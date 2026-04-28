Der Goldpreis ist nervös

Im Krieg zwischen den USA, Iran und Israel gibt es noch keine Lösung. Entsprechend nervös reagiert der Goldpreis auf jede Nachricht.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von OR Royalties Inc. und Gold Royalty Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 28.05.2026, 14:45 Uhr Zürich/Berlin

Allgemein wird damit gerechnet, dass die Fed und auch die EZB die Zinsen unverändert lassen. Höhere Energiepreise verstärken jedenfalls Stagflationsrisiken, deshalb werden die Zinsen fürs Erste wohl da bleiben, wo sie sind. Gleiches gilt für die Bank of England und die Bank of Japan. Bezüglich der Marktstimmung ist festzustellen, dass das Verbrauchervertrauen schwächelt und der Krieg weiterhin für Unsicherheiten sorgt. Hierzulande schwindet die Kauflust und so befindet sich die Verbraucherstimmung auf dem niedrigsten Wert seit Februar 2023.

Die Sparneigung ist hierzulande aber auf hohem Niveau. Auch die Stimmung in der deutschen Wirtschaft ist laut dem ifo-Index nun auf dem tiefsten Stand seit der Pandemie. Die Zinserwartungen sind auf jeden Fall ein bedeutender Faktor für die Entwicklung des Goldpreises. Sollte es zwischen den USA und dem Iran zu Fortschritten kommen, dann sollte dies auch den Goldpreis wieder beflügeln. Seit Jahresbeginn kann der Goldpreis immerhin eine Rendite von acht Prozent im Moment für sich verbuchen.

Beim aktuellen Umfeld spricht das World Gold Council von einem „Potenzial für eine längere, aber gesunde Konsolidierungsphase im Kern eines langfristigen Aufwärtstrends“. Seit Tagen tendiert der Preis des Edelmetalls seitwärts. Für Charttechniker ist die Tatsache, dass der Goldpreis die Hürden bei 4.381 und 4.642 und Anfang April bei 4.840 US-Dollar je Feinunze überwinden konnte, ein Zeichen für das Potenzial, dass der langfristige Aufwärtstrend intakt ist. Gold wird also weiter im Blickpunkt der Anleger stehen, ebenso wie die Werte von Goldgesellschaften oder auch Royalty-Gesellschaften.

Gold Royalty – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/gold-royalty-corp/ – konzentriert sich auf Gold, Silber und Kupfer und auf Goldliegenschaften in Nord- und Südamerika. Im vierten Quartal 2025 sowie im Gesamtjahr 2025 wurden Rekordumsätze erzielt. Das erste Quartal 2026 brachte dem Unternehmen wieder einmal Rekordeinnahmen ein.

OR Royalties – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/or-royalties-inc/ – ist fokussiert auf Gold, Silber und Kupfer mit Beteiligungen und Lizenzgebühren in Kanada, Australien und in den USA. Erst kürzlich kamen wieder neue Royalties hinzu. Das Unternehmen zahlt Dividenden. Das Jahr 2025 sorgte für einen Rekordwert bei den Einnahmen. Auch das erste Quartal 2026 endete mit einem Rekordumsatz aus Streams und Royalties. Neuester Deal ist ein Edelmetallstream aus den Projekten von Canadian Copper in New Brunswick.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von OR Royalties (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/or-royalties-inc/ -) und Gold Royalty (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gold-royalty-corp/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Edelmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-04/.

Quellen: OR Royalties, Gold Royalty,

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur/gfk-verbraucher-konsum-100.html;

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur/ifo-index-stimmung-wirtschaft-100.html;

https://www.gold.org/goldhub/gold-focus/2026/04/weekly-markets-monitor-fed-policy-drivers-seat;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-04/.

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