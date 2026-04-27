Der Wendepunkt im weltweiten Energiesystem – dank der nötigen Rohstoffe

Der Anteil erneuerbarer Energien steigt, auch die Zahl der Elektrofahrzeuge wächst.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Blue Moon Metals Inc. und Discovery Silver Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 27.04.2026, 19:30 Uhr Zürich/Berlin

Solarzellen und E-Autos brauchen unter anderem Silber, ebenso wie Hightech-Anwendungen. Laut neuesten Analysen wurde im vergangenen Jahr das weltweite Wachstum der Stromnachfrage völlig durch erneuerbare Energien gedeckt. Zum ersten Mal mussten nicht die fossilen Energieträger herhalten, sondern Wind- und Solarenergie und andere saubere Quellen lieferten die Energie. Und zwar kamen etwa drei Viertel der Energie dabei von der Sonne.

Der Irankrieg und hohe Öl- und Gaspreise zeigen Wirkung auf den globalen Energiemärkten. Die umweltfreundlichen Alternativen werden die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verringern. So exportierte beispielsweise China im März 91 Prozent mehr Solarmodule als im Februar. Bei den Solarzellen betrug gleichzeitig das Wachstum 108 Prozent. Beim Vergleich zwischen März 2025 und März 2026 zeigt sich, dass laut den Daten der chinesischen Zollbehörde Rekordexporte von Elektrofahrzeugen, Solarenergie und Batterien (70 Prozent mehr) erzielt wurden.

Ein Drittel des global erzeugten Stromes ist inzwischen grün. Zum Teil hat die Energiegewinnung aus Sonnenenergie die Stromgewinnung aus Kohle überholt. Fossile Energieträger werden also zunehmend verdrängt. Gemäß dem „Global Electricity Review 2026“ von Ember reicht das Rekordwachstum der Solarstromerzeugung im Jahr 2025 aus, um die gesamte LNG-Produktion durch die Straße von Hormus in 2025 zu ersetzen. Die gesamte weltweite Flotte von Elektrofahrzeugen im Jahr 2025 erreicht eine Einsparung von 1,8 Millionen Barrel Öl pro Tag, damit rund 13 % der US-Rohölproduktion. Diese erfreuliche Entwicklung treibt den Bedarf an Rohstoffen wie etwa Silber oder Zink an.

Blue Moon Metals – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/blue-moon-metals-inc/ – besitzt fünf polymetallische Brownfield-Projekte, in Norwegen das Kupfer-Gold-Silber-Projekt Nussir sowie das Kupfer-Zink-Gold-Silber-Projekt NSG. In den USA liegen das Zink-Gold-Silber-Kupfer-Projekt Blue Moon und das Wolfram-Molybdän-Projekt Springer sowie das Germanium-Gallium-Kupfer-Projekt Apex. Alle Projekte liegen günstig und verfügen über eine bestehende Infrastruktur. Beim Nussir-Projekt erfreut gerade eine sehr positive aktualisierte Machbarkeitsstudie.

Discovery Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/discovery-silver-corp/ – besitzt das äußerst vielversprechende Cordero-Projekt in Mexiko. Die Reserve beträgt mehr als 300 Millionen Unzen Silber. Es wird mit einer Produktion von rund 37 Millionen Silberäquivalent-Unzen jährlich in den ersten zwölf Jahren gerechnet. Seit kurzem produziert das Unternehmen zudem Gold (Porcupine-Projekt). Erwartet werden für 2026 etwa 260.000 bis 300.000 Unzen Gold.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Discovery Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/discovery-silver-corp/ -) und Blue Moon Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/blue-moon-metals-inc/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Batteriemetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/batteriemetall-report-2025-04/.

Quellen: Discovery Silver, Blue Moon Metals,

https://ember-energy.org/latest-updates/solar-surge-halts-fossil-electricity-growth-worldwide-in-2025/;

https://ember-energy.org/latest-updates/chinese-solar-exports-double-in-a-month-to-hit-record-high-amid-energy-crisis/;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/batteriemetall-report-2025-04/.

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