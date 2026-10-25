Vanholt Immobilien startet im Norden mit einem klaren Qualitätsanspruch

Vanholt Immobilien verbindet modernes Marketing, eigene digitale Technologie und klassische Maklerkompetenz für einen transparenten Immobilienverkauf zum bestmöglichen Preis.

Hanseatische Werte, modernes Immobilienmarketing und eigene digitale Lösungen. Mit Hamburg als Hauptsitz sowie bestehenden Standorten in Kiel und Rendsburg baut die Vanholt Immobilien GmbH ihre Präsenz im Norden aus. Lübeck und Berlin befinden sich im Aufbau.

Hamburg, Oktober 2026. Mitte November geht die Vanholt Immobilien GmbH an den Start. Das neue Maklerunternehmen verbindet klassische Immobilienvermittlung mit strategischem Marketing und einer eigens entwickelten digitalen Infrastruktur. Im Mittelpunkt stehen private Immobilieneigentümer, die ihre Immobilie professionell verkaufen möchten.

Der Hauptsitz befindet sich am Sandtorkai 77 in Hamburg. Mit bestehenden Standorten in Kiel und Rendsburg ist das Unternehmen bereits regional vertreten. Weitere Standorte in Lübeck und Berlin befinden sich im Aufbau.

Hinter Vanholt Immobilien steht Gründer und Geschäftsführer Tom Giesler. Als gelernter Immobilienkaufmann mit einem abgeschlossenen Bachelor of Science im Schwerpunkt Marketing verbindet er immobilienwirtschaftliches Fachwissen mit einer klaren Vermarktungsperspektive.

Immobilienverkauf ist auch Marketing

Ein Inserat allein macht noch keinen erfolgreichen Immobilienverkauf. Entscheidend ist, die richtigen Käufer zu erreichen und ihnen den Wert einer Immobilie überzeugend zu vermitteln.

Genau hier setzt Vanholt Immobilien an. Jede Immobilie hat ihre eigenen Merkmale und spricht unterschiedliche Käufergruppen an. Eine durchdachte Vermarktung macht diese Besonderheiten sichtbar und schafft die Grundlage für eine gezielte Ansprache.

„Wer einen guten Verkaufspreis erzielen möchte, muss verstehen, wie Käufer denken. Es geht darum, die richtigen Menschen zu erreichen und ihnen zu zeigen, was eine Immobilie auszeichnet. Dafür braucht es mehr als ein Inserat. Es braucht eine klare Marketingstrategie“, erklärt Tom Giesler.

Vanholt Immobilien verbindet klassische Maklerleistungen mit modernen Marketingmethoden. Von der professionellen Präsentation bis zur Auswahl geeigneter Vermarktungskanäle werden die Maßnahmen auf die jeweilige Immobilie abgestimmt.

Eigene Technologie für mehr Transparenz und schnellere Abläufe

Vanholt Immobilien hat seine digitale Infrastruktur selbst entwickelt. Dazu gehören eine eigene Website, ein eigenes CRM-System und ein umfangreicher Kundenbereich. Alle drei Komponenten sind miteinander synchronisiert.

Für Eigentümer bedeutet das mehr Transparenz während des Verkaufs. Sie können Unterlagen direkt hochladen, den aktuellen Vermarktungsstatus einsehen und über eine integrierte Chatfunktion mit ihrem Makler kommunizieren.

Auch auf Käuferseite sind die Abläufe digital organisiert. Kaufpreisangebote werden zentral erfasst und Finanzierungsanfragen geprüft. Eingehende Anfragen lassen sich dadurch strukturiert bearbeiten. Informationen stehen schneller zur Verfügung und die nächsten Schritte können gezielt koordiniert werden.

Gerade in einem dynamischen Käufermarkt zählt eine schnelle Reaktion. Wer Anfragen zeitnah bearbeitet und den Überblick über Interessenten behält, kann Verkaufschancen besser nutzen.

„Wir wollten ein System schaffen, in dem alles ineinandergreift. Eigentümer sollen nachvollziehen können, wo ihre Immobilie steht. Gleichzeitig wollen wir Kaufinteressenten schnell und strukturiert begegnen“, so Giesler.

Die Technik unterstützt die persönliche Arbeit der Makler. Sie schafft klare Abläufe und mehr Transparenz, ersetzt aber nicht die individuelle Beratung.

Qualität von Anfang an

Verbindlichkeit, kaufmännische Sorgfalt und Verlässlichkeit prägen das Selbstverständnis des Unternehmens. Als Unternehmen mit Hamburger Wurzeln orientiert sich Vanholt Immobilien an hanseatischen Kaufmannswerten.

Bereits vor dem Marktstart hat sich das Unternehmen einer Prüfung im Zusammenhang mit der Qualitätsnorm ISO 9001 unterzogen und diese erfolgreich bestanden. Darauf ist das Team besonders stolz. Die Prüfung ist ein wichtiger Schritt beim Aufbau klarer Qualitätsstandards und strukturierter Prozesse.

„Wir wollten Qualität von Anfang an mitdenken und nicht erst dann, wenn das Unternehmen wächst. Deshalb haben wir uns bewusst früh dieser Prüfung gestellt“, erklärt Giesler.

Auch die Marke Vanholt Immobilien wurde beim Deutschen Patent- und Markenamt zur Eintragung angemeldet.

Tom Giesler im Austausch mit der Immobilienbranche

Giesler bringt seine Perspektiven auch in den fachlichen Austausch der Branche ein. Als Speaker hielt er unter anderem einen Vortrag beim Deutschen Immobilientag in München. Darüber hinaus war er bei einer Veranstaltung des IVD Mitte in Bad Homburg im Zusammenhang mit Luka Sikic präsent.

Zu den weiteren Branchenevents zählen der Best Practice Day mit Björn Kolbmüller und zahlreiche weitere Veranstaltungen der Immobilienwirtschaft.

Mit Vanholt Immobilien setzt Giesler seine Vorstellungen einer zeitgemäßen Immobilienvermittlung in einem eigenen Unternehmen um. Seine fachliche Ausbildung und sein Marketingstudium bilden dafür die Grundlage.

Von Hamburg aus im Norden wachsen

Der Hauptsitz am Sandtorkai 77 in Hamburg und die bestehenden Standorte in Kiel und Rendsburg bilden die Basis für die weitere Entwicklung. Lübeck und Berlin befinden sich im Aufbau.

Das Unternehmen möchte persönliche Betreuung vor Ort mit einheitlichen Qualitätsstandards und einer vernetzten Arbeitsweise verbinden. Weitere Standorte sollen das Netzwerk ergänzen und die regionale Präsenz stärken.

Kostenfreie Immobilienbewertung für Eigentümer

Wer eine Immobilie verkaufen möchte, sollte zunächst ihren möglichen Marktwert kennen. Vanholt Immobilien bietet privaten Eigentümern deshalb eine kostenfreie Erstberatung und Immobilienbewertung an.

In einem persönlichen Gespräch werden die Ausgangssituation und mögliche Verkaufsoptionen besprochen. Eigentümer erhalten so eine erste Orientierung und können entscheiden, welche nächsten Schritte für sie sinnvoll sind.

Sie möchten Ihre Immobilie verkaufen?

Erfahren Sie, welche Möglichkeiten der Markt bietet, und vereinbaren Sie Ihre kostenfreie Beratung und Immobilienbewertung.

www.vanholt-immobilien.de

Der offizielle Marktstart ist für Mitte November 2026 vorgesehen.

Neue Standorte und Partner willkommen

Vanholt Immobilien baut sein Standortnetz weiter aus und ist offen für qualifizierte Immobilienprofis, die sich dem Unternehmen anschließen möchten.

Wer einen eigenen Standort aufbauen oder mehr über das Geschäftsmodell erfahren möchte, findet weitere Informationen unter www.vanholt-immobilien.de.

Vanholt Immobilien GmbH – hanseatische Werte und modernes Immobilienmarketing für einen professionellen Immobilienverkauf.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Vanholt Immobilien GmbH

Herr Tom Giesler

Am Sandtorkai 77

20457 Hamburg

Deutschland

fon ..: 03075424645

web ..: https://www.vanholt-immobilien.de

email : info@vanholt-immobilien.de

Vanholt Immobilien GmbH verbindet hanseatische Werte mit modernem Immobilienmarketing und eigener digitaler Technologie. Mit Hauptsitz am Sandtorkai 77 in Hamburg sowie bestehenden Standorten in Kiel und Rendsburg begleitet das Unternehmen private Eigentümer beim professionellen Immobilienverkauf. Gründer Tom Giesler verbindet seine Ausbildung zum Immobilienkaufmann mit einem B.Sc. im Schwerpunkt Marketing. Weitere Standorte in Lübeck und Berlin befinden sich im Aufbau.

Pressekontakt:

Vanholt Immobilien GmbH

Tom Giesler

Am Sandtorkai 77

20457 Hamburg

fon ..: 03075424645

email : info@vanholt-immobilien.de

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