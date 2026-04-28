Uranium Energy – jetzt kommt Burke Hollow in Produktion!

Uranium Energy meldet den Produktionsstart bei Burke Hollow in Texas. Zusammen mit Christensen Ranch in Wyoming stärkt das Unternehmen seine Rolle beim Aufbau einer US-Uranlieferkette.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Uranium Energy Corp.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Uranium Energy Corp. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 28. April 2026, 5:37 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Uran rückt wieder stärker in den Fokus von Energiepolitik, Industrie und Kapitalmarkt. Der Grund ist nicht nur die Debatte um Versorgungssicherheit, sondern auch der wachsende Bedarf an grundlastfähigem, CO2-armem Strom. Besonders der Ausbau von Rechenzentren und künstlicher Intelligenz verschärft die Frage, woher künftig verlässliche Strommengen kommen sollen.

Goldman Sachs Research erwartet, dass der Strombedarf von Rechenzentren bis 2030 um rund 160 % gegenüber 2023 steigen kann. Damit würde ein Marktsegment, das heute einen vergleichsweise kleinen Anteil am weltweiten Stromverbrauch hat, deutlich…

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Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellenbasis / Datenstand

o Uranium Energy Corp., News Release vom 8. April 2026: Produktionsstart Burke Hollow.

o Uranium Energy Corp., News Release vom 23. März 2026: Christensen Ranch und UR&C/NRC-Docket.

o Uranium Energy Corp., Fiscal 2026 Second Quarter Results, 10. März 2026.

o Uranium Energy Corp., Corporate Presentation, März 2026.

o Uranium Energy Corp., Form 10-Q für das Quartal per 31. Oktober 2025 und Form 10-K für das Geschäftsjahr 2025.

o IAEA, Energy, Electricity and Nuclear Power Estimates for the Period up to 2050, Ausgabe 2025.

o World Nuclear Association, World Nuclear Fuel Report 2025.

o U.S. Energy Information Administration, Today in Energy, 30. Januar 2025.

o Goldman Sachs Research / veröffentlichte Zusammenfassungen zur Stromnachfrage von Rechenzentren bis 2030.

o Intro-Bild: Stock.adobe.com

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