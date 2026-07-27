Blue Moon Metals dreht auf: Apex liefert hohe Analysewerte und Springer vor gewaltigem Bohrprogramm!

Eine selektive 100-kg-Großprobe bei Apex liefert hohe Werte für Germanium, Gallium und Kupfer. Parallel bereitet Blue Moon ein 67.000-Meter-Bohrprogramm bei Springer vor – ergänzt um…

…eine weitere Entwicklungsperspektive in Norwegen.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

kritische Mineralien wie Kupfer, Germanium, Gallium und Wolfram gewinnen für Halbleiter, Rechenzentren, Telekommunikation, Energietechnik und sicherheitsrelevante Anwendungen an Bedeutung. Gleichzeitig konzentrieren sich Förderung und Verarbeitung vieler dieser Rohstoffe auf wenige Länder. Dadurch wächst das strategische Interesse an Projekten in politisch stabilen Regionen außerhalb dominierender Lieferketten.

Auch in Luftfahrt, Verteidigung und Drohnentechnik sind diese Metalle für zahlreiche Bauteile, elektronische Systeme und Hochleistungsanwendungen relevant.

Blue Moon Metals (WKN: A413T9) bündelt Projekte in den USA und Norwegen. Das Portfolio umfasst Germanium, Gallium und Kupfer bei ,Apex‘ in Utah, Wolfram bei ,Springer‘ in Nevada sowie…

Lesen Sie hier gerne weiter.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen:

Blue Moon Metals Inc.: „Blue Moon Reports Assay of 0.180% Germanium, 0.0273% Gallium and 1.96% Copper from Bulk Sample at Apex and Provides Apex Project Update“, 29. Juni 2026.

Blue Moon Metals Inc.: „Blue Moon Announces Springer Tungsten 67,000 Metre Diamond Drill Program Focused on Resource Definition and Exploration and 18,000 Metre Historical Core Re-logging Program“, 7. Juli 2026.

Blue Moon Metals Inc.: „Blue Moon Metals and Alpha Future Funds Announce Signing of Binding Agreement to Combine Holdings in the Sulitjelma Mining District, Norway“, 26. Juni 2026.

Blue Moon Metals Inc.: Unternehmensmeldung und SEC-Unterlagen zu Apex einschließlich der historischen Schätzung von Ken Krahulec (2018), veröffentlicht am 27. Februar 2026.

Weitere Quellen: International Energy Agency, „Global Critical Minerals Outlook 2026“; United States Geological Survey, „Mineral Commodity Summaries 2026“; U.S. Department of Energy, TRACE-Ga-Programm und ausgewählte Förderprojekte. Intro-Bild: KI-generiertes Symbolbild.

Methodik und technische Grundlage: Die Darstellung beruht auf öffentlich zugänglichen Unternehmensmeldungen, Unternehmenspräsentationen und den darin genannten technischen Berichten. Tatsachen, historische Angaben, Unternehmensziele und redaktionelle Einschätzungen wurden voneinander getrennt. Es wurde kein eigenes Kurs-, Ressourcen- oder Wirtschaftlichkeitsmodell erstellt. Die technischen Angaben zu Apex wurden in der Ursprungsmeldung von Simon Cooper, P.Eng., Mitarbeiter von Blue Moon und nicht unabhängige qualifizierte Person nach NI 43-101, geprüft und genehmigt. Die Springer-Angaben wurden in der Ursprungsmeldung von Lazaros Dalampiras, MAusIMM, CP(Geo), Head of Mineral Resources bei Blue Moon und nicht unabhängige qualifizierte Person, geprüft und genehmigt. Die Sulitjelma-Angaben wurden in der Ursprungsmeldung von Shawn Crispin, Mitarbeiter von Orefinder Mining Consultants LLC FZ und unabhängige qualifizierte Person, geprüft und genehmigt. Dieser Werbeartikel übernimmt diese Angaben ohne eigenständige technische Neubewertung. Ein Update ist derzeit nicht geplant.

Transparenz und Interessenkonflikte: Dieser Beitrag ist eine bezahlte Marketingmitteilung im Auftrag von Blue Moon Metals Inc. SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit dem Unternehmen und vergütet die JS Research GmbH für Erstellung und Verbreitung. Autor Jörg Schulte hält Aktien von Blue Moon Metals Inc.; seine Netto-Position liegt unter 0,5 %. Daraus besteht ein potenzieller Interessenkonflikt. Nach Kenntnis des Erstellers bestehen keine Market-Making- oder Investmentbanking-Beziehungen zu Blue Moon Metals Inc. Beteiligung des Emittenten von mindestens 5 % an JS Research GmbH oder SRC: nein.

Werblicher Charakter: Die Veröffentlichung dient der Information und Darstellung des Unternehmens, ist jedoch ausdrücklich Werbung und keine unabhängige Finanzanalyse. Sie ist weder Anlageberatung noch eine individuelle Empfehlung, Aufforderung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Aussagen und Einschätzungen spiegeln den Informationsstand zum Erstellungszeitpunkt wider und können sich ohne Vorankündigung ändern.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Der Artikel enthält Aussagen über geplante Bohrungen, Genehmigungen, metallurgische Programme, mögliche Abbau- und Vermarktungsaktivitäten, Finanzierungen, Transaktionsabschlüsse und eine potenzielle spätere Produktion. Diese Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Erwartungen und Annahmen und unterliegen erheblichen Unsicherheiten. Risiken sind unter anderem ausbleibende oder verspätete Genehmigungen und Finanzierungen, abweichende Bohr-, Analyse- oder Metallurgieergebnisse, fehlende Abnahmevereinbarungen, Kostensteigerungen, technische Probleme, Rohstoffpreisschwankungen und das mögliche Scheitern von Transaktionsbedingungen. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen.

Historische und explorative Angaben: Historische Produktionszahlen und historische Schätzungen sind nicht mit aktuellen Mineralressourcen oder Mineralreserven gleichzusetzen. Eine qualifizierte Person hat nicht ausreichend gearbeitet, um die im Artikel genannten historischen Schätzungen als aktuell einzustufen; das Unternehmen behandelt sie nicht als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven. Selektive Proben sind nicht notwendigerweise repräsentativ für durchschnittliche Gehalte, Mächtigkeiten oder die Ausdehnung einer Mineralisierung.

Risikohinweis: Aktien kleiner Rohstoff- und Explorationsunternehmen sind hochspekulativ. Sie können starken Kursschwankungen, geringer Liquidität, Finanzierungs- und Verwässerungsrisiken, Währungsrisiken sowie politischen, rechtlichen, ökologischen, technischen und operativen Risiken unterliegen. Es besteht das Risiko erheblicher Verluste bis hin zum Totalverlust. Anleger sollten ihre persönliche Risikotragfähigkeit und Anlageziele prüfen und erforderlichenfalls unabhängigen fachlichen Rat einholen.

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