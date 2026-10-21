Sauna zu Hause: Was kostet ein Saunagang bei steigenden Strompreisen wirklich?

WELCON rechnet vor: Warum eine moderne 230-Volt-Sauna weniger Strom verbrauchen kann, als viele Verbraucher vermuten – und worauf es bei den tatsächlichen Betriebskosten ankommt.

Giesen, 21. Oktober 2026 – Die Energiepreise beschäftigen deutsche Haushalte auch im Herbst 2026. Nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums verteuerte sich Energie im September gegenüber dem Vorjahresmonat um nahezu 15 Prozent. Wer über die Anschaffung einer privaten Sauna nachdenkt, stellt deshalb zunehmend eine entscheidende Frage: Wie hoch sind die Stromkosten für einen Saunagang tatsächlich?

Die WELCON EUROPE GmbH & Co. KG aus Niedersachsen, Anbieter von Wellness-Equipment für den privaten Wohnbereich, zeigt anhand konkreter Rechenbeispiele, welche Kosten beim Betrieb einer kompakten Sauna entstehen können.

3,6 kW Leistung: Was bedeutet das für den Stromverbrauch?

Kompakte Saunen für ein bis zwei Personen werden häufig mit elektrischen Saunaöfen betrieben. Ein Beispiel ist die EASYHEAT Duo von WELCON mit einer Heizleistung von 3,6 Kilowatt und einem 230-Volt-Anschluss.

Würde dieser Saunaofen eine Stunde lang ununterbrochen mit voller Leistung arbeiten, ergäbe sich ein Stromverbrauch von 3,6 Kilowattstunden.

Bei einem angenommenen Strompreis von 35 Cent pro Kilowattstunde entspricht dies Kosten von 1,26 Euro.

Die tatsächlichen Betriebskosten hängen allerdings davon ab, wie lange der Ofen heizt und wie häufig die Temperaturregelung die Heizleistung unterbricht.

Was kostet ein kompletter Saunagang?

Für die Berechnung müssen sowohl die Aufheizphase als auch die eigentliche Saunanutzung berücksichtigt werden.

Bei einer beispielhaften Gesamtlaufzeit von 90 Minuten und einer durchgehenden Leistungsaufnahme von 3,6 Kilowatt ergibt sich folgender Stromverbrauch:

3,6 kW × 1,5 Stunden = 5,4 kWh

Bei unterschiedlichen Strompreisen entstehen daraus folgende Kosten:

25 Cent/kWh: 1,35 Euro

30 Cent/kWh: 1,62 Euro

35 Cent/kWh: 1,89 Euro

40 Cent/kWh: 2,16 Euro

45 Cent/kWh: 2,43 Euro

Diese Werte stellen eine rechnerische Obergrenze für den Saunaofen bei der angenommenen Laufzeit dar. In der Praxis kann der Verbrauch geringer ausfallen, wenn die Temperaturregelung den Ofen zeitweise abschaltet. Zusätzliche elektrische Verbraucher sind nicht berücksichtigt.

Warum die Größe der Sauna entscheidend ist

Eine private Sauna muss nicht zwangsläufig groß sein. Gerade für Einzelpersonen und Paare können kompakte Modelle sinnvoll sein.

Je größer das zu erwärmende Raumvolumen, desto stärker können sich unter ansonsten vergleichbaren Bedingungen Aufheizdauer und Wärmebedarf auf den Energieverbrauch auswirken.

Auch die Wandkonstruktion, Wärmedämmung, Umgebungstemperatur und Häufigkeit des Türöffnens beeinflussen die Effizienz.

„Bei einer privaten Sauna sollte nicht allein die maximale Temperatur im Vordergrund stehen. Entscheidend ist, dass Größe, Heizleistung und tatsächliche Nutzung zueinander passen. Wer überwiegend allein oder zu zweit sauniert, benötigt nicht zwangsläufig eine große Saunakabine“, erklärt Stefan Iburg, Geschäftsführer von WELCON.

230 Volt statt 400 Volt: Wo liegt der Unterschied?

Ein verbreiteter Irrtum besteht darin, dass eine Sauna mit 230-Volt-Anschluss grundsätzlich weniger Strom verbraucht als eine Sauna mit 400-Volt-Anschluss.

Tatsächlich bestimmt nicht die Spannung allein den Energieverbrauch, sondern die elektrische Leistung und die jeweilige Betriebsdauer.

Eine Sauna mit einem 3,6-kW-Ofen benötigt bei einer Stunde ununterbrochenem Betrieb 3,6 Kilowattstunden Strom. Ein Ofen mit 9 kW würde bei gleicher Betriebsdauer und voller Leistung 9 Kilowattstunden verbrauchen.

Allerdings können leistungsstärkere Öfen größere Kabinen oder bestimmte Zieltemperaturen schneller aufheizen. Ein direkter Kostenvergleich ist deshalb nur unter Berücksichtigung der jeweiligen Saunagröße, Aufheizzeit und Nutzung sinnvoll.

Ein weiterer wichtiger Punkt: Auch eine 230-Volt-Sauna mit 3,6 kW stellt hohe Anforderungen an die Elektroinstallation. Die Eignung des Stromkreises, die erforderliche Absicherung und die Anschlussvorgaben des Herstellers müssen vor der Inbetriebnahme geprüft werden.

Wie lassen sich die Betriebskosten reduzieren?

Wer seine Sauna regelmäßig nutzt, kann durch einige einfache Maßnahmen unnötigen Energieverbrauch vermeiden.

Zunächst sollte die Sauna nicht länger als erforderlich vorgeheizt werden. Die optimale Aufheizzeit hängt von der jeweiligen Konstruktion und der gewünschten Temperatur ab.

Auch die Wahl einer angemessenen Temperatur beeinflusst den Verbrauch. Nicht jeder Saunagang muss bei maximaler Hitze stattfinden.

Während des Betriebs sollte die Saunatür möglichst geschlossen bleiben, damit keine unnötigen Wärmeverluste entstehen.

Darüber hinaus lohnt sich eine regelmäßige Kontrolle der Türdichtungen und des allgemeinen Zustands der Saunakabine.

Was kostet die private Sauna im Monat?

Bei einer beispielhaften Nutzung von zweimal pro Woche und Stromkosten von 1,89 Euro pro Anwendung ergeben sich rechnerisch rund 16,38 Euro im Monat.

Bei dreimaliger wöchentlicher Nutzung wären es etwa 24,57 Euro.

Diese Berechnung basiert auf durchschnittlich 4,33 Wochen pro Monat, einer Laufzeit von jeweils 90 Minuten und durchgehend voller Heizleistung. Der tatsächliche Verbrauch kann abweichen.

Nicht berücksichtigt sind die Anschaffungskosten, Wartung, mögliche zusätzliche Stromverbraucher und individuelle Unterschiede bei der Nutzung.

Private Sauna oder öffentlicher Wellnessbereich?

Ob sich eine private Sauna wirtschaftlich lohnt, hängt von mehreren Faktoren ab.

Neben den Stromkosten müssen die Anschaffung, die Installation und der verfügbare Platz berücksichtigt werden.

Dafür bietet die eigene Sauna Vorteile bei der zeitlichen Flexibilität und Privatsphäre. Sie kann ohne Anfahrt, Reservierung oder feste Öffnungszeiten genutzt werden.

Eine pauschale Aussage, dass die private Sauna grundsätzlich günstiger als der Besuch einer öffentlichen Sauna ist, wäre allerdings nicht seriös. Dafür unterscheiden sich Anschaffungskosten und individuelle Nutzungsgewohnheiten zu stark.

Wellness und Kostenbewusstsein schließen sich nicht aus

Steigende Energiepreise führen dazu, dass Verbraucher größere Anschaffungen genauer prüfen. Das gilt auch für Wellnessprodukte.

Wer eine private Sauna plant, sollte deshalb nicht ausschließlich den Kaufpreis vergleichen, sondern auch Heizleistung, Kabinengröße, elektrische Voraussetzungen und laufende Kosten berücksichtigen.

Kompakte Saunen können eine interessante Lösung für Haushalte sein, die regelmäßig saunieren möchten und Wert auf eine gut kalkulierbare Nutzung legen.

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