Sven Schwarzat über die Herausforderungen bei der Sanierung von Altbauten

Was man beim Sanieren beachten sollte

Hohe Decken, historische Fassaden, Stuck und großzügige Räume: Altbauten gehören zu den gefragtesten Immobilien in Leipzig. Was Bewohner später als besonderen Charme wahrnehmen, kann für Eigentümer und Projektentwickler während einer Sanierung allerdings erhebliche Herausforderungen bedeuten.

Sven Schwarzat kennt diese Situation aus der Arbeit der Schwarzat Capital GmbH. Das Unternehmen beschäftigt sich in Leipzig mit dem Ankauf und der Entwicklung von Immobilien und hat dabei regelmäßig mit älteren Gebäuden zu tun.

Kein Altbau gleicht dem anderen

Bei einem Neubau werden Bauteile und technische Anlagen nach einer aktuellen Planung errichtet. Bei einer hundert Jahre alten Immobilie treffen dagegen unterschiedliche Bauphasen aufeinander.

In vielen Gebäuden wurde über Jahrzehnte immer wieder verändert.

Leitungen wurden ergänzt, Wände versetzt, Oberflächen überarbeitet und technische Anlagen ausgetauscht. Nicht jede Maßnahme wurde dabei nach heutigen Standards ausgeführt oder vollständig dokumentiert.

„Die größte Herausforderung bei alten Immobilien ist häufig das, was man beim Kauf noch nicht sieht“, sagt Sven Schwarzat.

Selbst eine gründliche Besichtigung kann nicht jede Überraschung ausschließen.

Sanierungen benötigen Reserven

Wer einen Altbau entwickelt, sollte deshalb nicht mit einer Kalkulation arbeiten, die keinerlei Spielraum enthält.

Während der Arbeiten können Schäden sichtbar werden, die zuvor hinter Verkleidungen oder Bodenaufbauten verborgen waren.

Auch alte Elektroinstallationen, Wasserleitungen oder Heizungsanlagen können umfangreichere Arbeiten erforderlich machen als zunächst angenommen.

Für die Schwarzat Capital GmbH gehört ein Risikopuffer deshalb zur Kalkulation von Immobilien.

Wie hoch dieser ausfallen muss, hängt stark vom Zustand und von der Historie des jeweiligen Gebäudes ab.

Denkmalschutz als besondere Aufgabe

Leipzig besitzt einen großen Bestand denkmalgeschützter Immobilien.

Denkmalschutz kann einen erheblichen Mehrwert für das Stadtbild darstellen. Gleichzeitig bringt er besondere Anforderungen an eine Sanierung mit sich.

Fenster, Fassaden, Türen oder andere historische Bauteile können nicht beliebig ersetzt werden. Maßnahmen müssen teilweise abgestimmt und traditionelle Gestaltungselemente erhalten werden.

Für Sven Schwarzat liegt gerade darin auch der Reiz solcher Immobilien.

Ein historisches Gebäude vollständig seiner Besonderheiten zu berauben, nur um eine möglichst einfache Sanierung zu erreichen, könne den Charakter der Immobilie zerstören.

Die Herausforderung besteht deshalb darin, historische Substanz und moderne Anforderungen miteinander zu verbinden.

Handwerker sind ein entscheidender Faktor

Eine gute Planung allein reicht nicht aus.

Am Ende müssen zahlreiche Gewerke ineinandergreifen: Elektriker, Installateure, Trockenbauer, Maler, Bodenleger und viele weitere Fachleute.

Verzögerungen bei einem Gewerk können den gesamten Bauablauf beeinflussen.

Die Schwarzat Capital GmbH betrachtet deshalb die Organisation der Baustelle als einen wesentlichen Bestandteil erfolgreicher Immobilienentwicklung.

Gerade bei mehreren parallel laufenden Projekten in Leipzig wird deutlich, wie wichtig klare Zuständigkeiten, Terminplanung und regelmäßige Kontrolle sind.

Nicht jede Modernisierung ist sinnvoll

Eine weitere Herausforderung besteht darin, zu entscheiden, wie weit eine Sanierung gehen soll.

Technisch möglich ist vieles. Wirtschaftlich sinnvoll ist deutlich weniger.

Sven Schwarzat hält es für einen Fehler, jede Immobilie nach demselben Standard zu sanieren.

Die spätere Nutzung, Lage und Zielgruppe müssen berücksichtigt werden. Eine hochwertige Eigentumswohnung stellt andere Anforderungen als eine funktionale Mietwohnung.

Gleichzeitig darf Wirtschaftlichkeit nicht bedeuten, an wichtigen technischen Maßnahmen zu sparen. Kurzfristig eingesparte Kosten können später zu erheblich höheren Instandhaltungsaufwendungen führen.

Alte Immobilien brauchen individuelle Lösungen

Standardisierte Prozesse helfen bei wiederkehrenden Aufgaben. Ein historisches Gebäude lässt sich dennoch nicht vollständig standardisieren.

Gerade deshalb erfordert die Sanierung von Immobilien Erfahrung und die Bereitschaft, während des Projekts auf neue Erkenntnisse zu reagieren.

Für Sven Schwarzat besteht erfolgreiche Projektentwicklung nicht darin, dass niemals Probleme auftreten.

Entscheidend sei vielmehr, Probleme früh zu erkennen und Lösungen zu finden, bevor sie den gesamten Projektablauf gefährden.

Altbauten bleiben für Leipzig unverzichtbar

Trotz aller Schwierigkeiten sieht die Schwarzat Capital GmbH große Chancen im Leipziger Altbaubestand.

Diese Immobilien sind ein wesentlicher Teil der Identität der Stadt. Gleichzeitig bieten sie Wohnraum in etablierten Quartieren mit vorhandener Infrastruktur.

Ihre Sanierung ist aufwendig, kann aber langfristig Werte erhalten und Wohnqualität verbessern.

Für Sven Schwarzat ist deshalb klar: Wer Immobilien in Leipzig entwickelt, kommt am Thema Altbau kaum vorbei.

Die Herausforderung besteht darin, historische Qualität, moderne Technik und wirtschaftliche Vernunft miteinander zu verbinden. Genau diese Kombination macht die Sanierung anspruchsvoll – und gleichzeitig besonders interessant.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Schwarzat Capital GmbH

Sven Schwarzat

Ernst-Thälmann-Straße 18

06686 Lützen

Deutschland

fon ..: 034444909876

web ..: http://www.schwarzat-capital.de

email : info@schwarzat-capital.de

Über den Autor: Sven Schwarzat ist Geschäftsführer der Schwarzat Capital GmbH mit Sitz in Lützen. Er hält mit dieser GmbH und auch privat zahlreiche Immobilien im Bestand, führt Bauprojekte durch und vermietet seine Wohnungen. Sein Schwerpunkt liegt in und um Leipzig. Seine Expertise und Erfahrung machen ihn zu einem verlässlichen Ratgeber für allgemeine Fragen zu Immobilien und spezifisch zum Leipziger Immobilienmarkt.

Über die Schwarzat Capital GmbH: Die Schwarzat Capital GmbH mit Sitz in Lützen ist ein führendes Unternehmen im Bereich Immobilieninvestitionen und -entwicklung. Das Unternehmen spezialisiert sich auf den Erwerb, die Sanierung und die Vermietung von Wohnimmobilien in Leipzig.



Pressekontakt:

Schwarzat Capital GmbH

Herr Sven Schwarzat

Ernst-Thälmann-Straße 18

06686 Lützen

fon ..: 034444909876

email : info@schwarzat-capital.de

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