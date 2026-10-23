Giesen, 24. Oktober 2026 – Welcher Massagesessel ist der beste? Worauf sollten Verbraucher beim Kauf achten und welche Massagesessel-Anbieter sind besonders empfehlenswert?

WELCON gehört vier Jahre in Folge zu den besten Massagesessel-Anbietern

WELCON gehört im vierten Jahr in Folge zu den besten Anbietern für Massagesessel in Deutschland. Das Unternehmen wurde 2023, 2024, 2025 und 2026 beim Deutschen Gesundheits-Award ausgezeichnet, der vom Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) gemeinsam mit dem Nachrichtensender ntv vergeben wird.

Die Auszeichnung 2026 basiert auf einer bevölkerungsrepräsentativen Verbraucherbefragung mit insgesamt 42.824 Kundenurteilen. Untersucht wurden 566 Gesundheitsanbieter aus 70 Kategorien. Insgesamt erreichten 533 Anbieter die erforderliche Mindestzahl von 100 Kundenstimmen für eine Einzelauswertung.

Für Verbraucher, die einen hochwertigen Massagesessel kaufen möchten, können unabhängige Verbraucherbefragungen eine zusätzliche Orientierung bieten.

„Dass WELCON bereits zum vierten Mal in Folge zu den besten Anbietern für Massagesessel gehört, bestätigt unsere langfristige Unternehmensstrategie. Wir setzen auf hochwertige Massagetechnik, faire Preise und zufriedene Kunden. Die erneute Auszeichnung im Jahr 2026 ist für uns Anerkennung und Ansporn zugleich“, erklärt Stefan Iburg, Gründer und Geschäftsführer der WELCON EUROPE GmbH & Co. KG.

Welcher Massagesessel ist der beste?

Den einen besten Massagesessel für alle Menschen gibt es nicht. Welches Modell empfehlenswert ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dazu zählen die Körpergröße, das Körpergewicht, die gewünschte Massageintensität, die bevorzugten Massagearten und das verfügbare Budget.

Ein guter Massagesessel sollte eine möglichst gleichmäßige Massage ermöglichen, sich an unterschiedliche Körperkonturen anpassen lassen und über eine einfach verständliche Bedienung verfügen.

Zu den wichtigsten Ausstattungsmerkmalen moderner Massagesessel gehören 3D- oder 4D-Massagetechnik, individuell wählbare Massageprogramme, Luftdruckmassage, Wärmefunktionen und komfortable Liegepositionen.

Entscheidend ist jedoch nicht allein die Anzahl der Funktionen. Auch die Qualität der Massageeinheit, die Abstimmung der Programme und die Ergonomie des Sessels beeinflussen den tatsächlichen Nutzungskomfort.

„Ein Massagesessel mit 24 Programmen ist nicht automatisch besser als ein Modell mit acht Programmen. Entscheidend ist, wie gut die Technik arbeitet und ob sie zu den persönlichen Bedürfnissen des Kunden passt“, erklärt Iburg.

3D oder 4D Massagesessel: Was ist besser?

Zu den häufigsten Fragen beim Kauf eines Massagesessels gehört der Unterschied zwischen 3D- und 4D-Massagetechnik.

Bei einem 3D-Massagesessel können sich die Massagerollen entlang des Rückens bewegen und zusätzlich in ihrer Tiefe variieren. Dadurch lässt sich die Massage besser an die individuelle Körperkontur anpassen als bei einfachen zweidimensionalen Systemen.

Ein 4D-Massagesessel verfügt je nach technischer Umsetzung über zusätzliche Möglichkeiten zur Steuerung von Geschwindigkeit, Bewegungsabläufen und Massageintensität.

Dadurch können besonders differenzierte Massagebewegungen entstehen, die beispielsweise klassische Knetmassagen oder Shiatsu-Techniken nachbilden.

Allerdings verwenden Hersteller die Bezeichnungen 3D und 4D nicht immer nach einheitlichen technischen Standards. Verbraucher sollten deshalb nicht ausschließlich auf diese Angaben achten, sondern die tatsächlichen Funktionen vergleichen.

WELCON bietet sowohl 3D- als auch 4D-Massagesessel in unterschiedlichen Ausstattungsvarianten an.

Welche Massagesessel sind empfehlenswert? Ein Überblick über die WELCON-Modelle

Das Sortiment von WELCON umfasst verschiedene Massagesessel für unterschiedliche Komfortansprüche und Budgets.

WELCON MAXXCARE: Umfangreiche 4D-Massagetechnik

Der WELCON MAXXCARE verfügt über eine 4D-Massageeinheit mit L-Shape-Massageschiene und zwölf automatischen Massageprogrammen.

Zur Ausstattung gehören eine individuelle Rückennavigation, Luftdruckmassage für verschiedene Körperbereiche, Fußreflexzonenmassage, Wärmefunktionen für Rücken und Füße sowie eine Zero-Gravity-Liegeposition.

Weitere Komfortmerkmale sind die automatische beziehungsweise individuell einstellbare Beinverlängerung, induktives Laden, Bluetooth und eine Ambientebeleuchtung.

Der MAXXCARE richtet sich an Verbraucher, die einen umfangreich ausgestatteten Massagesessel mit moderner Technik suchen.

WELCON PRESTIGE III: 4D-Massage mit automatischer Körpererkennung

Der PRESTIGE III kombiniert eine 4D-Massageeinheit mit L-Shape-Massageschiene, automatischer Körpererkennung und acht Massageprogrammen.

Zusätzlich bietet das Modell eine individuell einstellbare Rückennavigation, Luftdruckmassage, Fußreflexzonenmassage, Wärmefunktion und Zero-Gravity-Liegeposition.

Mit seiner umfangreichen Ausstattung eignet sich der PRESTIGE III für Verbraucher, die Wert auf individuell anpassbare Massagefunktionen legen.

WELCON ROYALRELAXX: 24 Massageprogramme und umfangreiche Komfortfunktionen

Der WELCON ROYALRELAXX gehört zu den besonders umfangreich ausgestatteten Massagesesseln des Unternehmens.

Das Modell verfügt über 4D-Massagetechnik mit L-Shape-Massageschiene und 24 automatischen Massageprogrammen.

Zur Ausstattung zählen unter anderem eine Wadenknetmassage, Fußreflexzonenmassage mit Rollen- und Klopffunktion, verschiedene Zero-Gravity-Positionen, eine dreistufige Wärmefunktion und eine automatische Anpassung der Beinlänge.

Damit richtet sich der ROYALRELAXX an Verbraucher, die eine besonders große Auswahl unterschiedlicher Massageprogramme wünschen.

WELCON RelaxxOne: Komfort und einfache Bedienung

Die RelaxxOne-Produktlinie bietet Massagesessel, bei denen neben der Massagetechnik auch die Bedienbarkeit und die Integration in den Wohnraum im Mittelpunkt stehen.

Je nach Modell stehen Funktionen wie 3D-Massage, Wärme, Bluetooth und verschiedene Massageprogramme zur Verfügung.

Der RelaxxOne Classic berücksichtigt insbesondere Anforderungen von Verbrauchern, die Wert auf komfortables Sitzen, eine übersichtliche Bedienung und eine angenehme Massage legen.

Zero Gravity: Warum die Liegeposition beim Massagesessel wichtig ist

Eine häufig nachgefragte Funktion moderner Massagesessel ist die sogenannte Zero-Gravity-Position.

Dabei werden Rückenlehne und Beinauflage so eingestellt, dass der Körper in eine komfortable, zurückgelehnte Position gebracht wird.

Diese Position kann als besonders entspannend empfunden werden und verändert die Gewichtsverteilung während der Massage.

In Verbindung mit einer Rückenmassage, Luftdruckfunktionen und Wärme entsteht ein umfassendes Wellnesserlebnis.

Viele Massagesessel verfügen zusätzlich über eine Zero-Space-Funktion. Dabei bewegt sich die Sitzmechanik so, dass beim Zurückfahren der Rückenlehne weniger Abstand zur Wand erforderlich ist.

Das kann insbesondere in kleineren Wohnräumen von Vorteil sein.

Fußreflexzonenmassage, Wärme und Luftdruck: Welche Funktionen sind sinnvoll?

Neben der klassischen Rückenmassage bieten moderne Massagesessel zahlreiche zusätzliche Funktionen.

Bei der Fußsohlenmassage kommen häufig rotierende Rollen zum Einsatz. Diese erzeugen einen mechanischen Druck auf unterschiedliche Bereiche der Fußsohlen.

Luftdruckmassagen arbeiten mit aufblasbaren Luftkammern, sogenannten Airbags. Je nach Modell können diese an Armen, Händen, Schultern, Waden und Füßen eingesetzt werden.

Wärmefunktionen ergänzen das Massageerlebnis und werden von vielen Verbrauchern als angenehm empfunden.

Die Intensität der Luftdruckmassage lässt sich bei zahlreichen Modellen individuell einstellen. Bei der Rollenmassage hängt das persönliche Empfinden dagegen auch von der Körperhaltung, dem Körpergewicht und der jeweiligen Massageeinheit ab.

Ein Massagesessel dient in erster Linie der Entspannung und dem persönlichen Wohlbefinden. Medizinische Behandlungen oder therapeutische Maßnahmen kann er nicht ersetzen.

Welcher Massagesessel ist für Senioren geeignet?

Bei der Auswahl eines Massagesessels für ältere Menschen sollten insbesondere Bedienkomfort, Sitzposition und Einstiegsmöglichkeiten berücksichtigt werden.

Eine gut erreichbare Steuerung, übersichtliche Programme und eine angenehme Sitzhöhe können im Alltag wichtiger sein als besonders komplexe technische Funktionen.

Auch die maximale Belastbarkeit und die individuellen Körpermaße spielen eine wichtige Rolle.

WELCON empfiehlt, die persönlichen Anforderungen vor dem Kauf sorgfältig zu berücksichtigen.

„Gerade ältere Kunden wünschen sich häufig einen Massagesessel, der unkompliziert funktioniert. Nicht jeder benötigt eine Vielzahl technischer Zusatzfunktionen. Entscheidend ist, dass die Massage angenehm ist und der Sessel im Alltag gerne genutzt wird“, erklärt Stefan Iburg.

Was kostet ein guter Massagesessel?

Massagesessel werden in sehr unterschiedlichen Preisklassen angeboten. Die Preisspanne reicht von einfachen Einstiegsgeräten bis zu aufwendig ausgestatteten Premium-Modellen.

Ein höherer Preis kann durch eine komplexere Massageeinheit, zusätzliche Funktionen, hochwertige Materialien oder eine umfangreichere Ausstattung begründet sein.

Allerdings beeinflussen auch Vertriebsstrukturen, Handelsmargen, Marketingaufwendungen und die Positionierung einer Marke den Endpreis.

WELCON setzt deshalb auf den Direktvertrieb über eigene Onlineshops und ausgewählte Online-Marktplätze.

Das Unternehmen verzichtet bewusst auf kostenintensive Zwischenhandelsstrukturen und konzentriert sich auf ein wirtschaftlich attraktives Verhältnis zwischen technischer Ausstattung und Verkaufspreis.

„Unsere Kunden sollen möglichst viel Massagesessel für ihr Geld erhalten. Ein hoher Preis allein ist kein Qualitätsmerkmal. Entscheidend ist, welche Technik und welcher Komfort tatsächlich geboten werden“, betont Iburg.

Massagesessel kaufen: Worauf sollten Verbraucher achten?

Wer einen Massagesessel kaufen möchte, sollte vor der Bestellung mehrere Kriterien vergleichen.

Neben der Massagetechnik sind insbesondere die Anpassungsmöglichkeiten an die eigene Körpergröße, die Sitzbreite, die maximale Belastbarkeit und die Bedienbarkeit wichtig.

Auch der Platzbedarf sollte nicht unterschätzt werden. Ein Massagesessel benötigt sowohl in aufrechter Position als auch während der Liegefunktion ausreichend Raum.

Vor dem Kauf sollten außerdem die Transportmaße und die Zugänglichkeit des vorgesehenen Aufstellortes geprüft werden.

Nicht zuletzt spielt das persönliche Massageempfinden eine entscheidende Rolle. Eine kräftige Knetmassage kann von einem Verbraucher als angenehm und von einem anderen als zu intensiv empfunden werden.

Deshalb empfiehlt WELCON, verschiedene Massageprogramme und Sitzpositionen nach Möglichkeit selbst auszuprobieren.

In der Ausstellung des Unternehmens in Hasede bei Hildesheim können Interessenten ausgewählte Massagesessel nach vorheriger Terminvereinbarung testen.

Vier Auszeichnungen in Folge bestätigen die langfristige Unternehmensstrategie

Die wiederholte Auszeichnung beim Deutschen Gesundheits-Award ist für WELCON ein wichtiger Bestandteil der Unternehmensentwicklung.

Mit den Auszeichnungen aus den Jahren 2023, 2024, 2025 und 2026 gehört WELCON seit vier Jahren in Folge zu den ausgezeichneten Massagesessel-Anbietern in Deutschland.

Für Verbraucher, die nach empfehlenswerten Massagesesseln oder einem etablierten Anbieter für Massagesessel suchen, können solche wiederkehrenden Ergebnisse einer Verbraucherbefragung ein zusätzliches Entscheidungskriterium sein.

Die vierjährige Auszeichnungsserie unterstreicht den Anspruch des Unternehmens, moderne Massagetechnik, kundenorientierten Vertrieb und wirtschaftlich attraktive Preise miteinander zu verbinden.

WELCON investiert in die Zukunft des europäischen Wellnesshandels

Parallel zur Weiterentwicklung seines Massagesessel-Sortiments investiert WELCON in den Ausbau der Unternehmensinfrastruktur.

Mit einem neuen Logistikzentrum und Showroom in Emmerke bei Hildesheim, dessen Inbetriebnahme für Anfang 2027 geplant ist, schafft das Unternehmen zusätzliche Voraussetzungen für weiteres Wachstum.

WELCON beliefert Kunden in Deutschland und weiteren europäischen Ländern.

Trotz der internationalen Ausrichtung bleibt das Unternehmen eng mit der Region Giesen und Hildesheim verbunden.

Seit 2025 unterstützt WELCON die Helios GRIZZLYS Giesen. In der Saison 2026/2027 engagiert sich das Unternehmen als Goldsponsor und Trikotsponsor.

„Unser Spielfeld ist Europa, aber unsere Wurzeln liegen in Giesen. Wir wollen weiter wachsen und gleichzeitig unserer Heimatregion verbunden bleiben“, erklärt Stefan Iburg.

Fazit: Der beste Massagesessel muss zum persönlichen Bedarf passen

Wer einen guten Massagesessel sucht, sollte technische Ausstattung, Massagequalität, Bedienkomfort und Preis-Leistungs-Verhältnis sorgfältig vergleichen.

3D- und 4D-Massagetechnik, Zero Gravity, Luftdruckmassage und Wärmefunktionen können den Komfort erhöhen. Entscheidend bleibt jedoch, dass der Massagesessel den individuellen Anforderungen entspricht.

WELCON gehört im vierten Jahr in Folge zu den besten Anbietern für Massagesessel und wurde von 2023 bis 2026 wiederholt beim Deutschen Gesundheits-Award ausgezeichnet.

Für das Unternehmen ist diese Anerkennung Ansporn, seine Massagesessel und den Kundenservice kontinuierlich weiterzuentwickeln.

Über WELCON EUROPE GmbH & Co. KG

Die WELCON EUROPE GmbH & Co. KG mit Sitz in Giesen bei Hildesheim ist ein europaweit tätiges Handelsunternehmen für Wellness- und Schlafprodukte.

Das Sortiment umfasst Massagesessel der Marken und Produktlinien EASYRELAXX, PRESTIGE, MAXXCARE, ROYALRELAXX und RelaxxOne sowie ROCKSTAR Boxspringbetten, EASYHEAT Saunen, EASYTHERM Infrarotkabinen und Bioethanol-Kamine.

Das Unternehmen setzt auf den Direktvertrieb über eigene Onlineshops und ausgewählte Online-Marktplätze.

WELCON wurde 2023, 2024, 2025 und 2026 beim Deutschen Gesundheits-Award im Bereich Massagesessel ausgezeichnet und zählt damit seit vier Jahren in Folge zu den ausgezeichneten Anbietern der Branche.

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Wohlbefinden ist eine Frage des Anspruchs.

Seit vielen Jahren steht WELCON für außergewöhnlichen Komfort, Entspannung und bewusstes Wohlbefinden. Wir entwickeln und wählen Produkte für Menschen, die bei Qualität, Funktion und Design keine Kompromisse eingehen möchten.

Unser Sortiment an hochwertigem Wellness-Equipment richtet sich gleichermaßen an private Kunden wie an anspruchsvolle professionelle Anwender – darunter Hotels, Praxen, Unternehmen und Fitnessstudios in Deutschland und vielen europäischen Ländern.

Ausgewählt statt austauschbar.

Bei WELCON entscheidet nicht die Größe des Sortiments, sondern die Qualität jedes einzelnen Produkts. Deshalb konzentrieren wir uns bewusst auf ausgewählte Massagesessel, Boxspringbetten, Saunen, Infrarotkabinen und weitere Wellnessprodukte, die unseren Vorstellungen von Komfort, Technik und zeitlosem Design entsprechen.

Diese Konzentration auf das Wesentliche ermöglicht uns ein außergewöhnliches Verhältnis von Qualität und Preis. Schlanke Vertriebsstrukturen und der direkte Weg zu unseren Kunden sorgen dafür, dass Sie vor allem für das bezahlen, was zählt: das Produkt selbst.

Qualität muss man erleben.

Entdecken Sie WELCON online oder erleben Sie unsere Produkte persönlich. In unserer großzügigen Ausstellung bei Hildesheim können Sie ausgewählte Modelle in Ruhe testen und sich individuell beraten lassen.

WELCON steht für Produkte, die nicht einfach einen Raum ausstatten. Sie verändern, wie wir darin entspannen, schlafen und leben.

WELCON. Die Kunst, sich Zeit für sich selbst zu nehmen.

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