken bestehen unter anderem durch Explorationsmisserfolg, Verzögerungen, Finanzierungsbedarf und Verwässerung, Rohstoffpreis- und Währungsschwankungen, geringe Marktliquidität, Genehmigungs- und Umweltrisiken, operative Risiken, Länderrisiken, vertragliche Risiken, Abhängigkeit von Dienstleistern, technische Unsicherheiten sowie allgemeine Markt- und Konjunkturrisiken.

Technischer Hinweis zu Mogotes Metals: Copper Cliff ist ein Vorressourcen- und Explorationsprojekt. Historische Bohrdaten, Explorationsziele, geophysikalische Interpretationen und Bohrabschnitte dürfen nicht als Nachweis einer wirtschaftlich gewinnbaren Lagerstätte verstanden werden. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven, für Copper Cliff wurden im Artikel keine Mineralressourcen oder Mineralreserven ausgewiesen. Bohrabschnitte sind, soweit nicht anders angegeben, Bohrlochlängen – wahre Mächtigkeiten können abweichen oder sind noch nicht bestimmt.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Aussagen zu geplanten Bohrprogrammen, erwarteten Analyseergebnissen, potenziellen Projektfortschritten, möglichen Earn-in-Stufen, Kupfer-, Goldmarktentwicklungen, Nachrichtenfluss oder künftiger Wertentwicklung sind zukunftsgerichtet und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich von den Erwartungen abweichen. Es wird keine Gewähr übernommen, dass genannte Planungen, Annahmen oder Erwartungen eintreten.

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