Was eine erfolgreiche WG-Immobilie ausmacht

Wie sollte eine WG aussehen?

Wohngemeinschaften gehören insbesondere in Universitätsstädten zum festen Bestandteil des Immobilienmarktes. Doch zwischen einer großen Wohnung, in der zufällig mehrere Menschen zusammenleben, und einer Immobilie, die sich tatsächlich gut für gemeinschaftliches Wohnen eignet, bestehen erhebliche Unterschiede.

Sven Schwarzat und die Schwarzat Capital GmbH beschäftigen sich in Leipzig regelmäßig mit Immobilien für unterschiedliche Wohnkonzepte. Dabei zeigt die Praxis: Erfolgreiches WG-Wohnen beginnt bereits bei der Auswahl und Planung des Objekts.

Die Lage muss zur Zielgruppe passen

Der erste Faktor ist die Lage.

Studenten und junge Berufstätige legen häufig Wert darauf, Universität, Arbeitsplatz, Innenstadt und Freizeitangebote schnell erreichen zu können.

Dabei muss eine Immobilie nicht zwingend unmittelbar im Leipziger Zentrum liegen. Eine gute Straßenbahn- oder S-Bahn-Verbindung kann eine etwas größere Entfernung teilweise ausgleichen.

„Entscheidend ist nicht nur die Distanz auf der Karte, sondern wie gut die Bewohner im Alltag angebunden sind“, erklärt Sven Schwarzat.

Für die Schwarzat Capital GmbH gehört die Verkehrsanbindung deshalb zu den wichtigen Kriterien bei der Prüfung von Immobilien in Leipzig.

Der Grundriss entscheidet

Mindestens ebenso wichtig ist die Aufteilung der Wohnung.

Private Zimmer sollten möglichst unabhängig voneinander erreichbar sein. Durchgangszimmer sind für Wohngemeinschaften in der Regel wenig geeignet.

Auch erhebliche Größenunterschiede zwischen den Zimmern können problematisch sein.

Gleichzeitig dürfen Gemeinschaftsbereiche nicht vollständig der Optimierung vermietbarer Zimmerflächen geopfert werden.

Eine WG braucht eine funktionierende Küche und ausreichend dimensionierte sanitäre Einrichtungen.

Sven Schwarzat sieht darin einen häufigen Planungsfehler: Wer ausschließlich versucht, aus Immobilien möglichst viele einzelne Räume herauszuholen, kann die Wohnqualität des gesamten Objekts verschlechtern.

Badezimmer werden bei größeren WGs wichtiger

Je mehr Menschen gemeinsam wohnen, desto wichtiger wird die Infrastruktur innerhalb der Wohnung.

Ein einzelnes kleines Badezimmer kann bei mehreren Bewohnern schnell zum Engpass werden.

Deshalb muss bereits während der Entwicklung geprüft werden, ob die vorhandenen sanitären Einrichtungen zur geplanten Nutzung passen.

Zusätzliche Bäder oder separate WCs können den Alltag erheblich erleichtern. Sie erhöhen allerdings gleichzeitig die Baukosten.

Für die Schwarzat Capital GmbH ist dies ein typisches Beispiel für die Abwägungen bei Immobilien: Mehr Komfort verursacht zunächst höhere Investitionen, kann aber langfristig die Attraktivität eines Objekts erhöhen.

Robustheit ist wichtiger als kurzfristige Optik

Bei Immobilien mit mehreren Bewohnern werden Gemeinschaftsflächen intensiv genutzt.

Materialien sollten deshalb nicht nur gut aussehen, sondern langlebig und pflegeleicht sein.

Das gilt für Böden ebenso wie für Küchen, Türen und Badezimmer.

Sven Schwarzat hält es für wenig wirtschaftlich, bei einer Sanierung ausschließlich auf einen möglichst niedrigen Anschaffungspreis zu achten. Muss ein Bauteil anschließend wesentlich häufiger ersetzt werden, kann die vermeintliche Einsparung langfristig teuer werden.

Gute Verwaltung gehört zum Konzept

Eine erfolgreiche WG-Immobilie endet nicht mit der Fertigstellung.

Einzelne Bewohner können wechseln, Reparaturen müssen organisiert und Fragen beantwortet werden. Bei mehreren Mietverhältnissen entsteht dadurch ein höherer Verwaltungsaufwand als bei einer klassischen Wohnung mit einem einzigen Vertragspartner.

Digitale Prozesse können hier helfen.

Die Schwarzat Capital GmbH beschäftigt sich deshalb auch mit standardisierten Abläufen für Vermietung und Verwaltung.

Für Sven Schwarzat gehört professionelle Organisation ebenso zu einem erfolgreichen Immobilienkonzept wie die bauliche Qualität.

Nicht jede Immobilie eignet sich

Trotz hoher Nachfrage ist nicht jedes große Objekt automatisch für eine WG geeignet.

Manchmal sprechen Grundriss, Lage oder baurechtliche Rahmenbedingungen dagegen. In anderen Fällen wären die notwendigen Umbaukosten unverhältnismäßig hoch.

Ein professioneller Projektentwickler muss deshalb auch Projekte ablehnen können.

Sven Schwarzat sieht diese Auswahl als einen entscheidenden Teil der Arbeit der Schwarzat Capital GmbH.

Das Gesamtpaket entscheidet

Eine erfolgreiche WG-Immobilie verbindet letztlich mehrere Faktoren: Lage, Grundriss, Ausstattung, Gemeinschaftsflächen und professionelle Verwaltung.

Gerade in einer Hochschulstadt wie Leipzig wird gemeinschaftliches Wohnen voraussichtlich weiterhin eine Rolle spielen.

Die Herausforderung besteht darin, Immobilien zu schaffen, die nicht nur rechnerisch möglichst viele Bewohner aufnehmen können, sondern im täglichen Leben funktionieren.

Für Sven Schwarzat ist genau das der entscheidende Maßstab guter Immobilienentwicklung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Schwarzat Capital GmbH

Sven Schwarzat

Ernst-Thälmann-Straße 18

06686 Lützen

Deutschland

fon ..: 034444909876

web ..: http://www.schwarzat-capital.de

email : info@schwarzat-capital.de

Über den Autor: Sven Schwarzat ist Geschäftsführer der Schwarzat Capital GmbH mit Sitz in Lützen. Er hält mit dieser GmbH und auch privat zahlreiche Immobilien im Bestand, führt Bauprojekte durch und vermietet seine Wohnungen. Sein Schwerpunkt liegt in und um Leipzig. Seine Expertise und Erfahrung machen ihn zu einem verlässlichen Ratgeber für allgemeine Fragen zu Immobilien und spezifisch zum Leipziger Immobilienmarkt.

Über die Schwarzat Capital GmbH: Die Schwarzat Capital GmbH mit Sitz in Lützen ist ein führendes Unternehmen im Bereich Immobilieninvestitionen und -entwicklung. Das Unternehmen spezialisiert sich auf den Erwerb, die Sanierung und die Vermietung von Wohnimmobilien in Leipzig.



Pressekontakt:

Schwarzat Capital GmbH

Herr Sven Schwarzat

Ernst-Thälmann-Straße 18

06686 Lützen

fon ..: 034444909876

email : info@schwarzat-capital.de

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