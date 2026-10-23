10 Jahre Siebenquell GesundZeitResort – ein Jahrzehnt voller Entwicklungen

Das 4-Sterne Superior Wellness- und Thermenresort in Bad Weißenstadt am See feiert Jubiläum

Am 22. Oktober 2026 feiert das Siebenquell GesundZeitResort in Bad Weißenstadt am See das 10-jährige Jubiläum seiner Eröffnung. Bei einem Festakt mit hochrangigen Gästen aus Politik, Tourismus und Wirtschaft – und als Ehrengast die Bayerische Staatsministerin Michaela Kaniber – wurde die Bedeutung des Hauses für die gesamte Region gewürdigt und zurückgeblickt auf ein ereignisreiches und bewegtes Jahrzehnt Unternehmensgeschichte und ein Jahrzehnt spannender Entwicklungen.

Strahlkraft für das Fichtelgebirge

Schon deutlich mehr als 10 Jahre lang verbindet man Bad Weißenstadt am See mit hochwertigem Gesundheitstourismus. Die Entwicklung begann vor über 20 Jahren mit der Erschließung des Radon-Heilwassers und dem Bau des Heilmittelkurbetriebs Kurzentrum Bad Weißenstadt am See und setzte vor 10 Jahren mit der Eröffnung des Siebenquell GesundZeitResort einen weiteren Höhepunkt.

Seitdem prägt das Siebenquell als „Leuchtturmprojekt der Region“ die touristische Entwicklung des Tourismusstandortes Bad Weißenstadt und ist ein weiterer starker Impulsgeber für die lokale Wirtschaft und die Beschäftigung im Fichtelgebirge. Zudem war und ist das Siebenquell ein wichtiger Baustein für die Entwicklung des Heilbades Bad Weißenstadt.

Ursprung und Treiber für die Erfolgsgeschichte und touristische Entwicklung des Ortes ist Stephan Gesell, ein fest in seiner Heimatstadt verwurzelter Weißenstädter, der mit klaren Visionen, Engagement, Mut, Risikobereitschaft und nicht selten großer Hartnäckigkeit gezeigt hat, wie man das schlummernde Potenzial eines kleinen Städtchens auch weit über die Grenzen der Region hinaustragen kann.

Bedeutender Wirtschaftsfaktor für die Urlaubsregion

Das Siebenquell GesundZeitResort war und ist mit Abstand eines der größten Tourismusprojekte der letzten Jahrzehnte im Fichtelgebirge mit einem Investitionsvolumen von über 65 Mio. Euro netto. Das Vier-Sterne-Superior-Hotel mit 224 Betten in 124 Hotelzimmern, einer großen angeschlossenen Therme, Gastronomie, einer SPA-sowie einer Medical Wellness-Abteilung bietet die gesamte Infrastruktur „unter einem Dach“.

Das Resort zieht Urlaubsgäste aus ganz Deutschland an, die Therme mit einer großen Wasser- und Saunawelt, der außergewöhnlichen „GesundZeitReise“ sowie einem Fitness-Studio ist ein Anziehungspunkt für Tagesbesucher aus dem weiteren Umkreis, aber auch ein großer Zugewinn für das Freizeitangebot der Bewohner in der Umgebung.

Wirtschaftlich beeinflusst das Siebenquell zahlreiche weitere Akteure der Region: Den Einzelhandel, Gastronomie, Dienstleister, Kultureinrichtungen und weitere touristische Anbieter. Zum einen als Touristenmagnet, aber auch als Zugpferd für Unternehmer der Umgebung, Angebote zu entwickeln und auszubauen. So hat das Siebenquell nicht nur aufgrund seines besonderen Konzepts, sondern auch für die regionale Wirtschaft nach wie vor die Funktion als „Leuchtturmprojekt“ in der Region.

Rückblick

Ein Jubiläum ist immer ein guter Anlass, Resümee zu ziehen und zurückzublicken. Das Siebenquell hat 10 Jahre bewegter Unternehmensgeschichte hinter sich. Große Herausforderungen, mit denen kaum jemand in diesem Umfang gerechnet hat, forderten von der Firmenleitung und den Mitarbeitern viele Kraftanstrengungen. Die Coronazeit bedeutete große Einschnitte für den Betrieb des Unternehmens und die nach wie vor andauernde Energiekrise verlangte umsichtiges Handeln, um den energieintensiven Thermenbetrieb wirtschaftlich aufrecht zu erhalten.

Aber allen Widrigkeiten zum Trotz, mit Entschlossenheit, Durchhaltevermögen und dem Einsatz der Menschen, die dem Siebenquell verbunden sind, wurde der Weg bis hier hin gemeistert. Und der Weg war nicht nur steinig. Es war auch ein Weg besonderer Begegnungen, gemeinsamer Erlebnisse, ein Weg voller Veränderungen, neuer Ideen und ständiger Entwicklungen.

So schaffte es das Siebenquell, seit seiner Eröffnung über 560.000 Übernachtungen zu verzeichnen, allein im Jahr 2025 wurde mit fast 70.000 Nächten ein eigener Rekord aufgestellt. Die Therme nutzen seit der Eröffnung über 2,5 Mio. Gäste zur Entspannung, zum Wohlfühlen und für ihre Gesundheit. Insgesamt kümmern sich im gesamten Resort zum aktuellen Zeitpunkt ca. 180 Mitarbeiter um die Tagesbesucher und Übernachtungsgäste.

Ein Grund zu feiern

Anlässlich des Jubiläums wurden zahlreiche Gäste aus Politik, Wirtschaft und Tourismus zu einem feierlichen Festakt geladen. Der Geschäftsführer des Siebenquell GesundZeitResort, Stephan Gesell, dankte in seiner Begrüßungsrede allen Wegbegleitern, besonders seiner Familie, den treuen Gesellschaftern, Mitarbeitern und den zahlreichen Gästen, die es ermöglicht haben, diese turbulenten Jahre zu meistern.

In ihrer Festrede betonte die Bayerische Staatsministerin für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus, Michaela Kaniber: „Das Siebenquell steht für Gesundheit, Heimat und Leistung. Es ist ein Vorzeigeprojekt, auf das ganz Oberfranken stolz sein darf. Und es unterstreicht die besondere Bedeutung von mutigen und innovativen Investitionen, die insbesondere im ländlichen Raum für die Lebensqualität so wichtig sind, denn sie sichern Arbeitsplätze und Wertschöpfung vor Ort.“ Und weiter sagte sie: „Das Siebenquell ist im Gesundheitstourismus auch ein echter Vorreiter, denn Prävention, mentale Gesundheit und betriebliche Gesundheitsförderung haben Sie schon früh zu Ihren Themen gemacht.“

Mit weiteren Gruß- und Dankesworten für das regionale Engagement gratulierten der Landtagsabgeordnete und Staatssekretär im Bayerischen Staatsministerium der Finanzen und für Heimat, Martin Schöffel, Peter Berek als Landrat des Landkreises Wunsiedel und zudem in seiner Funktion als Vorsitzender des Bayerischen Heilbäderverbands sowie der Erste Bürgermeister von Bad Weißenstadt am See, Matthias Beck. Die Direktorin des Resorts, Silke Stich, bedankte sich vor allem bei allen Mitarbeitern des Hauses für ihren täglichen zuverlässigen Einsatz, nicht wenige davon sind dem Unternehmen seit der ersten Stunde treu.

Vision des Gesundheitstourismus und Ausblick

Angetreten ist das Siebenquell zu seiner Eröffnung mit der innovativen Vision, Gesunderhaltung und Prävention mit Erholung und Wohlfühlmomenten ganzheitlich zu verbinden mit dem Schwerpunkt der mentalen Gesundheit. Doch damit war das Resort seiner Zeit weit voraus. Was beispielsweise jetzt unter dem Begriff „Longevity“ immer mehr Aufmerksamkeit bekommt, war damals schon Teil des Siebenquell-Konzepts: Bewusst leben, die eigene Gesundheit stärken und möglichst lange gesund und aktiv bleiben. Nun – 10 Jahre später – ist der Grundgedanke dieser Idee in der breiten Gesellschaft angekommen.

Seine Ideen hat das Siebenquell im Laufe der Zeit weiterentwickelt. Neue spannende Angebote geschaffen, sich an den Bedürfnissen des Marktes orientiert und damit eine solide Grundlage für mindestens die nächsten 10 Jahre geschaffen. Besonders im Bereich der Betrieblichen Gesundheitsförderung hat sich das Siebenquell erfolgreich positionieren können, wichtige Partner sind derzeit z.B. Daimler und die Deutsche Flugsicherung.

Und nun darf in der kommenden Jubiläumswoche im Siebenquell weiter gefeiert werden! – mit vielen Aktionen für die Hotelgäste und Thermenbesucher. Infos unter www.siebenquell.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Siebenquell GesundZeitResort GmbH & Co. KG

Herr Andreas Gaube

Thermenallee 1

95163 Bad Weißenstadt am See

Deutschland

fon ..: 09253 95460-0

web ..: https://www.siebenquell.com

email : info@siebenquell.com

Siebenquell GesundZeitResort

Eintauchen in die Schätze der Natur. Das moderne Siebenquell GesundZeitResort liegt mitten im Naturpark Fichtelgebirge in Bad Weißenstadt am See. Das Resort vereint auf über 100.000 m² ein 4-Sterne-Superior-Hotel mit Therme, Beauty & SPA, Medical Wellness, Fitness-Studio und Gastronomie. Das perfekte Umfeld für Entschleunigung und körperliche Aktivierung: Wasserfreuden, Wärme genießen, Wellness- und Gesundheitsanwendungen, Wandern, kulinarische Genüsse und Seevergnügen.

Pressekontakt:

Gesell GmbH

Herr Andreas Gaube

Schillerstraße 27

95163 Bad Weißenstadt am See

fon ..: 09253 9540722

email : a.gaube@gesellgmbh.de

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